Papež Leon XIV. je na cvetno nedeljo vodil liturgično slovesnost na Trgu svetega Petra v Rimu, s čimer je vstopil v svoj prvi velikonočni teden kot papež. Na trgu se je zbralo več deset tisoč vernikov, papež pa jim je med drugim dejal, da Bog zavrača molitve voditeljev, ki začenjajo vojne, poročajo tuje tiskovne agencije.

Papež je opozoril, da Jezusa ni mogoče uporabiti kot opravičilo za nobeno vojno. "To je naš Bog: Jezus, Kralj miru, ki zavrača vojno in ga nihče ne more uporabiti za opravičevanje vojne," je dejal.

"Jezus ne posluša molitev tistih, ki vodijo vojno, ampak jih zavrača, rekoč: Čeprav molite večkrat, ne bom poslušal vaših molitev, kajti vaše roke so polne krvi," je navedel odlomek iz Svetega pisma.

Papež je sicer na Trgu svetega Petra vodil procesijo kardinalov, škofov in duhovnikov. Zbrana množica jih je pozdravila z oljčnimi vejicami, ki simbolizirajo Jezusov prihod v Jeruzalem.

V Jeruzalemu so sicer izraelski policisti danes latinskemu patriarhu Pierbattistu Pizzaballi preprečili vstop v baziliko Svetega groba, kjer bi moral obhajati mašo na cvetno nedeljo.



Latinski patriarhat v Jeruzalemu je incident označil kot "resen precedens, ki ne upošteva občutljivosti milijard ljudi po svetu, ki v tem tednu usmerjajo svoj pogled k Jeruzalemu." Po njihovih navedbah je to prvič po več sto letih, da so cerkvenemu voditelju preprečili obhajanje maše v tej cerkvi.



Papež je sicer danes opozoril, da je Cerkev "bolj kot kdaj koli prej v molitvi tesno povezana s kristjani Bližnjega vzhoda, ki trpijo posledice grozljivega spopada in v mnogih primerih ne morejo v polnosti doživeti obredov teh svetih dni", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Cvetna nedelja označuje začetek svetega tedna pred veliko nočjo, ki ga po vsem svetu obeležuje približno 1,7 milijarde katoliških in protestantskih vernikov.

Na ta dan se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, med katerim so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Po stari krščanski navadi, ki sega v 7. stoletje, zato verniki na ta dan v cerkev k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje.

Papež bo v tem tednu na veliki četrtek v Lateranski baziliki v Rimu opravil tradicionalno umivanje nog, v petek pa bo sodeloval pri križevem potu v rimskem Koloseju. To bo prvič po več letih, da bo papež navzoč ob tem ritualu.

Na velikonočno nedeljo pa bo papež v Vatikanu podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu – urbi et orbi.