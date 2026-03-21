Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 6,77

Natisni članek

Sobota, 21. 3. 2026, 16.35

Podgorje pri Kamniku pretresa strašna nesreča: v požaru hiše je ugasnilo življenje

Požar hiša | Prebivalcem hiše, ki jo je ogenj močno poškodoval - sodeč po fotografijah, objavljenih na družbenem omrežju Facebook, je ostrešje hiše tako rekoč uničeno - so na pomoč že priskočili sokrajani.  | Foto Facebook / Krajevna skupnost Podgorje

V noči na soboto so ognjeni zublji zajeli stanovanjsko hišo v vasi Podgorje pri Kamniku, požar pa je terjal življenje starejše osebe, poroča portal Kamnik Info. Sokrajani so že začeli z zbiranjem pomoči za prizadeto družino.

Gasilci so bili ponoči ob približno 3.30 obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Podgorju, gorelo naj bi v dnevni sobi, poroča Kamnik Info.

Intervenciji se je pridružilo več kamniških gasilskih društev, a kljub hitremu posredovanju niso več mogli pomagati starejši osebi, ki je v požaru izgubila življenje.

Prebivalcem hiše, ki jo je ogenj močno poškodoval - sodeč po fotografijah, objavljenih na družbenem omrežju Facebook, je ostrešje hiše tako rekoč uničeno - so na pomoč že priskočili sokrajani. 

Krajevna skupnost Podgorje bo zbiranje prostovoljnih prispevkov in pomoči 23. in 24. marca organizirala v Domu KS Podgorje. 

Kdor želi pomagati, lahko to stori tudi z nakazilom na račun Župnijske Karitas Kamnik. Potrebni podatki za nakazilo:

TRR: SI56 0231 2009 2509 685
Namen: pozar Podgorje
Sklic: 00 21032026

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
