Na drugi strani velike luže zelo odmevajo izjemne predstave Luke Dončića, ki je Lakersom pomagal do devetih zaporednih zmag z neverjetnim povprečjem 40 točk na tekmo. Podpisal se je tudi pod nov rekord lige NBA. Jezernike je še v boljšo voljo spravila novica, da je vodstvo tekmovanja ugodilo njihovi pritožbi glede zadnje tehnične napake Slovenca. Ta jo je prejel v Orlandu, bila je njegova 16. v tej sezoni in dvigovala veliko prahu. Najboljši strelec lige NBA bo tako lahko v noči na torek zaigral proti Detroitu. Večer prej, v noči na ponedeljek, bo sicer v ligi NBA odigranih pet srečanj, Jokićev Denver bo za začetek v nedeljski matineji gostil Portland.

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić v zadnjih tednih igra v življenjski formi. Jezernikom je pomagal do devetih zaporednih zmag, s katerimi so se zasidrali na tretjem mestu zahodne konference, prav na vsakem srečanju pa je dosegel vsaj 30 točk. Bil je tako vroč, da je v tem obdobju Miamiju nasul kar 60 točk, skupno pa na zadnjih devetih srečanjih, prav na vseh se je veselil zmage, v povprečju dosega kar 40 točk. Kaj takšnega je v zgodovini lige NBA uspelo le še Wiltu Chamberlainu, Dončić pa je storil še korak naprej in kot edini v zgodovini tekmovanja na omenjenih srečanjih vselej dosegel najmanj 30 točk.

Luka Doncic has become the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY to score 30+ points in 9 consecutive wins 🔥 pic.twitter.com/4SymDWkMqu — 365Scores (@365Scores) March 22, 2026

V ZDA odmeva nov statistični sladkorček, ki samo še poveličuje tisto, kar v zadnjem obdobju na parketu prikazuje 27-letni Ljubljančan. Ker pa je na zadnji tekmi že 16. v tej sezoni prejel tehnično napako, bi moral na naslednjem srečanju prisilno počivati. To pa je ravno gostovanje pri najboljši ekipi vzhoda Detroitu, za katerega še nekaj časa ne bo mogel nastopati prvi as Cade Cunningham.

Luka Dončić je na zadnji tekmi v Orlandu prispeval 33 točk. Devetič zapored je prispeval vsaj 30 točk. Bo tako tudi na naslednji tekmi v Detroitu? Foto: Guliverimage

Tako bi lahko v noči na torek na srečanju manjkala oba najboljša igralca v vrstah klubov, ki jim gre v tej sezoni imenitno, a so Lakersi to vseeno preprečili. Pritožili so se, vodstvo tekmovanja pa jim je ugodilo in razveljavilo zadnjo tehnično napako Slovenca.

Dončić je tehnično napako prejel po verbalnem obračunu s košarkarjem Orlanda Gogo Bitadzejem. Prejel jo je tudi gruzijski center. Liga NBA je v kratki izjavi na omrežju X zapisala, da je "po podrobnem pregledu" obema preklicala tehnično napako. Lakersi bodo tako deseto zaporedno zmago naskakovali tudi z Dončićem.

The NBA has rescinded Lakers star Luka Doncic's 16th technical foul, allowing him to play in Monday's road game against the Detroit Pistons. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2026

Denver nazadnje razbil Portland za +54

Nikola Jokić se želi z Denverjem uvrstiti neposredno v končnico lige NBA. Foto: Guliverimage V noči na ponedeljek bo odigranih pet srečanj. Začelo se bo z nedeljsko matinejo v Denverju, na kateri bodo Nuggetsi prvič v tej sezoni gostili TrailBlazerse. Nikola Jokić in druščina so v tem trenutku petouvrščena ekipa zahodne konference. Želijo še višje, zato se nadejajo domače zmage nad Portlandom. Ko so se nazadnje pomerili z Blazersi, so jih 20. februarja pomendrali z neverjetnim rezultatom 157:103. Dosegli so največ točk v tej sezoni, Jokić jih je prispeval 32. Nuggetsi bi lahko prvič po 4. februarju računali tudi na pomoč Peytona Watsona, ki se vrača po poškodbi stegenske mišice. V tej sezoni v povprečju na tekmo dosega slabih 15 točk.

Na zahodu se želita čim višje prebiti tudi Minnesota in Phoenix. Oba bosta imela zahtevna tekmeca. Timberwolvesi se bodo pomerili z Bostonom, Sunsi, ki nujno potrebujejo zmago, če se želijo neposredno uvrstiti v končnico, pa s Torontom.

Liga NBA, 22. marec:

Preberite še: