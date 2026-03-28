Po snežnem metežu in silovitem vetru, ki je zajel smučišče Sljeme nad Zagrebom, so v soboto okoli 14.30 v mesto uspeli pripeljati kar 150 učencev in njihovih učiteljev. Obsežna akcija je potekala v organiziranem konvoju 15 avtubusov, vozil za pluženje in odstranjevanje ovir na cesti. V konvoju je bil tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević.

Da bi spust s Sljemena sploh omogočili, so morali najprej očistiti in pripraviti Sljemensko cesto, na katero so po neurju, ki je zajelo območje, padla podrta drevesa, vozišče pa je zasula velika količina snega.

Foto: Občina Zagreb Reševalna akcija je zaradi zahtevnih pogojev trajala kar 20 ur, v njej pa so sodelovali gasilci gasilske enote Gračani in delavci Cest Zagreb.

Foto: Občina Zagreb Učenci so bili na Sljemenu od začetka tedna, nekateri v okviru šole v naravi, nekateri pa zaradi državnega tekmovanja iz ekonomije. Med njimi je bilo približno 80 učencev iz Osnovne šole Rudeš, približno dvajset iz Prve katoliške osnovne šole v Zagrebu in približno petdeset dijakov iz dvajsetih drugih šol.