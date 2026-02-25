V Franciji je 48-letni voznik preživel hudo prometno nesrečo, potem ko je njegovo vozilo zdrsnilo s ceste in več kot 300 metrov padalo po strmi brežini. Ujet v razbitinah je brez pomoči zdržal pet dni, dokler ga niso po naključju odkrili lovci.

Do nesreče je prišlo na regionalni cesti D112 v občini Saint-Julien-du-Gua zahodno od Privasa v Ardenih. Voznik je po dosedanjih ugotovitvah zapeljal s cestišča, avtomobil pa je nato zdrsnil po strmem in težko dostopnem terenu ter obstal na dnu soteske.

Vozilo je bilo ob trku močno poškodovano, voznik pa je ostal ukleščen v razbitinah.

Naključno odkritje po petih dneh

Moškega so našli šele pet dni po nesreči, ko je skupina lovcev med pogonom na divje prašiče opazila dele vozila ob robu ceste nad sotesko. Odločili so se preveriti območje - spustili so se približno 300 metrov v dolino, kjer so naleteli na uničeni avtomobil. Kljub hudim poškodbam je voznik ves čas ostal pri zavesti, a je bil močno izčrpan.

Lovci so takoj obvestili reševalne službe. Zaradi zahtevnega terena je bilo reševanje zapleteno in dolgotrajno. Sodelovalo je približno dvanajst gasilcev.

Podoben primer se je v Ardenih zgodil že leta 2023, ko je bila starejša voznica po padcu v sotesko v avtomobiliu prav tako ujeta več dni.

