Že dalj časa v javnosti krožijo govorice, da naj bi Anamaria Goltes in Luka Dončić prekinila zvezo. Še dodatno je ugibanja podžgala poteza Anamarie, ki je na svojem profilu na Instagramu izbrisala vse skupne fotografije.

Na profilu Anamarie Goltes na Instagramu so izginile objave, na katerih je bila skupaj z Luko Dončićem. Tako recimo med objavami ni več fotografije njune zaroke na Blejskem otoku. S to potezo je Goltes še podžgala govorice, da naj bi bilo ljubezni med njima že pred meseci konec.

Namigovanja in govorice, da v zvezi škriplje, je sprožilo dogajanje na družbenih omrežjih, kjer so številni najprej opazili, da zvezdnik NBA že dlje časa ni všečkal nobene Anamarijine objave, medtem ko je bil z všečki radodaren pri drugih. Še dodatno je ugibanja podkrepila Anamaria z objavo desetletnega pregled najlepših trenutkov svojega življenja, kamor ni vključila niti ene fotografije z Luko, čeprav sta par že od leta 2016. Tudi za letošnje valentinovo si nista namenila javne čestitke na družbenih omrežjih, čeprav sta to v preteklosti redno počela.

Anamaria in Luka sta se zaročila leta 2023 na Bledu. V tem času sta se jima rodili dve hčerki, Gabriela je na svet prijokala leta 2023, decembra lani pa se je družini pridružila še Olivia. Že pred rojstvom druge hčerke se je Anamaria preselila nazaj v Slovenijo, medtem ko Luka ves ta čas živi v ZDA.