Tiger Woods po prometni nesreči aretiran

Nekdaj najboljši golfist na svetu Tiger Woods je na Floridi doživel hujšo prometno nesrečo in bil zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc aretiran.

V petek popoldne je bil v prometno nesrečo na Floridi udeležen Tiger Woods. Njegov avtomobil se je po trčenju v tovornjak prevrnil na bok, na voznikovo stran. Nekdaj največji zvezdnik svetovnega golfa ni poškodovan (niti druga oseba udeležena v nesreči), je bil pa aretiran. Podrobnosti o sami nesreči za zdaj niso znane.

Kot je potrdil šerif John Budensiek, je na kraju nesreče kazal znake vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. Test alkoholiziranosti je bil sicer negativen, a je policija želela, da gre še na test urina. To je zavrnil. Tako so ga obtožili in aretirali. Sumijo torej na vožnjo pod vplivom drog. "Obtožili smo ga vožnje pod vplivom substanc, povzročitve materialne škode in zavrnitve zakonitega testa po nesreči."

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

SHERIFF: Tiger Woods charged with DUI after Florida crash, believed to be on "some type of medication or drug." Blew .000 but refused to do a urine test pic.twitter.com/1g9YRwAC6x — BNO News (@BNONews) March 27, 2026

Woods je bil pred petimi leti že udeležen v prometni nesreči in takrat precej resno poškodovan.