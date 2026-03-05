Nekdanji vratar zagrebškega Dinama Georg Koch je umrl v 54. letu starosti. Nemec, ki je navijačem na Maksimiru prirasel k srcu že v eni sezoni, je bil v zadnjih letih v javni bitki z rakom trebušne slinavke. Diagnozo je razkril leta 2024, ko so mu zdravniki napovedovali le še nekaj mesecev.

Georg Koch je v Dinamo prišel poleti 2007 in v sezoni 2007/08 zbral 39 nastopov ter osvojil dvojno krono (prvenstvo + pokal). V zgodovini kluba je ostal tudi kot del generacije, ki je v Evropi pustila pečat – med drugim je Dinamo jeseni 2007 v Amsterdamu presenetil Ajax.

Velika ljubezen – Fortuna Düsseldorf

Čeprav ga regija pozna po epizodi v Zagrebu, je bil Koch najtesneje povezan s Fortuno Düsseldorf, kjer je imel največji pečat kariere. V Nemčiji je branil še za Kaiserslautern, Duisburg, Cottbus, Arminio Bielefeld in druge.

Bolezen, javno slovo in zadnje sporočilo

Leta 2024 je v intervjujih odkrito govoril o terminalni diagnozi. Za Sport1 je septembra dejal: "To je moj zadnji intervju." In priznal, da so bili dnevi, ko je bil "potrt in imel v glavi praznino". Ob tem je poudarjal, da želi nogomet doživeti še enkrat – tudi na poslovilni dobrodelni tekmi, ki so jo v njegovem domačem okolju pripravili jeseni 2024. V Nemčiji so njegovo smrt potrdili tudi pri klubih, s katerimi je bil povezan.