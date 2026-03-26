Med bližnjimi velikonočnimi prazniki evropski plačilni sistem Target2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v Sloveniji ter v preostalih državah območja evra ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. To bo veljalo tudi v petek, 3. aprila, ko je v Sloveniji še običajen delovni dan. Zaprta bo tudi Ljubljanska borza.

V petek, 3. aprila, ko bo v večini držav EU že praznični dan, bo v Sloveniji mogoča le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice. Na velikonočni ponedeljek, 6. aprila, bo praznik tudi v Sloveniji, zato banke in hranilnice v državah evrskega območja, tudi v Sloveniji, ne bodo izvrševale plačilnega prometa med bankami, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Poslovanje z direktnimi obremenitvami bo omejeno, zato bodo nalogi z datumom plačila v petek, 3. aprila, ali v ponedeljek, 6. aprila, poravnani v torek, 7. aprila. S tem datumom bodo obremenjeni računi plačnikov in sredstva nakazana na račune prejemnikov plačil.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo medtem med velikonočnimi prazniki potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšen, brezplačen in preprost prenos sredstev med transakcijskimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.