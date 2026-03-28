Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Sobota,
28. 3. 2026,
16.18

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek
Zagreb vetrolom ujma sneg

Sobota, 28. 3. 2026, 16.18

9 minut

V težkih pogojih na smučišču obtičalo 150 učencev, reševali so jih 20 ur

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
reševanje na Sljemenu | Foto Občina Zagreb

Učenci so bili na Sljemenu od začetka tedna, nekateri v okviru šole v naravi, nekateri pa zaradi državnega tekmovanja iz ekonomije.

Foto: Občina Zagreb

Po snežnem metežu in silovitem vetru, ki je zajel smučišče Sljeme nad Zagrebom, so v soboto okoli 14.30 v mesto uspeli pripeljati kar 150 učencev in njihovih učiteljev. Obsežna akcija je potekala v organiziranem konvoju 15 avtubusov, vozil za pluženje in odstranjevanje ovir na cesti. V konvoju je bil tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević.

Da bi spust s Sljemena sploh omogočili, so morali najprej očistiti in pripraviti Sljemensko cesto, na katero so po neurju, ki je zajelo območje, padla podrta drevesa, vozišče pa je zasula velika količina snega.

Reševalna akcija je zaradi zahtevnih pogojev trajala kar 20 ur, v njej pa so sodelovali gasilci gasilske enote Gračani in delavci Cest Zagreb.

Učenci so bili na Sljemenu od začetka tedna, nekateri v okviru šole v naravi, nekateri pa zaradi državnega tekmovanja iz ekonomije. Med njimi je bilo približno 80 učencev iz Osnovne šole Rudeš, približno dvajset iz Prve katoliške osnovne šole v Zagrebu in približno petdeset dijakov iz dvajsetih drugih šol.

reševanje na Sljemenu | Foto: Občina Zagreb Foto: Občina Zagreb
Zagreb vetrolom ujma sneg
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.