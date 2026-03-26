Direktor Sove Joško Kadivnik je ob prihodu na sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV), na kateri pričakujejo tudi Janeza Janšo, dejal, da je Sova zaradi vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe v slovenske volitve državnemu tožilstvu in generalnemu direktorju policije naznanila sume kaznivih dejanj, poroča portal N1. Katerih, Kadivnik ni povedal. Na seji bodo poleg tujih vplivov na volitve v Sloveniji obravnavali tudi krizne razmere v svetu in energetsko varnost.

Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je premier Robert Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. Golob je na sejo povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v DZ.

Direktor Sove Joško Kadivnik bo na seji poročal o tujem vmešavanju v nedavne slovenske volitve, predstavil pa naj bi tudi materialne dokaze.

"Pri tem bosta seveda v celoti upoštevana zakon o tajnih podatkih in dejstvo, da je agencija pred dvema dnevoma obvestila državno tožilstvo in generalnega direktorja policije v skladu z drugim odstavkom osmega člena. Kaj določa? Če agencija ugotovi utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, je dolžna obvestiti tožilstvo in generalnega direktorja policije," je dejal Kadivnik, še poroča omenjeni portal.

Na seji bo prisoten tudi prvak SDS Janez Janša, ki je v torek izjavil, da z veseljem čaka dokaze in jih bo komentiral, ko jih bo Sova pokazala.

Obisk treh predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi 8 v Ljubljani

Že 20. marca je sicer Kadivnik članom operativne skupine sekretariata SNAV predstavil dogajanje 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so takrat sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Dokazi naj bi pričali o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube - Giore Eilanda, Lirona Tzura in Dana Zorelle. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.

Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović sicer nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Kot je povedal bo, če bodo ti predstavljeni, sejo v tistem delu zapustil, pa poroča STA.