Obdolženi Ukrajinec obžaluje smrtno prometno nesrečo pri Tepanju

Ukrajinec, ki je 30. julija lani na avtocesti pri Tepanjah povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrlo pet ljudi, je danes na celjskem okrožnem sodišču v zagovoru izrazil obžalovanje, da je zaradi trenutka nepozornosti povzročil nesrečo, in se opravičil svojcem umrlih ter poškodovanim. Prav tako je v celoti prevzel odgovornost.

Obdolženi je tudi poudaril, da se zaveda teže posledic prometne nesreče, ki ga močno zaznamuje, saj jo še vedno podoživlja in se sooča z nespečnostjo. Po njegovih besedah je bil dolga leta poklicni voznik brez nesreč, po dogodku pa tega dela ne namerava več opravljati.

Opozoril je tudi na zahtevne družinske razmere – preživlja tri mladoletne otroke, žena ni zaposlena, družina pa živi v razmerah, ki jih dodatno otežuje vojna v Ukrajini. Sodišče je prosil, naj pri odmeri kazni upošteva njegovo nekaznovanost in osebne okoliščine.

Zagovornik obdolženega Ivo Grlica je predložil obsežen obrambni spis s poudarkom na primerljivi sodni praksi in olajševalnih okoliščinah, med drugim tudi strokovne zapise o obdolženčevem psihičnem stanju. Predlagal je zaslišanje soproge in matere obdolženega prek videokonference zaradi težav z oddaljenostjo in razmerami v Ukrajini.

Tožilka Ksenja Cizl, ki obdolženemu očita povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, je temu nasprotovala in ocenila, da dodatna zaslišanja niso potrebna, prav tako ne postavitev izvedenca psihiatra. Predlagala pa je zaslišanje obdolženega, branje izjav njegove soproge in delodajalca.

Senat je večinoma sledil dokaznim predlogom tožilstva in jih sprejel, medtem ko bo o predlogu obrambe za zaslišanje soproge in matere obdolženega odločil naknadno. Odredil je tudi pridobitev overjenih prevodov izjav ter rojstnih listov obdolženčevih otrok.

Ob tem je ocenil, da je zaradi presoje vpliva na kazensko sankcijo smiselno angažirati izvedenca psihiatrične stroke.

Po besedah tožilke je 43-letni obdolženi lansko poletje s kombiniranim vozilom vozil iz smeri Slovenske Bistrice proti Slovenskim Konjicam in na avtocesti trčil v kolono stoječih vozil. V nesreči je pet sopotnic umrlo na kraju dogodka, ena oseba pa je dobila posebno hude poškodbe.

Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja. Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora. Sojenje se bo nadaljevalo predvidoma 27. maja.