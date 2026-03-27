Pri Škodi bodo letos na ceste pripeljali tako majhnega električnega epiqa kot tudi svoj največji avtomobil do zdaj. To bo več kot pet metrov dolg sedemsedežni električni športni terenec peaq, ki so ga pred leti najprej napovedali s konceptom vision S. Tehničnih podaktov o epiqu za zdaj še ni. Avtomobil prihaja z Volkswagnove modularne platforme MEB, omenjeni koncept pa je imel baterijo kapacitete 89 kilovatnih ur (kWh).

Največji in najdražji Škodin model ostaja zamaskiran, razkrili pa ga bodo letos poleti. Oblikovno pričakujemo podobno smer kot s trenutnim enyaqom.

