Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Daniel Craig bo globalni ambasador znamke Denza (BYD)

Od Jamesa Bonda do Denze: Daniel Craig razkriva električni superšportnik

BYD Denza Daniel Craig | Foto BYD

Kitajski BYD je za evropski prodor svoje premijske znamke angažiral igralca Daniela Craiga, v ospredju pa je kitajski superšportni avtomobil z več kot tisoč "konji".

Kitajska znamka Denza, ki je v lasti BYD, je pred premiero na festivalu hitrosti v Goodwoodu razkrila prvi vpogled v serijski športni model Z – električni kupe z napredno tehnologijo, veliko močjo in ambicijo neposredno izzvati uveljavljene evropske športnike.

BYD
Kitajski tekmec porscheju 911

Denza je napovedala prihod svojega novega paradnega športnega modela, za zdaj še brez potrjenega serijskega imena, ki bo premierno predstavljen na festivalu hitrosti v Goodwoodu. Serijska različica v veliki meri ostaja zvesta lanskoletnemu konceptu Z in bo postavljena na vrh ponudbe znamke, nad modele Z9 GT, D9 in B5.

Čeprav tehnični podatki še niso dokončni, proizvajalec razkriva uporabo naprednih rešitev, kot so krmilni sistem "steer-by-wire" napredno magnetoreološko vzmetenje in izrazito digitalizirana, vozniku prilagojena kabina. Velika verjetnost je, da bo model uporabljal trimotorni električni pogon iz Z9 GT, in sicer z močjo, ki bi se lahko približala meji tisoč "konjev" (okrog 730 kilovatov). 

Prototipe so že opazili na Nürburgringu, kar nakazuje resne zmogljivostne ambicije, vključno z morebitnim napadom na rekord kroga. Med posebnostmi, ki jih lahko podeduje iz sorodnih modelov, so funkcije, kot so "tank turn" (obračanje na mestu), "crab walk" (diagonalna vožnja)  in napredni polavtonomni načini vožnje.

Zakaj Daniel Craig?

Ključno vlogo pri globalni širitvi Denzei bo imel igralec Daniel Craig, ki bo kot ambasador sodeloval pri promociji novih modelov, vključno z oglaševalskimi kampanjami.

Partnerstvo z mednarodno prepoznavnim obrazom pomeni pomemben korak pri krepitvi globalne prepoznavnosti znamke pred vstopom na evropski trg. Ta se bo začel z lansiranjem modela Z9 GT, ki bo 8. aprila predstavljen v Palais Garnier v Parizu.

Podpredsednica BYD Stella Li poudarja, da Craig pooseblja vrednote znamke – moč, prefinjenost in avtentičnost – ter da želi Denza z globalno ekspanzijo pokazati novo vizijo premium mobilnosti, kjer se prepletajo tehnologija, dizajn in čustva.

Daniel Craig BYD Denza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
