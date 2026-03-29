Za Petrom Slatnarjem je sezona, po kateri na njegova vrata trkajo z vseh strani. Na njegovih smučeh sta Domen Prevc in Nika Prevc nizala izjemne dosežke, slovenska oprema pa je zaradi njunih uspehov postala ena najbolj vročih tem v skakalni karavani. Ob Domnovi prevladi in Nikini izjemnosti je nekako jasno, da bodo tekmeci iskali načine, kako ustaviti njuno dominanco, a Slatnar verjame, da ima Domen nekaj, česar mu ne morejo kar tako vzeti – naravno protiorožje v telesni konstituciji in občutku za letenje. Zato pa se Slatnarju odpirajo dodatna vrata iz tujine, a kot izpostavlja v intervjuju za Sportal, ne za vsako ceno.

V soboto se je končala nova izjemno uspešna sezona za Niko Prevc. Kot opremljevalec njenih smuči ste pripravili prav posebne. Kaj vse je naslikano?

Na smuči smo poskušali zadeti njeno najljubšo barvo, uspehe, ki jih je nanizala, in ni jih bilo malo – vse olimpijske kolajne, veliki kristalni globus in nenazadnje svetovni rekord v Planici. Na dnu smučke pa smo dodali gamsa, ki predstavlja družinsko šalo med očetom in hčerko – gamsova juha (o tem se je Slatnar razgovoril že na olimpijskih igrah v intervjuju za Sportal, op. a.). Rekli smo si, da jo bomo s tem nasmejali in razvedrili. Zajeli smo kolaž njene letošnje sezone.

Že v petek je navdušila z novim svetovnim rekordom, ki zdaj znaša 242,5 metra in je v lasti tudi Planice z Letalnico bratov Gorišek. Kako ste ga doživeli?

Nenormalno. V Planici je podrla višinski rekord. Fascinantno, tega ne znam opisati. Kar se slovnice tiče, sem enostavno prekratek. Enostavno neverjetno.

Za Niko Prevc je značilno, da ima izjemno kratko dolžino smuči v primerjavi s tekmicami. Vidite morda, da bi lahko šla v smeri povečanja?

Želja je, da bi Nika skakala z dva do tri centimetre daljšimi smučmi, da ne bi bila toliko na limitu s svojo težo. A to je na njej in osebju v ozadju, da bo poskušala pridobiti nekaj več mišične mase. Da bo šla lažje skozi to, da ne bo toliko na limitu – veliko tekmovalcev sicer je.

Slatnarce dobesedno letijo po zraku. Tako Domen kakor Nika sta na vaših smučeh poletela do svetovnega rekorda. Če se malce pošalimo, imajo zmožnost letenja tudi brez skakalcev, potem ko so Domnu v Oberstdorfu ušle na vrhu letalnice.

Tudi to se zgodi. Smola, neljub dogodek. Zdaj tudi druge reprezentance in tekmovalci priznavajo našo kakovost. Lahko priznam, da imamo ogromen pritisk tujih tekmovalcev, ki bi radi testirali naše smuči, saj se številnim zaradi zaključka olimpijske sezone izteče pogodba. Imeli bomo kar nekaj dela in problemov.

Narediti bomo morali selekcijo, komu dati smučke, saj smo omejeni. Prek svojih meja ne želimo iti, saj s tem ogrozimo podporo ostalim tekmovalcem, ki jih zdaj podpiramo. Tega ne bi radi porušili, radi bi ohranili naš sloves, ki smo ga pridobili in je bil trdo prigaran. Za vsakega se potrudimo stoodstotno. Masovne proizvodnje si ne želimo, je brez pomena.

V kakšni meri pa morebiti pritiskajo preostali proizvajalci smuči glede na to, da imate smuči, na katerih skačeta najboljši skakalec in skakalka sezone?

Ne bi bilo pošteno, da govorim o Fischerju in Van Deerju, ki sta poleg nas ostala še edina opremljevalca, saj nas zapuščata BVT in Augment. Vsaka smučka je dobra. Če je tekmovalec v vrhunski formi in ima dobro smučko ter se ujameta, je ta smučka ne glede na znamko najboljša.

Predsednik Poljske smučarske zveze Adam Malysz je v enem od intervjujev za poljske medije dejal, da bodo morali v poljski ekipi narediti korak naprej tudi pri smučeh. Ali so se morda že obrnili na vas?

S Poljaki smo v pogovorih. Eden od tekmovalcev je že lani testiral naše smuči, a je imel pogodbo z drugim opremljevalcem. Naše smuči pa je zadržal. Dejal je, da jih ima pripravljene za naslednje leto. Ravno včeraj mi je rekel: "Smuči imam, sezono začnem z vašimi smučmi." Prav tako je zraven še nekaj vidnih imen. Presenečeni boste, kdo vse se bo pojavil z našimi smučmi.

Ali vi kot proizvajalec smuči čutite pritisk, da bi vas morda želeli na kakšen način zavirati, ker vam gre tako dobro?

Ravno nasprotno. Z Mathiasom Hafelejem (kontrolorjem opreme, op. a.) sva imela krajši pogovor in se dogovorila, da bova v teh dneh skušala stopiti skupaj in se pogovoriti, a do tega še nisva prišla. Rekli so, da naše vezi niso problematične in so že nekako prevzete s strani FIS. Vsi ostali se bodo morali prilagoditi in s FIS skupaj zapeljati tako, da bo volk sit in koza cela.

Če za konec še ostaneva nekoliko pri tujini. Domen je najboljši skakalec, Nika je najboljša skakalka, oba nastopata na vaših Slatnarjevih smučeh. Lahko rečemo: slovenska prevlada tako z vidika posameznikov kakor tudi opreme. Pričakujete, da bi lahko prišlo do kakšnih sprememb pri opremi, s katerimi bi želeli zmanjšati prednost naših dveh najboljših?

Poskušajo, a Domen ima takšno konstitucijo telesa, da karkoli bodo naredili, bo vedno imel dres, ki bo zanj ugoden. Ostale reprezentance – Nemci, Avstrijci – v pozitivnem smislu zelo pritiskajo na nas glede opreme, okovja ter smuči. Predlog je, da vezi ne bodo več smele biti kombinirane, torej neko samograditeljstvo. Zdaj bo moral biti en proizvajalec.

Mi kot skoraj edini proizvajalec imamo kar konkretne pogovore s temi reprezentancami, ki so imele svojo proizvodnjo in jo želijo preseliti k nam, da bomo to zdaj združili in vsi skupaj poskušali šport zapeljati na višjo raven. Ne želimo forsirati le naših. Delati želimo v dobro tega športa.