To je najlepši trend za balkone in terase leta 2026 #nagradnaigra

Pomlad in zgodnje poletje sta čas, ko se balkoni, terase in vrtovi spremenijo v podaljšek doma. Z nekaj premišljenimi zasaditvami lahko ustvarimo prostor za sprostitev, druženje in uživanje v naravi – ne glede na to, ali imate velik vrt, manjšo teraso ali le balkon v mestnem stanovanju.

Letošnji trendi pri urejanju zunanjih prostorov poudarjajo naravne materiale, bogate zelene zasaditve, mediteranski pridih ter kombinacijo okrasnih in užitnih rastlin. Pomembno vlogo pa imajo tudi kakovostni lonci, primeren substrat in pravilna izbira rastlin glede na prostor in način življenja.

Da bo urejanje okolice še bolj navdihujoče, na Siol.net že šesto leto zapored poteka priljubljena nagradna igra EURO NA EURO – EUROGARDEN. Sodelujoči se lahko potegujete za privlačne mesečne nagrade, ob koncu pa nekoga čaka še glavna nagrada – darilni bon v vrednosti tisoč evrov za nakup izdelkov za vrt v vrtnem centru Eurogarden. Z njim si lahko izberete vse, kar potrebujete za novo vrtnarsko sezono: od sadik, semen in rastlin do vrtnega orodja, pripomočkov ali strojev.





Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Balkon in terasa kot podaljšek doma

Sodobni zunanji prostori niso več namenjeni le nekaj cvetličnim koritom. Terase in balkoni postajajo pravi zeleni ambienti, kjer se prepletajo balkonske rastline, dišavnice, manjša okrasna drevesa in dekorativni elementi.

Vedno bolj priljubljene so kombinacije rastlin v različnih višinah. V večje lonce lahko zasadimo manjša drevesa ali bogate okrasne grmovnice, medtem ko viseče rastline in cvetoče zasaditve dodajo občutek razkošja in domačnosti.

Prav zaradi tega je izbira ustreznih okrasnih loncev izredno pomembna. V vrtnih centrih Eurogarden in v spletni trgovini eurogarden.eu so na voljo lonci iz naravne gline, keramike, kovine, umetnih materialov in sodobnih kompozitov v različnih oblikah, barvah in dimenzijah – od manjših loncev za zelišča do XXL okrasnih posod za večje zasaditve.

Naravni glineni lonci iz toskanske gline ustvarijo topel in mediteranski videz, medtem ko moderni antracitni ali kovinski lonci poskrbijo za minimalističen in eleganten vtis pred vhodom v hišo ali na sodobni terasi.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Balkonske rastline ostajajo klasika

Balkonske rastline še vedno veljajo za eno najbolj priljubljenih izbir pri sezonskem urejanju zunanjih prostorov. Pelargonije, surfinije, begonije, bidensi in kalibrahoje poskrbijo za bogato cvetenje skozi celotno sezono.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Velik trend leta 2026 pa so bolj naravne kombinacije različnih tekstur in zelenih odtenkov. Namesto povsem enotnih zasaditev se vse več ljudi odloča za mešanje cvetočih rastlin z zelenimi visečimi rastlinami, travami in dišavnicami.

Takšne zasaditve ustvarijo bolj sproščen videz, hkrati pa delujejo bolj prestižno in sodobno.

Zeliščni vrt na balkonu? Zakaj pa ne.

Tudi manjši balkon lahko postane pravi mali zeliščni vrt. Bazilika, rožmarin, timijan, meta, drobnjak in sivka niso uporabni le v kuhinji, ampak tudi izredno dekorativni.

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Zelišča odlično uspevajo v okrasnih loncih in koritih, še posebej v kombinaciji z drugimi rastlinami. Sivka in rožmarin ustvarita pravi mediteranski občutek, meta in bazilika pa poskrbita za svežino ter prijeten vonj.

Vedno bolj priljubljene so tudi užitne okrasne zasaditve, kjer kombiniramo cvetje, zelišča in manjše plodovke. Češnjev paradižnik, čili ali jagode lahko uspevajo v dekorativnih loncih in obenem ustvarjajo zelo estetski videz.

Užitne okrasne rastline so velik trend

Trend združevanja uporabnega in dekorativnega se nadaljuje tudi v letu 2026. Ljudje želijo rastline, ki niso le lepe, ampak imajo tudi praktično vrednost.

Oljke, citrusi, smokve in lovorikovci postajajo vedno pogostejša izbira za terase in vhode hiš ter poslovnih prostorov. Posebej lepo pridejo do izraza v večjih glinenih loncih, kjer ustvarijo pravi toskanski ambient.

Citrusi, predvsem limonovci, mandarine in drugi mediteranski sadeži letos veljajo za ene najbolj trendovskih zasaditev balkonov, teras in vrtov. S svojo dekorativno podobo, dišečimi cvetovi in pridihom Mediterana ustvarjajo občutek elegance ter sproščenega poletnega ambienta. Ob citrusih so letos zelo priljubljeni tudi okrasni lonci z motivi limon, citrusov in toplih mediteranskih vzorcev, ki celotno zasaditev še dodatno poudarijo in povežejo v moderen, estetsko dovršen vrtni kotiček.

Takšna zasaditev deluje elegantno skozi vse leto in prostoru doda občutek topline ter prestiža. Večje okrasne posode omogočajo tudi zasaditev manjših okrasnih dreves, ki lahko postanejo osrednji element zunanjega prostora.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Top tri zasaditve za leto 2026

1. Toskanski vrt pred vhodom v hišo

Med največjimi trendi letošnjega leta je zagotovo toskanski stil zasaditve. V večji glineni lonec zasadimo oljko ali citrus, okoli pa dodamo sivko, visečo dihondro ali nežno cvetoče rastline v belih in vijoličnih odtenkih.

Takšna kombinacija ustvari eleganten mediteranski videz in izjemen "vau efekt" pred vhodom v hišo.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

2. Moderna zelena kombinacija

Za sodobne hiše so priljubljene minimalistične zasaditve v antracitnih ali kovinskih loncih. Kombinacija okrasnih trav, zelenih visečih rastlin in ene izrazite cvetoče rastline ustvari zelo sodoben in urejen videz.

Pomembno je igranje z višinami in teksturami rastlin.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

3. Užitna terasa

Vedno več ljudi si želi teraso, ki je lepa in uporabna hkrati. V večje lonce lahko zasadimo kombinacijo dišavnic, paradižnika, čilija, jagod in cvetočih rastlin.

Takšne zasaditve so odlična izbira za manjše prostore, saj združujejo estetiko in domačo pridelavo.

Kakovosten substrat je osnova uspešne zasaditve

Ne glede na izbiro rastlin pa je za uspešno rast ključnega pomena kakovosten substrat. Rastline v loncih imajo omejen prostor za razvoj korenin, zato moramo poskrbeti za ustrezno zračnost, zadrževanje vlage in hranila.

Za univerzalno uporabo je odlična izbira RAMDA Univerzal substrat, ki vsebuje veliko bele šote za dobro strukturo in poroznost ter kompost rastlinskega izvora, bogat s hranili. Takšna sestava omogoča dobro zadrževanje vlage, hkrati pa preprečuje zbitost zemlje in zastajanje vode.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Pri presajanju v lonce in korita je priporočljivo na dno dodati RAMDA glinopor, ki izboljša odcednost in preprečuje prekomerno zadrževanje vode.

Za zahtevnejše zasaditve in profesionalno uporabo pa je odlična izbira RAMDA PRO substrat. Ta vsebuje kakovostno severnonemško šoto, lesna vlakna in glino, dodano pa ima tudi štartno gnojilo NPK z mikroelementi za prve štiri tedne rasti.

Primeren je za dišavnice, vrtnine, balkonske rastline, enoletnice, trajnice, posodovke in lončnice, uporablja pa se lahko tudi kot vrhnji sloj v visokih gredah.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Zeleni kotiček za vsak dom

Ne glede na velikost prostora lahko z nekaj premišljenimi zasaditvami ustvarimo prijeten zeleni kotiček, ki bo navduševal skozi celotno sezono. Kombinacija balkonskih rastlin, zelišč, okrasnih dreves, kakovostnih loncev in ustreznega substrata omogoča, da ustvarimo prostor po svojem okusu – od sodobne minimalistične terase do sproščenega mediteranskega vrta.

Prav naravni materiali, bogate zasaditve in kakovostna zemlja so tisti elementi, ki letos ustvarjajo najlepše zunanje ambiente in poskrbijo za popoln prvi vtis ob vhodu v dom.

Celotno ponudbo rastlin, okrasnih loncev in substratov ter gnojil imajo v ponudbi vrtni centri Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in Krško, kjer vam z nasveti vedno pomagajo izkušeni Eurogarden strokovnjaki. Za udobno nakupovanje iz domačega kavča pa je na voljo tudi spletna trgovina Eurogarden.eu , kjer je v ponudbi več kot 40 tisoč artiklov!

Več nasvetov o urejanju vrta in okolice: