Žan Kranjec je v odkritem pogovoru s slovenskimi novinarji pred pokalom Vitrancem spregovoril o sezoni, ki ga z rezultati ne more zadovoljiti. "Nimam tega vrhunskega smučanja v podzavesti, kot sem ga imel prej. Tudi sam sebe moram prepričati, da mora biti samozavest na štartu, ki ni tako samoumevna kot v najboljših časih." Je 13. veleslalomist svetovnega pokala. Da se prebije v prvo deseterico, ne bi bilo nikjer lepše kot na sobotni domači veleslalomski tekmi. Na podkorenski strmini še ni bil boljši kot četrti.

"Domača tekma je zame nekaj posebnega. Vsaka tekma svetovnega pokala je seveda zelo pomembna, a skupni seštevek in olimpijske igre sta bila letos glavni stvari, nato pa že sledi domača tekma. Če bi lahko izbiral tekmo svetovnega pokala, kjer bi rad dosegel vrhunski rezultat, bi bil ena prvič ali pa kar prva izbira pokal Vitranc. Mogoče lahko s to tekmo in s finalno še popravim oceno letošnje sezone," je pred začetkom pokala Vitranc v pogovoru s slovenskimi novinarji poudaril Žan Kranjec. V soboto ga ob 9.30 čaka prva veleslalomska tekma, finale bo ob 12.30.

"Mogoče se mi naslednjo sezono ta želja uresniči"

Žan Kranjec bi si pokal Vitranc želel januarja. Foto: Aleš Fevžer "Proga mi je zelo všeč. Je res pravi veleslalom. Če bi lahko izbiral, bi imel sicer tu tekmo raje januarja kot marca. Mogoče se mi naslednjo sezono ta želja uresniči. Tukaj se res počutim domače, pridejo prijatelji in družina. Zato bi bilo še toliko bolj posebno, da bi dosegel dober rezultat." Vemo, da je najboljše rezultate dosegal na ledenih progah, na res kompaktnem zimskem snegu, a se ne obremenjuje, da so zdaj v Kranjski Gori zelo pomladne razmere. "Prvi tek bo dober, v drugem bodo verjetno uporabili sol in bo spomladanska tekma. Ni pričakovano, da bodo marca tu zimski pogoji, je pa lahko vseeno dobra tekma. Za naslednjo zimo je verjetno, da bodo koledar tako spremenili, da bo pokal Vitranc že januarja.

"Domača tekma je bolj privilegij kot pritisk"

Njegova najboljša uvrstitev na pokali Vitranc je četrto mesto. Foto: STA/Katja Kodba Lani je bil na kranjskogorskem veleslalomu 16., najboljši dosežek pa ima iz leta 2023. Takrat sta bila na podkorenski strmini dva veleslaloma, bil je peti in četrti "Domača tekma je bolj privilegij kot pritisk. Na vsaki tekmi imam določeno tremo. To se mi ne zdi narobe oziroma mogoče še bolje, saj lahko zato pokažeš še kaj več. Nimam pa pritiska in treme, ki bi mi otežila situacijo. Po vseh izkušnjah, ki jih imam v svetovnem pokalu, na velikih tekmah, mi lahko dodatna motivacija domače tekme naredi samo dodaten plus." Je pa na njegovih plečih breme slovenskega rezultata, saj je edini Slovenec s točkami v tehničnih disciplinah to sezono. Na obeh domačih tekmah bo nastopil še mladi Miha Oserban, ki je to zimo večinoma nastopal na tekmah nižje ravni. Kranjec sicer pravi, da ima na treningih dovolj primerjave, saj pogosto trenira skupaj s smučarji iz drugih ekip.

"Vem, da to ni moja smučarija, ki sem je sposoben"

Ve, da je sposoben več, a ta hip samo za prvo deseterico. Foto: Aleš Fevžer Sezono 2023 je končal kot tretji veleslalomist svetovnega pokala, sezono 2024 pa kot peti. Trenutno je namreč 13. veleslalomist skupnega seštevka. Zato pravi, da bi vtis te zime rad na zadnjih tekmah še popravil. Ima 15 uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu, v tej sezoni pa je bil le dvakrat v deseterici (deveti in šesti). "Smučanje na splošno ni slabo, v določenih odsekih sem med hitrejšimi. A manjka mi nekaj več, s čimer mislim, da bi imel hitrost, da bi se lahko kosal z najboljšimi. Tudi v najboljših letih nisem bil vsako tekmo na stopničkah, a marsikdaj sem bil s svojo dobro vožnjo med najhitrejšimi. Zdaj mi mogoče manjka neka hitrost več. Delam analize, se pogovarjamo kot ekipa. Ne pridem v cilj in si rečem, da ne znam bolje. Vem, da to ni moja smučarija, ki sem je sposoben, a v tem trenutku sem toliko sposoben. Verjamem pa, da z nekaj spremembami in dobrim delom lahko spet pridem nazaj in na določenih tekmah pokažem tisto hitrost več."

"Seveda si želim, da bi dosegel bolj vrhunske rezultate, kdaj tudi kakšne stopničke. A moram sprejeti, da je trenutno tako obdobje, da nisem za stopničke. Sem sprejel, da letos nimam tiste hitrosti več. A jaz vase še vedno verjamem. A to ne pomeni, da ne delam za to, da ne bi prišel nazaj tja, kjer si želim biti. Verjamem, da imam v nogah še kakšne stopničke in vrhunske rezultate," ostaja samozavesten 33-letni Kranjec.

Za dušo bi mu pomenilo veliko, če bi bil na olimpijskih igrah šesti, sedmi

V Bormiu je bil na olimpijskih igrah 12. Foto: Guliverimage Pred štirimi leti je bil srebrn na olimpijskih igrah, na letošnjih pa 12. Pravi, da je nastop v Bormiu že predelal. "Nisem ugotovil ničesar novega. Tekma je bila v skladu s celotno sezono. Posamezne odseke sem imel zelo dobre, določene pa ne. In to me je oddaljilo, ne bom rekel od kolajne, ampak od rezultata blizu šestega mesta pa sem bil sposoben. Vemo, da na olimpijskih igrah največ štejejo kolajne. A zame, za dušo pa mi ni veliko manjkalo, da bi šel domov zadovoljen s šestim, sedmim mestom, kar javnosti sicer ne pomeni toliko. Za samozavest bi mi pa to nekaj dalo."

"Nimam tega vrhunskega smučanja v podzavesti"

Na začetku te zime je bil dvakrat v deseterici. Foto: Guliverimage Po olimpijskem nastopu si je vzel osem dni premora. Počitek je potreboval tudi njegov hrbet. Zdaj z njima nima več težav. "Prejšnji teden smo imeli v Kranjski Gori dober trening z drugimi reprezentanci. Na treningih lahko kažem zelo dobre vožnje, se mi pa tudi na treningih dogaja več nihanj kot v preteklosti. Lahko sem en dan med najhitrejšimi na terenu, naslednji dan pa imam določene težave. Teh nihanj je še preveč. To se mi kaže tudi na tekmah, da imam kje peti najboljši vmesni čas ali pa 30. vmesni čas. Dogaja se mi tudi, da prve vožnje malo počasneje začnem. Nimam tega vrhunskega smučanja v podzavesti, kot sem ga imel prej. Tudi sam sebe moram prepričati, da mora biti samozavest na štartu, ki ni tako samoumevna kot v najboljših časih."