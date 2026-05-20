Manj turistično, bolj pristno: to je drugačna plat Hrvaške

Že veste, kje boste letos preživeli dopust? Številni Slovenci se bodo tudi letos odpravili na Hrvaško. A Hrvaška nista le morje in obala, njena zgodba je precej širša. Najdemo jo tudi med vinogradi, griči, gozdovi in ravnicami, v manjših vaseh in kamnitih mestih. In prav v teh raznolikih pokrajinah srečamo gostitelje, ki s svojo odprtostjo in načinom življenja kraju dajo pravi pomen. Če želite Hrvaško doživeti nekoliko drugače, je vredno poiskati tudi oznako Local Host. Ta označuje gostitelje, ki ne ponujajo le nastanitve, ampak tudi bolj oseben stik s krajem. Pogosto vam znajo priporočiti pot, ki je ne boste našli v vodičih, ali pa vas usmeriti k izkušnjam, ki jih sicer hitro spregledamo. Morda je ravno to tisti način potovanja, pri katerem domov ne prinesete le fotografij, ampak tudi občutek, da ste kraj zares doživeli.

Baranja, Ondine Foto: Hrvaška turistična skupnost

V času, ko je vse dostopno in hitro, postaja prav takšna izkušnja redka in zato dragocena. Morda je to tudi razlog, zakaj se vse več popotnikov odloča za "počasnejša" potovanja, za manj znane kraje in za bivanja, kjer šteje stik. Ker na koncu destinacije ne predstavljajo znamenitosti, temveč ljudje, ki jih oblikujejo. Kaj če bi Hrvaško letos spoznali skozi zgodbe njenih gostiteljev?

Kaj je oznaka Local host?

V zadnjih letih med turisti narašča zanimanje za avtentična, lokalna doživetja, ki presegajo standardno turistično ponudbo. Vedno več ljudi želi kraj doživeti bolj osebno – ne le skozi znamenitosti, ampak skozi vsakdanje življenje, lokalne običaje in ljudi, ki tam živijo.

Pri tem vam pomaga oznaka Local Host. Ta označuje gostitelje, katerih ponudba združuje tradicionalno hrvaško gostoljubje, ohranjene lokalne običaje ter odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Ne gre le za nastanitev, ampak za izkušnjo družinske nastanitve, ki je na Hrvaškem prisotna že desetletja.

Baranja, Ondine Foto: Hrvaška turistična skupnost

Več kot le nastanitev

Storitve teh gostiteljev zaznamujejo gostoljubnost, osebni pristop in znanje o tem, kar ponujajo. Dodatno vrednost ustvarjajo z dejavnostmi, kot so aktivnosti na prostem: na primer kolesarjenje med vinogradi, sodelovanje pri vrtnarjenju, različne delavnice ali okušanje lokalne gastronomije, kot je priprava tradicionalnih jedi.

Bivanje pri gostitelju z oznako Local Host pomeni, da lahko gost pričakuje oseben pristop in bogato lokalno izkušnjo. Gostitelj vas sprejme odprto, z vami deli zgodbe o svojem kraju in vas usmeri k manj znanim, a pristnim doživetjem.

Povezanost s krajem

Tem gostiteljem je skupna tesna povezanost z okoljem, v katerem živijo. Nastanitev, hrana in aktivnosti so usklajeni z značajem regije, podnebjem in tradicijo. Uporabljajo lokalne vire, sezonske sestavine in naravne materiale ter delujejo z odgovornostjo do okolja in skupnosti. Gostitelj pri tem ni le ponudnik nastanitve, ampak tudi poznavalec kraja – nekdo, ki razume, kaj ponuja, zakaj to počne in kako to približati gostu.

Tak način bivanja omogoča stik z lokalnim okoljem in občutek, da kraj ne le obiščete, ampak ga tudi zares doživite. In prav takšna Hrvaška – od obale do celinskega dela, od Istre in Dalmacije do Slavonije, Zagorja, Gorskega kotarja in Baranje – pogosto ponudi najbolj pristne izkušnje.

Gorski Kotar, Kraljica šume Foto: Hrvaška turistična skupnost

Komu bo tak način počitnic pisan na kožo?

Predvsem tistim, ki na potovanju iščejo mirnejši ritem in bolj oseben stik s krajem. Posamezni popotniki in pari, ki radi raziskujejo zunaj glavne sezone, pogosto cenijo prav takšna doživetja, kjer ni gneče, ampak prostor za pogovor, raziskovanje in čas zase.

Tak način bivanja je blizu tudi vsem, ki se raje kot za hotelske verige odločajo za manjše, družinske nastanitve. Tam, kjer je vzdušje bolj domače, pristop bolj oseben in tempo nekoliko počasnejši. Ni naključje, da ga pogosto izberejo tudi ljubitelji t. i. potovanj slow travel.

Hkrati pa je to lahko odlična izbira za družine. Okolje je varno in sproščeno, otroci pa imajo možnost, da se vključijo v vsakdanje aktivnosti, od vrta do preprostih opravil, ki hitro postanejo del doživetja. V širšem smislu takšen način potovanja privlači tudi tiste, ki jih zanimata trajnostni in podeželski turizem.

Poiščite svojega gostitelja z oznako Local Host Med številnimi nastanitvami z oznako Local Host smo izbrali nekaj takšnih, ki lepo pokažejo, kako raznoliko je mogoče doživeti Hrvaško. Vsaka na svoj način, a z enako idejo: gostu približati kraj skozi ljudi, navade in vsakdanje življenje.

V objemu gozda, Divjake Log Home – Queen of the Forest, Gorski kotar

Gorski kotar je prostor, kjer narava še vedno deluje nekoliko neukročeno, z gozdovi, rekami in jezeri, ki vabijo na dolge sprehode in raziskovanje. Med njimi stoji lesena hiša Divjake, znana kot Kraljica gozda, ki ponuja umik v mirnejše, bolj zeleno okolje.

Po sprehodih med gozdovi, rekami in jezeri vas pričaka zatočišče z ognjiščem in vonjem lesa, opremljeno v duhu tradicije. "Kraljica gozda" je na voljo vsem, ki iščejo pravo pravljično izkušnjo.

Med vinom in ravnico, Ondine, Baranja

V Zmajevcu, eni izmed najbolj znanih vasi baranjske vinske pokrajine na vzhodu Hrvaške, je apartma Ondine, umeščen ob znano vinsko cesto med tradicionalne kleti in griče. Nastanitev je urejena v prenovljenem prostoru z začetka 20. stoletja, kjer se prepletata zgodovinska dediščina in sodobno udobje.

Okolica ponuja veliko možnosti za raziskovanje: od obiskov vinskih kleti do sprehodov po baranjskih gričih. To je kraj za vse, ki cenijo mirnejši tempo, dobro hrano in občutek prostora, kjer se tradicija še vedno živi.

Med kamnitimi ulicami in morjem, Sea House Kaštilac, Dalmacija

Eden izmed gostiteljev z oznako Local Host je tudi v Kaštelih, v zgodovinskem delu Kaštilca. Nastanitev Sea House Kaštilac ni zanimiva le zaradi lokacije ob morju, ampak tudi zaradi okolja, ki ga obdaja. Kaštilac velja za eno bolj prepoznavnih znamenitosti tega dela Dalmacije, širši javnosti pa je znan tudi kot ena izmed lokacij snemanja serije Game of Thrones.

A gostje tukaj ne pridejo le zaradi zgodovine ali zanimive kulise. Kaštela ponujajo nekoliko drugačen ritem Dalmacije – med kamnitimi ulicami, lokalnimi zgodbami, morjem in vsakdanom, ki preprosto poteka drugače. Gostitelj vam bo priporočil, kje domačini pijejo kavo, kam se odpraviti ob večeru, kje kupiti svežo ribo ali domače oljčno olje in katere poti ali plaže imajo najraje lokalci. Prav te majhne informacije pogosto ustvarijo občutek, da kraj zares doživiš.

Med vinogradi in termalnim okoljem, Family & Wine House Kanizsay, Varaždinske Toplice

V Varaždinskih Toplicah, obdana z naravo in vinogradi, stoji hiša Kanizsay, prejemnica priznanja Local Host Award 2025 za najboljšega gostitelja v Varaždinski županiji. Nagrada izpostavlja gostitelje z osebnim pristopom in pristno izkušnjo bivanja.

Tudi tukaj je oddih povezan z umirjenim ritmom, lokalnim vinom in toplim sprejemom gostiteljev. Okolica je primerna za sprehode, pohodništvo in raziskovanje okoliških gričev ali zgodovine Varaždinskih Toplic. Celotno posestvo ponuja veliko miru in zasebnosti, zato se tukaj dobro počutijo tudi družine z otroki. Notranjost hiše združuje sodobno udobje in domačnost, poseben del izkušnje pa predstavlja zasebna vinska klet, kjer lahko gostje spoznajo hrvaška vina in lokalne okuse v bolj sproščenem, domačem okolju.

Po Hrvaški pa je takšnih zgodb še veliko več. Med prejemniki naziva Vaš gostitelj leta – Local Host najdemo gostitelje iz različnih hrvaških regij, vsak s svojim pristopom, a z enako idejo: gostu ponuditi nekaj bolj osebnega in pristno povezanega z lokalnim okoljem. Če vas tak način potovanja pritegne, lahko več nastanitev z oznako Local Host najdete na uradni strani Hrvaške turistične skupnosti. Poiščite svojega gostitelja z oznako Local Host in dovolite, da vas Hrvaška sprejme odprtih rok.

