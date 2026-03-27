Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
M. P.

Petek,
27. 3. 2026,
22.40

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Sum na vožnjo pod vplivom prepovedanih substanc

Tiger Woods po prometni nesreči aretiran

Tiger Woods | Tiger Woods | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdaj najboljši golfist na svetu Tiger Woods je na Floridi doživel hujšo prometno nesrečo in bil zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc aretiran.

V petek popoldne je bil v prometno nesrečo na Floridi udeležen Tiger Woods. Njegov avtomobil se je po trčenju v tovornjak prevrnil na bok, na voznikovo stran. Nekdaj največji zvezdnik svetovnega golfa ni poškodovan (niti druga oseba udeležena v nesreči), je bil pa aretiran. Podrobnosti o sami nesreči za zdaj niso znane.

Kot je potrdil šerif John Budensiek, je na kraju nesreče kazal znake vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. Test alkoholiziranosti je bil sicer negativen, a je policija želela, da gre še na test urina. To je zavrnil. Tako so ga obtožili in aretirali. Sumijo torej na vožnjo pod vplivom drog. "Obtožili smo ga vožnje pod vplivom substanc, povzročitve materialne škode in zavrnitve zakonitega testa po nesreči."

Woods je bil pred petimi leti že udeležen v prometni nesreči in takrat precej resno poškodovan.

