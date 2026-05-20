Sreda, 20. 5. 2026, 6.01
21 ur, 22 minut
Mobilna aplikacija SuperClub
Še več ugodnosti za vsak tvoj nakup v Supernovi
Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš res vrhunski nakup? Sedaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več – darila, popuste in presenečenja.
Predstavljamo ti SuperClub, novo aplikacijo nakupovalnih centrov Supernova, s katero vsak tvoj nakup, vsak obisk nakupovalnega centra in celo vsaka kavica postanejo del zabavne igre zbiranja točk. Te pa nato v aplikaciji zamenjaš za ekskluzivne ugodnosti.
Kako deluje SuperClub?
SuperClub je tvoj novi digitalni sopotnik pri vsakem obisku Supernove. Aplikacijo si preprosto naložiš na telefon in začneš zbirati točke – ob vsakem nakupu, vsakem obisku in celo takrat, ko v aplikacijo povabiš prijatelja.
Prejmi točke za vsak račun
Vsakič, ko opraviš nakup v katerikoli trgovini ali lokalu v Supernovi, z aplikacijo SuperClub slikaj račun. Tvoj račun se bo samodejno pretvoril v točke, in sicer za vsak račun prejmeš 30 točk, ne glede na vrednost nakupa. Preprosto, kajne?
Bonus za vsak obisk Supernove
Greš v Supernovo samo malo pogledat, kaj je novega? Naredi "check-in" z aplikacijo in pridobi dodatne točke. Kar tako, ker smo veseli tvojega obiska.
Prideš na dogodek? Poskeniraj QR-kodo.
Na nekaterih dogodkih v Supernovi bodo postavljene posebne SuperClub QR-kode. Poišči jih, poskeniraj in odkleni bonus točke. Naj bo to tvoj mini lov na zaklad.
Darilo za rojstni dan
SuperClub praznuje s tabo. In ti na tvoj poseben dan podari čudovito darilo – dodatne točke, s katerimi boš takoj bližje nagradi.
Povabi prijatelja
Ko v aplikaciji povabiš prijatelja k registraciji, oba prejmeta nagrado v obliki točk. Dvojna zmaga.
In to še ni vse! V aplikaciji te čakajo tudi nagradne igre, posebne akcije in vedno sveže informacije o dogajanju v Supernovah po Sloveniji.
Kakšne ugodnosti te čakajo v SuperClubu?
→ Ekskluzivne ugodnosti, popusti in kuponi
→ Promocijski izdelki Supernova
→ Darilne kartice Supernova
→ … in še več lepih presenečenj
Aplikacija SuperClub je brezplačna. Prenesi jo prek spletne trgovine Google Play (Android) ali App Store (iOS).
Naročnik oglasne vsebine je Supernova Ljubljana.