Lazio Roma Hellas Verona Sandi Lovrič Como Napoli Juventus Inter AC Milan tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva italijansko prvenstvo serie A

Italijansko prvenstvo, 37. krog

Vroči rimski derbi že v času nedeljskega kosila

AS Roma navijači | Roma lovi uvrstitev med najboljše štiri ekipe v serie A. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na Apeninskem polotoku se v predzadnjem krogu italijanskega prvenstva odloča zlasti o potnikih v Evropo. Prvak Inter si je že zagotovil nastop v ligi prvakov, za preostale tri vstopnice pa kandidirajo Napoli, Juventus, Milan, Roma in Como. V času nedeljskega kosila se bosta na Olimpicu v rimskem derbiju spopadla Roma in Lazio, že odpisana Verona s Sandijem Lovrićem bo gostovala pri prvaku Interju na San Siru, Milan čaka zahtevno gostovanje v Genovi, Juventus pa bo pričakal Fiorentino. V boju za obstanek se za varno 17. mesto potegujeta Lecce in Cremonese.

Italijansko prvenstvo, 37. krog:

Nedelja, 17. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

17 - Martinez (Inter)
13 - Douvikas (Como), Malen (Roma), Thuram (Inter)
12 - Paz (Como)
11 - Simeone (Torino)
10 - Davis (Udinese), Höjlund (Napoli), Krstović (Atalanta), Scamacca (Atalanta), Yildiz (Juventus)
...

