Topalović asistiral ob zadetku prvakov, obeta se hud boj za ligo prvakov

Ta konec tedna se končuje italijanska serie A. Naslov si je že prej zagotovil Inter, ki je v zadnjem krogu s 3:3 remiziral z Bologno. Slovenec Luka Topalović je v igro ekipe iz lombardijske prestolnice vstopil v 81. minuti, pet minut kasneje pa je podal za izenačujoči gol, ki ga je dosegel Andy Diouf. Bo pa v sklepnem dejanju še kako napeto v boju za tretje in četrto mesto, ki še vodita v ligo prvakov. Milan, Roma, Como in Juventus so v razmaku le dveh točk. Na petkovi večerni tekmi sta se Fiorentina in Atalanta razšli brez zmagovalca (1:1).

Nogometaši milanskega Interja so vse dvome o 21. naslovu italijanskih prvakov razrešili že pred časom, na zadnji tekmi serie A v tej sezoni pa so v Bologni igrali neodločeno 3:3. Slovenec Luka Topalović je v igro ekipe iz lombardijske prestolnice vstopil v 81. minuti, pet minut kasneje pa je podal za izenačujoči gol, ki ga je dosegel Andy Diouf. Za Inter sta zadela še Federico Dimarco (22.) in Francesco Pio Esposito (64.), za Bologno pa Federico Bernardeschi (25.), Tommaso Pobega (42.) in Piotr Zielinski (48./avtogol).

Tekme za razvrstitev od tretjega do šestega mesta se bodo igrale v nedeljo zvečer. Milan in Roma imata dve točki prednosti pred Comom in Juventusom. Tretja in četrta ekipa bosta naslednjo sezono igrali v ligi prvakov, peta in šesta pa v evropski ligi.

Milan in Roma sta v dobrem položaju, saj imata na papirju lahkega tekmeca. Milančani bodo doma igrali s Cagliarijem, ki je na 16. mestu in si je že zagotovil obstanek. Rimljane pa čaka gostovanje pri že odpisani Veroni. Roma je obenem v dobri formi, saj je dobila zadnje štiri tekme.

Roma in Milan sta v najboljšem položaju, da končata na tretjem in četrtem mestu.

Como pri 18. Cremoneseju in Juventus pri mestnem tekmecu Torinu, ki je 12., tako ob svoji zmagi potrebujeta še spodrsljaj Milana in Rome.

Atalanta potrdila uvrstitev v konferenčno ligo

Na prvi tekmi zadnjega kroga italijanskega nogometnega prvenstva sta se v Firencah Fiorentina in Atalanta razšla z neodločenim izidom 1:1. Fiorentino je v 39. minuti v vodstvo popeljal Roberto Piccoli, v 82. minuti je z avtogolom izenačil Pietro Comuzzo. Atalanta je s točko potrdila sedmo mesto in s tem nastop v konferenčni ligi.

