Torek, 24. 3. 2026, 8.30

Po tekmi Detroit Pistons : LA Lakers 113:110

Redick po koncu velikega niza Lakersov: To nas je ubilo

JJ Redick | Foto Reuters

Za košarkarje Los Angeles Lakersov se je v noči na torek končal niz devetih zaporednih zmag v ligi NBA. Jezerniki so izgubili s 110:113, v zadnji sekundi je izjemno zahteven met za izenačenje zgrešil Luka Dončić, ki je bil z 32 točkami najboljši strelec tekme.

Lakersi so na težkem gostovanju pri Detroitu še na začetku zadnje četrtine zaostajali za 16 točk, nato pa našli recept za preobrat in 40 sekund pred koncem dvoboja povedli s 108:107. A končnica se je obrnila v prid Pistonsov, ki so v zadnjih sekundah prišli do 52. zmage v sezoni, s čimer so se utrdili na vrhu vzhoda.

Zaključek tekme:

Devet sekund pred koncem so imeli sicer Lakersi napad za izenačenje. Žogo je iz strani izvajal LeBron James, ki je po nekaj oklevanja našel Maxija Kleberja, a ta žoge v težkem položaju ni uspel ujeti in se je od njega odbila. Ujel jo je Dončić, ki pa iz zahtevnega položaja in ob dobri obrambi Jalena Durena v zadnjih sekundah ni uspel zadeti meta za izenačenje. "Ja, mislim, da je bil Luka odprt. Maxi je dobro postavil blokado. Samo žoga se je potem odbila …" je zadnjo akcijo pokomentiral trener Lakersov, JJ Redick.

Manko Hachimure in še posebej Smarta

Strateg Jezernikov se je še posebej obregnil ob odsotnost Marca Smarta in Ruija Hachimure. "Smo dobra košarkarska ekipa. Verjamem, da smo dobra košarkarska ekipa. To, da danes nismo imeli Smarta, nas je ubilo. Pomembno je, da smo vsi zdravi. Naša ekipa deluje tako, da potrebujemo Smarta za vodenje žoge in obrambo, Ruija za met, ti elementi so pomembni za dopolnjevanje vseh. Sezono moramo končati na dober način, a jo moramo končati tudi zdravi," je dejal Redick.

Kljub 26. porazu v sezoni in koncu zmagovitega niza, ki ga Lakersi v tej dolžini niso uprizorili že vse od leta 2020, pa v taboru ekipe iz Los Angelesa ni bilo pretirano slabe volje. "Govoril sem že o rasti, ki smo jo dosegli. S porazi se lahko upognemo, a ne zlomimo," je še dodal trener Lakersov JJ Redick. "In nocoj je bil to še en primer."

James tretjič v karieri v celotnem polčasu brez točke

"Samo mentalno trdnost," pa je LeBron James odgovoril na vprašanje, kakšne zmagovalne navade je v zadnjem obdobju razvila ekipa. "Bilo je nekaj tekem, ko smo se dvignili; vedno znova smo se vračali v igro, torej smo trmasta ekipa. Izgubili smo proti zelo dobri ekipi, ki je delovala, kot da je še posebej komaj čakala na to tekmo," je dejal James, ki v prvem polčasu sploh ni dosegel točke. Šele tretjič v dolgi karieri in prvič po letu 2010 se je zgodilo, da izkušeni Američan v celotnem polčasu ni dosegel niti točke. "To je moja vloga v tej ekipi, vse v želji, da dobimo tekme. Tekma se je odvijala na ta način," je dejal James.

Lakersi bodo v sredo oziroma v noči na četrtek po slovenskem času končali svoje šest tekem dolgo gostovanje proti Indiana Pacersom, ki so v ponedeljek premagali Magic in prekinili niz 16 porazov. "To je zadnja tekma v nizu gostovanj. Vem, da se že vsi veselimo vrnitve domov, čaka nas delo, zato bomo pripravljeni," je še dodal James.

