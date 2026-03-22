Luki Dončiću po obračunu z Gruzijcem grozi suspenz: "Nisem več zdržal"

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so v noči na nedeljo dosegli novo pomembno zmago v ligi NBA, že njihovo deveto zapored. Po trojki Luka Kennarda so s 105:104 premagali Orlando Magic. Luka Dončić je bil s 33 točkami in osmimi asistencami prvo ime svoje ekipe, a je odzvanjala tudi njegova 16. tehnična napaka, kar pomeni tekmo suspenza. V taboru Jezernikov so se na odločitev že pritožili. Zavrelo je med Slovencem in Gogo Bitadzejem.

Košarkarji LA Lakersov so prvič po obdobju od 28. decembra do 13. januarja 2020 zabeležili kar devet zaporednih zmag. V Kia Centru je tako padel še Orlando, mož odločitve pa je bil s trojko v zadnji sekundi srečanja Luke Kennard, ki je s svojo tretjo trojko in skupno 13. točko na tekmi odločil srečanje. Poleg odmevnega trenutka na koncu srečanja pa je bilo po srečanju ogromno besed na račun Luke Dončića in Goge Bitadzeja.

Dogajanje, po katerem je Dončić prejel 16. tehnično napako v sezoni:

Lakersi bodo namreč na naslednji tekmi proti Detroitu, če se po pritožbi Lakersov ne bo zgodil izbris tehnične napake Slovenca, igrali brez Dončića, saj je ta prejel svojo 16. tehnično napako v sezoni, kar pomeni, da je prejel tekmo suspenza. Obojestranska tehnična napaka se je zgodila proti koncu tretje četrtine po izmenjavi besed med Dončićem in 26-letnim gruzijskim igralcem Orlanda, Bitadzejem. Med prostim metom Slovenca sta se prepirala, Dončić pa je med tekom po igrišču še naprej govoril z njim, nato pa je sodnik obema košarkarjema pokazal tehnično napako.

Glavni trener Lakersov JJ Redick je po tekmi novinarjem povedal, da je Bitadzejeva izjava o Dončićevi družini sprožila konflikt: "Seveda bomo poskušali doseči razveljavitev. Nisem prepričan, kaj se je zgodilo. Vem pa, da so bile določene stvari izrečene v jeziku, ki ga sodniki niso razumeli, v zvezi z Lukovo mamo," je po tekmi dejal JJ Redick.

Goga Bitadze

Bolj specifičen je bil Dončić, ki je po tekmi dejal, da je Gruzijec rekel, da bo "pre... celotno njegovo družino". "Upam, da liga ugodi prošnji in bom lahko igral na naslednji tekmi. Na cedilu sem pustil celotno ekipo. Res sem se trudil, da bi bilo drugače, a v nekem trenutku je rekel stvari o moji družini v srbskem jeziku in v določenem trenutku tega nisem več zdržal, moral sem se postaviti zase. Vem, da se moram odzvati drugače, bolje, ekipa mi krije hrbet, jaz pa sem jih zdaj pustil na cedilu," je povedal Dončić.

Bitadze je to zanikal in trdil, da je bil Dončić pravzaprav prvi, ki je začel z govorom o družinah košarkarjev. "Izjemno spoštujem Luko in to, kar je storil, ter resnično spoštujem družine vseh. Od koder prihajam, družina resnično pomeni nekaj svetega in tega nikoli ne bi neposredno rekel. Luka je dejal nekaj neprimernih stvari v srbščini, ker sem tam igral, razumem jezik, ne vem, ali je vedel, da ga razumem. Zato sem mu preprosto odgovoril in ni bilo nič proti njegovi družini ali komurkoli. Njegovo družino resnično spoštujem in to je v bistvu vse."

"Sem oboževalec njegove igre in nočem, da bi bilo videti, kot da je bilo namenjeno njegovi družini ali komurkoli drugemu. Bilo je preprosto v tistem vročem borbenem trenutku. Slišal sem, kaj je rekel, in čutil sem, da se moram odzvati enako. Torej, z moje strani, če meni, da sem rekel kaj preveč ali prestopil mejo, se mu kot moški opravičujem. Lahko prevzamem odgovornost, vendar nisem rekel ničesar drugega kot to, kar je rekel on. Kar je rekel in kar se zdaj govori, to ni resnica. Vem, da to ni resnica, ker vem, kaj sem rekel. Torej, kot sem rekel, so bile nekatere stvari povedane in se opravičujem, če so prestopile mejo," je dejal Gruzijec.

Luka Dončić je tekmo končal pri 33 točkah.

Dončić prvi po Brooksu?

Odločitev je bila pojasnjena tudi v poročilu vodstva lige. "Dončiću in Bitadzeju sta bili zaradi nenehnega medsebojnega zbadanja dosojeni tehnični napaki. Oba sta bila opozorjena, naj prenehata komentiranje, namenjeno drug drugemu, že med obema prostima metoma. Po prostem metu in ko se je igra nadaljevala, sta bila obema pravilno dosojeni tehnični napaki zaradi nešportnih komentarjev, namenjenih drug drugemu," so zapisali.

Če bo odločitev obveljala, bo to prvič, da je Dončić prejel suspenz zaradi tehničnih napak, čeprav je bil temu v preteklosti že blizu. Med letoma 2020 in 2023 je tri zaporedne sezone končal s 15 tehničnimi napakami, lani pa jih je imel 13. Pravzaprav je bil v enakem položaju tudi leta 2023, vendar se je NBA takrat odločila razveljaviti njegovo 16. tehnično napako.

Liga je Dončiću v tej sezoni že razveljavila eno tehnično napako, vendar je šlo v tistem primeru očitno za napako sodnika. Dončić bi postal drugi košarkar v ligi NBA, ki bi prejel takšen suspenz po Dillonu Brooksu. Center Minnesota Timberwolves Rudy Gobert je bil prav tako večkrat suspendiran zaradi prejetih šestih nešportnih prekrškov. Če Dončićeva tehnična napaka ne bo razveljavljena, bo za vsako naslednjo tehnično napako prejel kazen pet tisoč dolarjev, poleg tega pa še eno tekmo suspenza za vsaki dve dodatni tehnični napaki do konca rednega dela sezone.

Luke Kennard je postal veliki junak Lakersov.

Kennard odločil tekmo

A v taboru Lakersov so imeli kljub Dončićevim "težavam" velik razlog za zadovoljstvo. Za razliko od zadnje tekme z Orlandom, ko se Lakersom napad za zmago ni izšel, je tokrat veliki junak s trojko postal Kennard. "Nisem niti vedel, kaj se dogaja, samo kričal sem. Tega se spomnim. Ne vem, kdo, ampak nekdo me je dvignil," je dogajanje orisal junak Lakersov.

Trojka za zmago:

Nad njegovo trojko je bil navdušen tudi Dončić. "Bilo je res odlično. Videl sem Smarta pod košem, ki je nakazal, da bo v redu, Luke je eden najboljših strelcev v ligi, zaupamo vanj. Veliko fantov je pripomoglo, da se je lahko akcija odvila, kot se je. Res je bilo lepo videti," je zadnjo akcijo komentiral Dončić. "Danes sem igral katastrofalno, tudi na sploh nismo igrali dobro, pa smo še vseeno zmagali, kar je res impresivno," je še dodal Slovenec.

Spregovoril je tudi o receptu za devet zaporednih zmag. "To je zagotovo posledica moštvene kemije. Dobro se branimo, počnemo stvari, ki jih počnejo dobre ekipe. Zaupamo si in to je res lepo videti. Borimo in trudimo se, vsi uživamo na parketu," je dejal Dončić.

