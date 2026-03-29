Burno na volitvah: pretep, napad, preluknjane gume ...

V desetih srbskih občinah in mestih danes potekajo lokalne volitve. Srbski mediji ob tem poročajo o več napetostih in incidentih na posameznih voliščih, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Med drugim je prišlo do pretepa pred lokalnim sedežem vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) v Boru.

Srbska televizija Nova je objavila posnetke pretepa pred lokalnim sedežem SNS. Do fizičnih obračunov je prišlo tudi v občini Bajina Bašta, kjer so opozicijskim opazovalcem na volišču preluknjali pnevmatike na avtomobilu. O napetostih poročajo tudi iz občine Kula.

Lokalni mediji poročajo tudi o napadih na opazovalce volitev s študentske liste, nepravilnostih pri fotografiranju glasovnic ter pojavih vzporednih seznamov volivcev.

These are the scenes from local elections that are held today in Serbia. Organized regime hoodlums on the job. It's sad to see that only in moments like these do Serbs remember that the EU exists, they tag all European officials. Why not the Iranian, Russian or Chinese embassies?… pic.twitter.com/8vy86l7WOv — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) March 29, 2026

Spopade so morali preprečiti policisti

Po navedbah Hine je mogoče na številnih voliščih opaziti večje število policistov, ki so večkrat posredovali in preprečili spopade med ljudmi.

Volitve so pomemben pokazatelj javnomnenjske podpore vladajoči SNS predsednika Aleksandra Vučića. Stranka je v sporočilu za javnost danes navedla, da "aktivisti in voditelji blokaderskih list od jutra na najbolj brutalen način vznemirjajo, provocirajo in grozijo občanom v krajih, kjer potekajo volitve," je poročal tabloid Informer, povezan s predsednikom Vučićem in SNS.

Volitve naj bi pokazale tudi, kako močno je 14-letna Vučićeva vladavina omajana po več kot leto dni trajajočih protestih študentov, ki zahtevajo boj proti korupciji, prenovo institucij, neodvisno sodstvo in svobodo medijev.