Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
12.27

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
plačilo denar praznik delo banka

Med velikonočnimi prazniki mirovanje medbančnih plačil

Plačevanje položnic | Plačilni promet bo v polnem obsegu znova stekel v torek, 7. aprila. Takrat se bo v skladu z borznim urnikom znova trgovalo tudi na Ljubljanski borzi.

Plačilni promet bo v polnem obsegu znova stekel v torek, 7. aprila. Takrat se bo v skladu z borznim urnikom znova trgovalo tudi na Ljubljanski borzi.

Med bližnjimi velikonočnimi prazniki evropski plačilni sistem Target2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v Sloveniji ter v preostalih državah območja evra ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. To bo veljalo tudi v petek, 3. aprila, ko je v Sloveniji še običajen delovni dan. Zaprta bo tudi Ljubljanska borza.

V petek, 3. aprila, ko bo v večini držav EU že praznični dan, bo v Sloveniji mogoča le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice. Na velikonočni ponedeljek, 6. aprila, bo praznik tudi v Sloveniji, zato banke in hranilnice v državah evrskega območja, tudi v Sloveniji, ne bodo izvrševale plačilnega prometa med bankami, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Poslovanje z direktnimi obremenitvami bo omejeno, zato bodo nalogi z datumom plačila v petek, 3. aprila, ali v ponedeljek, 6. aprila, poravnani v torek, 7. aprila. S tem datumom bodo obremenjeni računi plačnikov in sredstva nakazana na račune prejemnikov plačil.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo medtem med velikonočnimi prazniki potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšen, brezplačen in preprost prenos sredstev med transakcijskimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
