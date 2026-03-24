Najdaljšega zmagovitega niza Luke Dončića in Los Angeles Lakersov v tej sezoni je konec. Jezerniki so po devetih zaporednih zmagah v ligi NBA ostali praznih rok na gostovanju pri Detroitu (110:113). Na začetku drugega polčasa so zaostajali že za -16, a so nato pripravili preobrat in v zadnji minuti povedli. To na koncu ni zadoščalo za zmago. Dončić, ki je znova presegel mejo 30 točk (32), je ob zvoku sirene zgrešil trojko za podaljšek. Gostitelji so pogrešali prvega zvezdnika Cadea Cunninghama, Marcusa Sasserja in Isaiaha Stewarta, Lakersom pa nista mogla pomagati Marcus Smart in Rui Hachimura. Dončić, najbolj vroči košarkar in strelec lige NBA, je pred srečanjem prejel novo priznanje. Vodilni ekipi zahodne konference Oklahoma City in San Antonio sta prišli z lahkoto do novih zmag, Lakersom pa je šel na roko poraz Houstona proti Chicagu.

Detroit Pistons : Los Angeles Lakers 113:110 (23:27, 65:52, 89:87)

Učinek Luke Dončića: 32 točk (za tri 3/13, za dve 8/16, prosti meti 7/8), 7 sk., 6 as., 3 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 38 minutah in 49 sekundah

Najboljši strelci: Jenkins 30 (trojke 4/5, 8 as.), Duren 20 (11 sk.), Harris 14 (7 sk., 5 as.), Robinson 12 (trojke 4/9); Dončić 32, Reaves 24 (met iz igre 7/15, 5 as.), Ayton 13 (10 sk.), James 12 (10 as., 9 sk.), Hayes 11 (4 blok.)

Jezerniki so v Detroitu v dvorani Little Caesars Arena na krilih v tej sezoni izjemnega Luke Dončića lovili deseto zaporedno zmago, s katero bi se še utrdili na tretjem mestu zahodne konference. Slovenski košarkarski virtuoz igra v življenjski formi, pred tekmo je prejel novo priznanje, saj je še drugič zapored postal najboljši igralec tedna zahodne konference. Postavil je tudi nov rekord lige NBA. V zgodovino se je vpisal kot edini košarkar, ki je s klubom nanizal devet zmag, pri tem pa prav na vsaki izmed omenjenih tekem dosegel najmanj 30 točk.

Vrhunci dvoboja v Detroitu:

Ni pa dosti manjkalo, da bi 27-letni Ljubljančan rekord še izboljšal. Znova je presegel mejo 30 točk, a po dolgem času ostal brez zmage. Od te pa ga ni delilo prav dosti. Lakersi so še 29 sekund pred koncem vodili s 110:109, a se jim je nato ponesrečil zaključek srečanja. Pri Detroitu je dvoboj kariere odigral Daniss Jenkins. Če je poprej v tej sezoni na tekmo dosegel v povprečju osem točk, jih je tokrat kar 30. V zadnjih 34 sekundah je dosegel kar šest točk za gostitelje, ki so devet sekund pred koncem povedli s 113:109. Pred tem je pri Lakersih najprej zgrešil met za dve točki Dončić, nato pa je slovenski superzvezdnik, ki je do takrat na zahtevnem srečanju zadel tri od 12 metov za tri točke, zaključil še zadnji napad.

Ta se ni začel obetavno, saj je povratnik Maxi Kleber, ki je odigral le zadnjih devet sekund, najprej skoraj izgubil žogo, nato pa je ta končala pri Dončiću, ki je skušal s trojko izsiliti podaljšek. Pistonsi so se takrat izkazali v obrambi, izjemno zahteven met vročega strelca Lakersov je bil odločno prekratek, tako da je zmaga ostala doma. Jezernikov so tako prekinili zmagoviti niz, Detroit pa je potrdil status vodilne ekipe vzhodne konference. To je bila njegova četrta zaporedna zmaga.

Lakersi zaigrali brez Smarta in Hachimure

Ko je v tej sezoni Marcus Smart na parketu, so Lakersi takrat boljši skupno kar za 238 točk. Foto: Reuters Lakersi so v tekmo vstopili z začetno peterko Dončić, Reaves, LaRavia, James in Ayton. Trener JJ Redick je v Detroitu na parketu pogrešal Marcusa Smarta in Ruija Hachimuro. Prvi je manjkal zaradi poškodbe desnega gležnja, drugega pa ovira mečna mišica.

Smart je po mnenju trenerja Lakersov najboljši klubski obrambni igralec. Pri Lakersih predstavlja zelo pomemben dejavnik, kar potrjuje tudi statistika. Je namreč vodilni Jezernik v tej sezoni v statistični rubriki +/- na tekmo. Ima najvišji indeks +238. Za primerjavo, Dončićev znaša +166. Lakersi so Smarta zelo pogrešali, saj so imeli opravka z vrhunskim tekmecem, ki je vknjižil že 52. zmago v tej sezoni. Jezerniki ostajajo pri 46.

Trener Detroita JB Bickerstaff je pogrešal prvega zvezdnika Cadea Cunninghama, manjkala sta tudi Marcus Sasser in Isaiah Stewart. Od začetka srečanja se je odločil za tesno pokrivanje in agresivno obrambo, v kateri so mnoge poteze mejile na prekršek, trpel pa je tudi odstotek metov Lakersov.

Luka Dončić je v prvi četrtini dosegel kar 17 točk, v drugi pa niti ene. Foto: Reuters

Na začetku srečanja (2:5) je vse točke za goste dosegel Luka Dončić. Tudi v tej sezoni slovi kot specialist za največje število točk v ligi NBA v prvi četrtini. Izjema ni bilo tudi gostovanje pri najboljši ekipi vzhodne konference. V uvodnih treh minutah je kar petkrat vrgel za tri točke. Uspešen je bil enkrat, rezultat pa je bil dolgo časa, obe ekipi nista bili kaj prida natančni pri metih iz igre, zelo izenačen. Pri Jezernikih je bolj ali manj točke dosegal le vroči Slovenec.

Kako je Luka Dončić požrtvovalno v padcu ukradel žogo in poskrbel za atraktivno potezo. Če bi Luke Kennard v nadaljevanju zadel trojko, bi bila to ena najbolj spektakularnih asistenc večera:

Luka Doncic can't be stopped: 17 points in the 1st quarter in Detroit... and this insane diving save for a loose ball.

LeBron James, ki si je med prvo četrtino poškodoval prst na roki, se je bolj posvetil asistencam, Dončić pa je vlekel voz v napadu, dvakrat še mojstrsko izsilil prekršek ob metu za tri točke in Jezernikom pomagal, da so prvo četrtino dobili s 27:23. Dosegel je kar 17 točk. Gostje iz Kalifornije so vodili že za +7 (27:20), a je nato Daniss Jenkins v zadnji sekundi uvodne četrtine dosegel trojko. Kot da bi s tem napovedal nadaljevanje srečanja, ki je potekalo v povsem drugačnem ritmu.

Padec in nemoč Lakersov v drugi četrtini

Daniss Jenkins je zadel kar štiri od uvodnih petih metov za tri točke. Skupno je bil s 30 točkami prvi strelec Detroita. Foto: Reuters Detroit se je sprostil v napadu, začel zadevati pogosteje, obramba Lakersov pa je močno popustila. Pistonsi so v drugi četrtini nadigrali goste in jim nasuli kar 42 točk. Po delnem izidu 11:2 so povedli za pet točk (40:35), negativnega trenda za Lakerse na parketu ni spremenil niti vstop Dončića v igro. Slovenski as je za razliko od prve četrtine tokrat zgrešil vse mete iz igre, tako da je drugo četrtino končal brez novih točk. Ostal je pri 17 in bil vseeno najboljši strelec prvega polčasa. Prvi asistenci na tekmi je podelil šele v zadnjih štirih minutah prvega dela.

Pri Detroitu je prvi na tekmi prišel do dvomestnega števila točk center Jalen Duren, nato sta v serijah začela zadevati trojke Daniss Jenkins in Duncan Robinson. Prednost Pistonsov se je povzpela na +14 (63:49). Detroit je odšel na počitek s 65:52, Redick pa je imel kaj za povedati varovancem, ki so drugo četrtino izgubili kar za 17 točk, v tem delu srečanja pa prejeli nedopustnih 42 točk. LeBron James je bil dolžnik v napadu, kar se tiče strelskega prispevka, saj ni dosegel niti ene točke.

Jezerniki v tretji četrini vrnili udarec

V tretji četrtini se je strelsko prebudil tudi Austin Reaves. Foto: Reuters Če je druga četrtina pripadla Detroitu, pa so Lakersi vrnili udarec v tretji. Luka Dončić je znova naravnal roko, začel zadevati v nizu, pridružil pa se mu je Austin Reaves in kot drugi na srečanju presegel mejo 20 točk. Prednost Pistonsov se je začela topiti, končno se je na seznam strelcev vpisal tudi LeBron James, ki je do takrat podelil že osem asistenc. Jezerniki so bili vse bližje, občinstvo v Detroitu je lahko občudovalo na delu eno najbolj vročih ekip tega koledarskega leta.

Čeprav je pri gostiteljih še naprej izstopal Daniss Jenkins, tako s točkami kot tudi asistencami, pod košem pa je marljivo nabiral skoke Jalen Duren, so Lakersi dvignili raven igre v obrambi in po izjemni trojki Dončića, ko ga je neuspešno pokrival Kevin Huerter, izenačili na 87:87. V Detroitu, kjer so domačini že vodili za 16 točk, se je vse začelo znova.

Dončić postal tragični junak srečanja

Tako je Daniss Jenkins v zadnji minuti srečanja zadel "čez" Austina Reavesa za vodstvo s 111:110. S 30 točkami je dosegel strelski rekord kariere. Foto: Reuters Sprva je v zadnji četrtini bolje kazalo gostiteljem, ki so povedli s 97:91, a so nato Lakersi po vstopu Dončića v igro le ujeli priključek. LeBron James se je močno približal trojnemu dvojčku, zmanjkal mu je le en skok, Lakersi so po trojki Luka Kennarda izenačili na 105:105, nato so po dveh uspešnih prostih metih Deandreja Aytona slabo minuto pred koncem povedli s 108:107, zadnjič na tekmi vodili še po izjemnem košu Austina Reavesa, ki je hrabro prodrl in 29 sekund pred koncem še zadnjič na tekmi popeljal Lakerse v vodstvo s 110:109.

Gostom se je ponesrečil zaključek. Čeprav so v tej sezoni velemojstri tesnih končnic, saj so vodilni v ligi NBA (učinek na "clutch" tekmah je bil pred srečanjem v Detroitu 22 zmag in le 6 porazov), jim tokrat ni uspelo. Dončić, čeprav je znova presegel mejo 30 točk, se je izkazal za tragičnega junaka. V zadnjih dveh napadih je prevzel odgovornost za met, a bil obakrat neuspešen. Lakersi so po dolgem času le izkusili grenkobo poraza.

Igralec tedna na zahodu

Še drugič zapored je Luka Dončić postal igralec tedna na zahodu. Med 16. in 22. marcem je z Lakersi nanizal štiri zmage, ob tem pa beleži številke, ki jim je kar težko verjeti. V tej seriji je v povprečju na tekmo dosegel 42,3 točke, 6,8 skoka in 6,3 asistence. Tri ukradene žoge na tekmo potrjujejo, da slovenski košarkarski as v zadnjem obdobju igra tudi odlično obrambo. S tremi ukradenimi žogami se je lahko pohvalil tudi v Detroitu.

Za Dončića je to četrto tovrstno priznanje v tej sezoni, kar je največ v ligi. Na vzhodu je bil za igralca tedna razglašen košarkar Charlotte Hornets LaMelo Ball.

Prvaki pozdravili vrnitev Jalena Williamsa

Jalen Williams je moral zaradi poškodbe stegenske mišice izpustiti 16 tekem. Foto: Reuters Vodilna ekipa lige NBA Oklahoma City Thunder je suvereno v gosteh ugnala zdesetkano Philadelphio 76ers. Prvaki so zmagali s 123:103. To je bila že 12. zaporedna zmaga branilcev naslova, ki so se razveselili 57. zmage v tej sezoni. Največ točk (22) je dosegel Shai Gilgeous-Alexander, navijači OKC pa so z navdušenjem pozdravili vrnitev Jalena Williamsa. Zaradi poškodbe desne stegenske mišice je izpustil 16 tekem, proti 76ers pa bil že razigran. V 20 minutah je prispeval 18 točk in šest asistenc. Toliko točk je dosegel tudi rezervist Jaylin Williams (18), le eno manj pa prvi center Chet Holmgren (17). Prvič se je v dresu OKC v Philadelphii po februarski selitvi proti nekdanjim soigralcem predstavil Jared McCain. Dosegel je 13 točk.

Pri 76ersih so manjkali trije največji zvezdniki. Tyrese Maxey, Joel Embiid in Paul George niso nastopili proti prvakom, dvoboj sta zaradi zdravstvenih težav izpustila tudi Kelly Oubre Jr. in Quentin Grimes, Philadelphia pa trenutno zaseda sedmo mesto na lestvici vzhodne konference, tako da bi lahko pot do končnice iskala v dodatnih kvalifikacijah (play-in). George se bo sredi tedna vrnil na parket, saj se mu bo iztekel suspenz, ko je moral izpustiti 25 tekem zaradi dopinškega škandala.

Victor Wembanyama je blestel proti Miamiju. Foto: Reuters

Brez težav so do nove zmage prišli tudi San Antonio, najbližji zasledovalci OKC. Nadigrali so Miami s 136:111. Spursi bodo letos nastopili v končnici prvič po letu 2019, prvi zvezdnik Victor Wembanyama pa je izstopal s 26 točkami, 15 skoki in petimi blokadami. San Antonio je dočakal šesto zaporedno zmago, od začetka februarja pa se lahko pohvali z razmerjem zmag in porazov 22-2. V tem obdobju je najuspešnejši udeleženec lige NBA. Poleg francoskega orjaka sta se strelsko izkazala tudi rezervista Keldon Johnson in Dylan Harper. Oba sta dosegla 21 točk, Stephon Castle jih je dodal 19. Pri poražencih je dal največ točk rezervist Norman Powell (21).

Liga NBA, 24. marec:

