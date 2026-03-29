Osem milijonska množica zoper Trumpa: "Stvari niso normalne"

V ZDA so v soboto potekale množične demonstracije proti politiki predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah organizatorjev se jih je udeležilo več kot osem milijonov ljudi. Več kot 3300 shodov po vsej državi je potekalo pod geslom Ne kraljem (No Kings).

Protestniki so izrazili jezo in nasprotovanje Trumpovemu avtoritarnemu načinu vladanja, trdi priseljenski politiki in vojni z Iranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Organizatorji so ocenili, da se je demonstracij po vseh 50 zveznih državah udeležilo najmanj 8 milijonov ljudi, medtem ko ameriške oblasti niso podale ocene števila udeležencev na nacionalni ravni.

To je bil že tretji množični protest v manj kot letu dni, na katerem so Američani izrazili nasprotovanje Trumpovi politiki.

Med protestniki tudi igralec Robert de Niro

V New Yorku se je zbralo več deset tisoč protestnikov. Med njimi je bil tudi znani igralec Robert De Niro, ki je predsednika ZDA označil za "eksistencialno grožnjo našim svoboščinam in varnosti", poroča AFP.

"Tukaj smo, ker menimo, da je ustava ogrožena na številne različne načine. Stvari niso normalne. Niso v redu," pa je za AFP v Atlanti, kjer se je zbralo na tisoče protestnikov, dejal 36-letni vojaški veteran Marc McCaughey. Kot je še opozoril, nihče ne more vladati brez soglasja ljudstva.