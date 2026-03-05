V ljubljanskih Fužinah je popoldne prišlo do streljanja. Moški je po poročanju spletnega Dnevnika podlegel strelnim ranam. S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da intervencija še poteka.

"Slišala sem dva strela, moški je obležal na prehodu za pešce. Okoli njega je več policistov. Pomoči mu niso nudili, še pred prihodom reševalcev so ga pokrili s pregrinjalom," je tragičen dogodek sredi belega dne za spletni Dnevnik opisala očividka.

Nekateri drugi očividci so Dnevniku povedali, da naj bi ustreljeni moški v rokah držal nož.

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da bodo več informacij sporočili kmalu.