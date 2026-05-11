Pe. M., Ž. L., STA

11. 5. 2026
22.40

Italijansko prvenstvo, 36. krog

Milan utrpel udarec v boju za ligo prvakov, izgubil tudi Napoli

AC Milan | AC Milan | Foto Reuters

AC Milan

Foto: Reuters

V italijanski serie A je že znan klubski kralj za sezono 2026/26. To je milanski Inter, ki je razred zase. Črno-modri so v soboto s 3:0 zmagali pri Laziu. Preboju v elitno tekmovanje so zelo blizu še Napoli, Milan in Juventus, ki je na zadnji sobotni tekmi z 1:0 premagal Lecce. Že v 12. sekundi je zadel Dušan Vlahović. Do pomembne zmage sta prišla tudi Como in Roma, spodrsljaj pa si je proti Atalanti privoščil Milan. V ponedeljek zvečer je izgubil še Napoli, z 2:3 proti Bologni, a ostaja na drugem mestu.

Prvaki v Rimu do zanesljive zmage

Inter Milano | Foto: Reuters Inter Milano Foto: Reuters Prvak Inter, ki je pretekli vikend tudi teoretično potrdil nov naslov, je na Olimpijskem stadionu v Rimu proti Laziu s 3:0. Milančane je v vodstvo v 6. minuti popeljal prvi strelec tekmovanja Lautaro Martinez, v 39. minuti je zvišal Petar Sučić, v 59. pa je delo domačim z neposrednim rdečim kartonom otežil Alessio Romagnoli. Številčno prednost Interja je v 76. minuti za končnih 0:3 kronal Henrikh Mkhitaryan.

Lecce, ki se bori za obstanek, je gostil Juventus, ki pa lovi igranje v ligi prvakov. Torinčani so do zmage prišli po tem, ko je edini gol na tekmi že v 12. sekundi dosegel Dušan Vlahović. Lecce je imel sicer v drugem polčasu svoje priložnosti, a ostal praznih rok.

Verona Sandija Lovrića je že v brezizhodnem položaju, tako da se seli v serie B. Izpadla je tudi že Pisa, Cremonese pa se bo skušal rešiti v zadnjem možnem trenutku. Z zanesljivo zmago se je povsem približal Lecceju, ki ima zdaj le še točko prednosti.

Como je minimalno zmago in golom Anastasiosa Duvikasa iz 71. minute ostal v igri za ligo prvakov v prihodnji sezoni, hkrati pa si je prvič v zgodovini že zagotovil nastope v evropskih tekmovanjih. Lovrić je za odpisano Verono igral od 63. minute.

Parma in Roma sta uprizorili zanimiv obračun, v katerem je vse do 94. minute kazalo na zmago Parme, a je rimska ekipa nato naredila preobrat z končnih 3:2 in prav tako ostala v boju za ligo prvakov. Najprej je zadel Devyne Rensch, nato pa že v 101. minuti z bele pike Donyell Malen, ki je bil uspešen tudi v prvem polčasu. Nizozemec s 13 goli med strelci zaostaja le za Lautarom Martinezom iz Interja (17).

Milan utrpel udarec v boju za ligo prvakov

Poraženec kroga je Milan, ki je proti Atalanti že po prvem polčasu zaostajal z 0:2 po golih Edersona in Davideja Zappacoste, v 51. minuti pa je za ekipo iz Bergama tretji gol dosegel Giacomo Raspadori. Strahinja Pavlović v 88. in Christopher Nkunku v 94. minuti z bele pike sta poskrbela za zanimivo končnico, a je ostalo pri slavju gostov.

Nogometaši Napolija so na zadnji tekmi 36. kroga pred domačimi gledalci izgubili proti Bologni z 2:3. Lanski prvaki serie A imajo po današnjem porazu dve točki prednosti pred tretjeuvrščenim Juventusom ter tri pred Milanom in Romo. Neapeljčani so slabo odprli tekmo in zaostali že z 0:2, potem ko sta zadela Federico Bernardeschi (10.) in Riccardo Orsolini (34./11 m). Gostitelji so tik pred odhodom na veliki odmor znižali po zadetku kapetana Giovannija Di Lorenza, v začetku drugega polčasa pa je izenačil Alisson Santos. V samih izdihljajih tekme so nogometaši iz Bologne prišli do polnega izkupička, v prvi minuti sodnikovega podaljška je zmagoviti zadetek prispeval Jonathan Rowe.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Petek, 8. maj:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj:

Ponedeljek, 11. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

17 - Martinez (Inter)
13 - Thuram (Inter), Douvikas (Como), Malen (Roma)
12 - Paz (Como)
11 - Simeone (Torino)
10 - Davis (Udinese), Höjlund (Napoli), Krstović (Atalanta), Scamacca (Atalanta),  Yildiz (Juventus)

