Dirkaška nedelja v Frauenfeldu v Švici se je za Slovence začela zelo dobro: 14-letni Alex Novak je v drugi vožnji EMX125 osvojil 14. mesto in prve točke v evropskem prvenstvu, Tim Gajser pa je bil najhitrejši na dopoldanskem ogrevanju. Prva vožnja svetovnega prvenstva MXGP sledi ob 14.15. Na njej je od Gajserju slovenski adut še Jan Pancar.

Alex Novak (AMX Racing Team Yamaha), ki bo poleti dopolnil 15 let, je pred tednom dni v Almonteju v Andaluziji debitiral na evropskem prvenstvu na 125-kubičnem motorju. Proti leto in dve starejšim ter glavo in dve višjim fantom se na zahtevni peščeni progi ni uvrstil na dirko najboljše štirideseterice. To soboto mu je na njemu bolj domači trdni podlagi to uspelo. Bil je 20. v svoji skupini vožnje na čas. Nato je v prvi vožnji končal na 36. mestu. Drugo vožnjo so odpeljali v nedeljo zjutraj, na razmočeni in blatni progi. V takih razmerah je mladi Brežičan veliko treniral in to se mu je zdaj obrestovalo. Osvojil je 14. mesto in s tem prve točke v evropskem prvenstvu. S sedmimi točkami je na drugi dirki sezone EMX125 končal na 23. mestu. Zmagal je Avstrijec Ricardo Bauer (47 točk).

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Dirkaška nedelja se v Švici nadaljuje z vožnjami v svetovnem prvenstvu, ob 13.15 s prvo štartajo v razredu MX2, ob 14.15 pa v MXGP. Tim Gajser (Yamaha) štartno rampo izbira kot tretji. Na sobotnih kvalifikacijah je zaostal samo za zmagovalcema prvih dveh dirk letošnje sezone Jeffreyjem Herlingsom (Honda) in Lucasom Coenenom (KTM), a za le štiri oziroma dve sekundi. Tako hiter na Yamahi še ni bil. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) bo imel težje delo, saj rampo izbira kot 33. Na kvalifikacijah je namreč odstopil, potem ko mu je v verigo priletel kamen in jo strgal. Dolenjca smola letos spremlja iz dirke v dirko.