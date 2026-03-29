Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
8.34

politika ZDA protest Donald Trump

Nedelja, 29. 3. 2026, 8.34

Osem milijonska množica zoper Trumpa: "Stvari niso normalne"

Protest zoper Trumpa | Organizatorji so ocenili, da se je demonstracij po vseh 50 zveznih državah udeležilo najmanj 8 milijonov ljudi. | Foto Reuters

V ZDA so v soboto potekale množične demonstracije proti politiki predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah organizatorjev se jih je udeležilo več kot osem milijonov ljudi. Več kot 3300 shodov po vsej državi je potekalo pod geslom Ne kraljem (No Kings).

Protestniki so izrazili jezo in nasprotovanje Trumpovemu avtoritarnemu načinu vladanja, trdi priseljenski politiki in vojni z Iranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Organizatorji so ocenili, da se je demonstracij po vseh 50 zveznih državah udeležilo najmanj 8 milijonov ljudi, medtem ko ameriške oblasti niso podale ocene števila udeležencev na nacionalni ravni.

To je bil že tretji množični protest v manj kot letu dni, na katerem so Američani izrazili nasprotovanje Trumpovi politiki.

Med protestniki tudi igralec Robert de Niro 

V New Yorku se je zbralo več deset tisoč protestnikov. Med njimi je bil tudi znani igralec Robert De Niro, ki je predsednika ZDA označil za "eksistencialno grožnjo našim svoboščinam in varnosti", poroča AFP.

"Tukaj smo, ker menimo, da je ustava ogrožena na številne različne načine. Stvari niso normalne. Niso v redu," pa je za AFP v Atlanti, kjer se je zbralo na tisoče protestnikov, dejal 36-letni vojaški veteran Marc McCaughey. Kot je še opozoril, nihče ne more vladati brez soglasja ljudstva.

Donald Trump
Novice Trump: Zgradil sem to vrhunsko vojsko. Včasih jo je treba uporabiti.
Donald Trump
Novice Trump: Vedno smo bili tam za Nato, ampak glede na njihova dejanja, to ni več potrebno
Donald Trump
Novice To se lahko Trumpu zgodi še pred jesenjo
Donald Trump
Novice Trump posvaril: Iran bi se moral zresniti, preden bo prepozno #vŽivo
politika ZDA protest Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.