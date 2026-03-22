Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
22. 3. 2026,
23.24

Osveženo pred

4 ure, 50 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek

Natisni članek
Portland Trail Blazers​ Denver Nuggets Los Angeles Lakers NBA Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić

Nedelja, 22. 3. 2026, 23.24

4 ure, 50 minut

Liga NBA, 22. marec

Luki Dončiću razveljavili tehnično napako, Slovenec lahko zaigra v Detroitu

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,90
Luka Dončić | Luka Dončić je trenutno najbolj vroči košarkar v ligi NBA. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je trenutno najbolj vroči košarkar v ligi NBA.

Foto: Guliverimage

Na drugi strani velike luže zelo odmevajo izjemne predstave Luke Dončića, ki je Lakersom pomagal do devetih zaporednih zmag z neverjetnim povprečjem 40 točk na tekmo. Podpisal se je tudi pod nov rekord lige NBA. Jezernike je še v boljšo voljo spravila novica, da je vodstvo tekmovanja ugodilo njihovi pritožbi glede zadnje tehnične napake Slovenca. Ta jo je prejel v Orlandu, bila je njegova 16. v tej sezoni in dvigovala veliko prahu. Najboljši strelec lige NBA bo tako lahko v noči na torek zaigral proti Detroitu. Večer prej, v noči na ponedeljek, bo sicer v ligi NBA odigranih pet srečanj, Jokićev Denver bo za začetek v nedeljski matineji gostil Portland.

Sportal Luki Dončiću po obračunu z Gruzijcem grozi suspenz: "Nisem več zdržal"

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić v zadnjih tednih igra v življenjski formi. Jezernikom je pomagal do devetih zaporednih zmag, s katerimi so se zasidrali na tretjem mestu zahodne konference, prav na vsakem srečanju pa je dosegel vsaj 30 točk. Bil je tako vroč, da je v tem obdobju Miamiju nasul kar 60 točk, skupno pa na zadnjih devetih srečanjih, prav na vseh se je veselil zmage, v povprečju dosega kar 40 točk. Kaj takšnega je v zgodovini lige NBA uspelo le še Wiltu Chamberlainu, Dončić pa je storil še korak naprej in kot edini v zgodovini tekmovanja na omenjenih srečanjih vselej dosegel najmanj 30 točk.

V ZDA odmeva nov statistični sladkorček, ki samo še poveličuje tisto, kar v zadnjem obdobju na parketu prikazuje 27-letni Ljubljančan. Ker pa je na zadnji tekmi že 16. v tej sezoni prejel tehnično napako, bi moral na naslednjem srečanju prisilno počivati. To pa je ravno gostovanje pri najboljši ekipi vzhoda Detroitu, za katerega še nekaj časa ne bo mogel nastopati prvi as Cade Cunningham.

Luka Dončić je na zadnji tekmi v Orlandu prispeval 33 točk. Devetič zapored je prispeval vsaj 30 točk. Bo tako tudi na naslednji tekmi v Detroitu? Foto: Guliverimage

Tako bi lahko v noči na torek na srečanju manjkala oba najboljša igralca v vrstah klubov, ki jim gre v tej sezoni imenitno, a so Lakersi to vseeno preprečili. Pritožili so se, vodstvo tekmovanja pa jim je ugodilo in razveljavilo zadnjo tehnično napako Slovenca. 

Dončić je tehnično napako prejel po verbalnem obračunu s košarkarjem Orlanda Gogo Bitadzejem. Prejel jo je tudi gruzijski center. Liga NBA je v kratki izjavi na omrežju X zapisala, da je "po podrobnem pregledu" obema preklicala tehnično napako. Lakersi bodo tako deseto zaporedno zmago naskakovali tudi z Dončićem.

Denver nazadnje razbil Portland za +54

V noči na ponedeljek bo odigranih pet srečanj. Začelo se bo z nedeljsko matinejo v Denverju, na kateri bodo Nuggetsi prvič v tej sezoni gostili TrailBlazerse. Nikola Jokić in druščina so v tem trenutku petouvrščena ekipa zahodne konference. Želijo še višje, zato se nadejajo domače zmage nad Portlandom. Ko so se nazadnje pomerili z Blazersi, so jih 20. februarja pomendrali z neverjetnim rezultatom 157:103. Dosegli so največ točk v tej sezoni, Jokić jih je prispeval 32. Nuggetsi bi lahko prvič po 4. februarju računali tudi na pomoč Peytona Watsona, ki se vrača po poškodbi stegenske mišice. V tej sezoni v povprečju na tekmo dosega slabih 15 točk.

Na zahodu se želita čim višje prebiti tudi Minnesota in Phoenix. Oba bosta imela zahtevna tekmeca. Timberwolvesi se bodo pomerili z Bostonom, Sunsi, ki nujno potrebujejo zmago, če se želijo neposredno uvrstiti v končnico, pa s Torontom.

Liga NBA, 22. marec:

Lestvici

Preberite še:

Miami Lakers
Sportal Epski šov Luke Dončića v Miamiju, padel je strelski rekord #video
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić s predstavo razvnel debate o nazivu MVP: Jaz nimam nič s tem, vi ste tisti ...
Luka Dončić
Sportal Veličasten skok Luke Dončića, tako visoko ni bil že dolgo! #video
Luke Kennard, Los Angeles Lakers : Orlando Magic
Sportal Trojka v zadnji sekundi: nora serija Dončića in Lakersov se nadaljuje
Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Prvaki lige NBA s to potezo razočarali Donalda Trumpa
Portland Trail Blazers​ Denver Nuggets Los Angeles Lakers NBA Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

