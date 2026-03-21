Sobota, 21. 3. 2026, 16.35
Podgorje pri Kamniku pretresa strašna nesreča: v požaru hiše je ugasnilo življenje
V noči na soboto so ognjeni zublji zajeli stanovanjsko hišo v vasi Podgorje pri Kamniku, požar pa je terjal življenje starejše osebe, poroča portal Kamnik Info. Sokrajani so že začeli z zbiranjem pomoči za prizadeto družino.
Gasilci so bili ponoči ob približno 3.30 obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Podgorju, gorelo naj bi v dnevni sobi, poroča Kamnik Info.
Intervenciji se je pridružilo več kamniških gasilskih društev, a kljub hitremu posredovanju niso več mogli pomagati starejši osebi, ki je v požaru izgubila življenje.
Prebivalcem hiše, ki jo je ogenj močno poškodoval - sodeč po fotografijah, objavljenih na družbenem omrežju Facebook, je ostrešje hiše tako rekoč uničeno - so na pomoč že priskočili sokrajani.
Krajevna skupnost Podgorje bo zbiranje prostovoljnih prispevkov in pomoči 23. in 24. marca organizirala v Domu KS Podgorje.
Kdor želi pomagati, lahko to stori tudi z nakazilom na račun Župnijske Karitas Kamnik. Potrebni podatki za nakazilo:
TRR: SI56 0231 2009 2509 685
Namen: pozar Podgorje
Sklic: 00 21032026