Avtor:

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
5. 3. 2026,
12.54

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Četrtek, 5. 3. 2026, 12.54

1 ura, 22 minut

Umrl je Georg Koch: ljubljenec Maksimira in junak Amsterdama

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Georg Koch | Georg Koch je izgubil bitko z rakom trebušne slinavke. | Foto Guliverimage

Georg Koch je izgubil bitko z rakom trebušne slinavke.

Foto: Guliverimage

Nekdanji vratar zagrebškega Dinama Georg Koch je umrl v 54. letu starosti. Nemec, ki je navijačem na Maksimiru prirasel k srcu že v eni sezoni, je bil v zadnjih letih v javni bitki z rakom trebušne slinavke. Diagnozo je razkril leta 2024, ko so mu zdravniki napovedovali le še nekaj mesecev.

Georg Koch je v Dinamo prišel poleti 2007 in v sezoni 2007/08 zbral 39 nastopov ter osvojil dvojno krono (prvenstvo + pokal). V zgodovini kluba je ostal tudi kot del generacije, ki je v Evropi pustila pečat – med drugim je Dinamo jeseni 2007 v Amsterdamu presenetil Ajax.

Velika ljubezen – Fortuna Düsseldorf

Čeprav ga regija pozna po epizodi v Zagrebu, je bil Koch najtesneje povezan s Fortuno Düsseldorf, kjer je imel največji pečat kariere. V Nemčiji je branil še za Kaiserslautern, Duisburg, Cottbus, Arminio Bielefeld in druge.

Bolezen, javno slovo in zadnje sporočilo

Leta 2024 je v intervjujih odkrito govoril o terminalni diagnozi. Za Sport1 je septembra dejal: "To je moj zadnji intervju." In priznal, da so bili dnevi, ko je bil "potrt in imel v glavi praznino". Ob tem je poudarjal, da želi nogomet doživeti še enkrat – tudi na poslovilni dobrodelni tekmi, ki so jo v njegovem domačem okolju pripravili jeseni 2024. V Nemčiji so njegovo smrt potrdili tudi pri klubih, s katerimi je bil povezan.

Ne spreglejte
