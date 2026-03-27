Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

27. 3. 2026
22.49

1 ura, 3 minute

avtošport Slovenija 2026 Slovenija reli

Petek, 27. 3. 2026, 22.49

1 ura, 3 minute

Novi dirkalniki v Sloveniji

Nova sezona, novi dirkalniki: Slovenija bogatejša za več vrhunskih avtomobilov

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Mitja Klemenčič Škoda reli | Foto Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Dober mesec pred prvo avtošportno prireditvijo v Sloveniji je že jasno, da bo dirkaški vozni park v Sloveniji tudi letos zelo kakovosten.

reli Slovenija | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv Čeprav je do začetka avtošportne sezone oziroma prve domače prireditve v Sloveniji še dober mesec, je v slovenske delavnice in garaže že prispelo nekaj novih tekmovalnih avtomobilov. Za zdaj napovedane novosti in nadaljevanji projekti napovedujejo kakovostno udeležbo na avtomobilskih dirkah v Sloveniji – prva med temi bo reli Vipavska dolina v začetku maja.

Nekateri avtomobilski športniki bodo pripravljalni del sezone začeli že ta konec tedna. Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) in Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj) bosta vozila na reliju Quattro River na Hrvaškem (ob tem tudi sovoznica Rebeka Kobal), še veliko resneje pa bo v primeru Boštjana Avblja (škoda fabia RS rally2, sovoznik Damijan Andrejka). Slovenca čaka prvi reli za italijansko državno prvenstvo (Il Ciocco). 

Škodin dirkalnik za Mitjo Klemenčiča

Eno največjih novosti v slovenskem dirkaškem voznem parku je pokazal Mitja Klemenčič. Nekdanji državni prvak v skupni razvrstitivi (2003), ki je bil predlani še državni prvak v razvrstitvi Masters (vozniki stari vsaj 50 let), je že konec lanskega leta prodal škodo fabio R5 in iz Nemčije pripeljal najnovejši Škodin dirkalnik fabia RS rally2. 

Klemenčič je dirkalnik prevzel pri eni najbolj uveljavljenih Škodinih satelitskih ekip TokSport – lani je na reliju za svetovno prvenstvo na Japonskem ta avtomobil peljal Nikolay Gryazin. Škodin dirkalnik razreda Rally2 sodi med najbolj razširjene – iz Škode Motorsport so jih kupcem poslali že več kot 500. V zadnji različici dirkalnik poganja 1,6-litrski štirivaljni motor z uradno močjo okrog 214 kilovatov (290 "konjev"). Izhodišče za motor je sicer Volkswagnov koncernski bencinski dvolitrski motor TSI. 

reli Slovenija | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv V Slovenijo iz Nizozemske še en hyundai i20 rally2

Za okrepitev voznega parka je poskrbel še Velenjčan Mitja Glasenčnik, ki je bil lani z renault cliom rally3 državni prvak v Diviziji 4 in tudi eno najbolj prijetnih presenečenj sezone. Glasenčnik bo v letošnjo sezono vstopil s hyundaijem i20 rally2, ki je enak avtomobilu Turka in Hrženjaka. Oba sodita v moštvo Servis Podlesnik Rally Sport, ki ima še tretji hyundai i20 rally2 – v Avstriji ga vozi Simon Wagner, vsaj na prvem reliju slovenskega DP pa bo v njem sedel Jan Medved. 

Zveza za avtošport AŠSLO je pred novo sezono izdala 430 vozniških in 300 sodniških licenc.

Martin Čendak Toyota | Foto: DreamBigSlo Foto: DreamBigSlo

Martin Čendak prvič s štirikolesnim pogonom

Letošnjo tekmovalno sezono bo z novim dirkalnim avtomobilom začel tudi Martin Čendak, lanski državni prvak v Diviziji 2. Koprčan bo prve izkušnje s štirikolesnim pogonom pridobil s pokalno toyoto GR yaris. Čendak in njegov mentor Andrej Jereb sta dirkalnik pripeljala iz Italije (lanski podprvak pokala GR Yaris Rally Cup v Italiji) – avtomobil poganja serijski 1,6-litrski trivaljni turbo motor z 206 kilovati (280 "konji"), moč pa se na vsa štiri kolesa prenaša prek sekvečnega petstopenjskega menjalnika. Dirkalnik ima še Bilsteinovo podvozje, dirkaški rezervoar in še nekaj predelav. Čendakov sovoznik bo tudi v letošnji sezoni Jakob Markežič. 

reli Slovenija | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv Koliko dirkalnikov Rally2 na prvem reliju v Vipavski dolini?

Že konec lanskega leta smo poročali o toyoti GR yaris rally2, ki jo je kupila ekipa Domint Racing. Ta dirkalnik je dobil slovenske registrske oznake, v začetku leta pa jo je prek ekipe BRR v Avstriji vozil Dominik Kreisel. Ta naj bi odpeljal celo sezono – za zdaj še ni znano, ali bo v tem dirkalniku sedel tudi kateri izmed slovenskih tekmovalcev.

Več lanskih akterjev ostaja pri podobnih športnih programih. Marko Grossi bo vrh slovenskega relija lovil z dirkalnikom citroen C3 rally2 in ekipo OPV Racing Cars, dirkalnik Rally2 bo cilj tudi Marka Škulja – ta je lani najresneje ogrozil serijskega državnega prvaka Turka. Naslov državnega prvaka v razredu Masters bo branil Aleš Zrinski (škoda fabia rally2). 

Lani je na prvem reliju državnega prvenstva vozilo deset slovenskih dirkalnikov Rally2 (eden kot predvoznik) in glede na zadnje napovedi bo tudi letos obseg lahko zelo podoben. 

avtošport Slovenija 2026 Slovenija reli
