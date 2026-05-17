Vroči rimski derbi že v času nedeljskega kosila

Na Apeninskem polotoku se v predzadnjem krogu italijanskega prvenstva odloča zlasti o potnikih v Evropo. Prvak Inter si je že zagotovil nastop v ligi prvakov, za preostale tri vstopnice pa kandidirajo Napoli, Juventus, Milan, Roma in Como. V času nedeljskega kosila se bosta na Olimpicu v rimskem derbiju spopadla Roma in Lazio, že odpisana Verona s Sandijem Lovrićem bo gostovala pri prvaku Interju na San Siru, Milan čaka zahtevno gostovanje v Genovi, Juventus pa bo pričakal Fiorentino. V boju za obstanek se za varno 17. mesto potegujeta Lecce in Cremonese.