Na današnji dan (22. maj)

Leta 1996 so nogometaši Juventusa osvojili ligo prvakov in bogato zgodovino kluba iz Torina oplemenitili z drugim naslovom evropskega prvaka. Zebre so v finalu na Olimpijskem stadionu v Rimu v napetem srečanju premagale Ajax iz Amsterdama. Po rednem delu je bil rezultat 1:1. V 13. minuti je Juventus popeljal v vodstvo Fabrizio Ravanelli, v 41. minuti pa je izenačil Jari Litmanen.

Ker se rezultat ni spreminjal tudi v podaljšku, je evropskega prvaka izvajanje 11-metrovk. Natančnejši so bili nogometaši Juventusa, premagali tekmeca iz Nizozemske s 5:3, in stopili na evropski prestol. To je bil drugi, a tudi zadnji naslov evropskega prvaka. Italijanski velikan tako na novo evropsko zvezdico čaka že več kot dve desetletji. Juventus je po slavju v Rimu v finalu lige prvakov zaigral še petkrat (1997, 1998, 2003, 2015 in 2017), a je vselej ostal praznih rok.

Zgodilo se je še …

Leta 1946 se je v Belfastu na Severnem Irskem rodil George Best, eden najboljših nogometašev na svetu vseh časov. Največje uspehe je doživel v dresu Manchester Uniteda, s katerim je leta 1968 postal evropski prvak. Tistega leta je bil proglašen tudi za najboljšega evropskega nogometaša. Naslovnice je polnil tudi zaradi nešportnega življenja. Ni oboževal le nogometa, ampak tudi alkohol in ženske. Umrl je 25. novembra 2005, ko je bil star 59 let.

Leta 1987 sta se v uvodnem srečanju prvega svetovnega prvenstva v ragbiju pomerili Nova Zelandija in Italija. Novozelandčani, v svetu ragbija kot ''All Blacks'', so pred domačim občinstvom v Aucklandu nadigrali slovenske sosede s 70:6, mesec dni pozneje pa postali svetovni prvaki. V finalu so z 29:9 ugnali Francoze.

Leta 1994 se je košarkarski klub iz Toronta, ki je krstno sezono v ligi NBA odigral v sezoni 1995/96, odločil, da bo klubski vzdevek Raptors (Ujede). Toronto je največji uspeh dosegel v sezoni 2018/19, ko je osvojil naslov najboljšega v ligi.



Leta 2001 je umrl Gabriele Rumi, nekdanji solastnik tekmovalnega moštva Minardi v formuli ena, Italijanski poslovnež, ki je formuli ena posvetil 20 let svojega življenja, je umrl za rakom v 61. letu starosti.

Leta 2004 so rokometašice Krima izgubile finale lige prvakinj proti danskemu Slagelseju. Na prvi tekmi na Danske so bile slabše le za gol (24:25), na povratni tekmi, ki je potekala v dvorani Kodeljevo v Ljubljani, pa so Skandinavke zmagale s 36:32. Krimovke so tako ostale pri dveh naslovih evropskih prvakinj.

Leta 2005 je slovenski kolesar Tadej Valjavec na 14. etapi slovite Dirke po Italiji osvojil drugo mesto, dosegel svoj največji uspeh in izenačil najboljšo slovensko uvrstitev na največjih etapnih dirkah.

Leta 2010 je milanski Inter v finalu lige prvakov v Madridu premagal Bayern München z 2:0 in postal evropski prvak. Izbrancem Joseja Mourinha, oba zadetka je dosegel Argentinec Gabriel Milito, je uspel zgodovinski podvig. Postali so prvi italijanski klub s trojčkom. V isti sezoni je postal evropski prvak, italijanski prvak in pokalni zmagovalec. Na širšem seznamu nogometašev Interja sta bila v tisti sezoni tudi Slovenca Rene Krhin in Vid Belec, ki nista kandidirala za nastop v finalu.

Leta 2019 je slovenski nogometaš Marko Šuler zaradi vse večjih zdravstvenih težav sporočil, da končuje bogato nogometno pot. Dolgoletni slovenski nogometni reprezentant, ki je z izbrano vrsto nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 2010, je v Ljudski vrt prišel konec leta 2013 in z Mariborom dvakrat zaigral v ligi prvakov. Na svoji bogati nogometni poti je igral tudi za Dravograd, Gorico, belgijski Gent, Hapoel iz Tel Aviva in varšavsko Legio.

Rodili so se:

1946 nekdanji severnoirski nogometaš George Best (umrl 2005)

1946 nekdanji hrvaški rokometaš Hrvoje Horvat

1953 nekdanji južnokorejski nogometaš Cha Bum-kun

1959 ameriški košarkarski trener David Blatt

1970 nekdanji brazilski voznik formule 1 Pedro Diniz

1987 čilenski nogometaš Arturo Vidal

1987 španski košarkar Javier Beiran

1987 srbski teniški igralec Novak Đoković

1988 slovenski igralec badmintona Miha Ivanič

1988 črnogorski nogometaš Fatos Bećiraj​​​​​​​

1990 paragvajski nogometaš Richard Ortiz​​​​​​​

1990 srbski nogometaš Stefan Mitrović​​​​​​​

1993 češki nogometaš Tomaš Kalas​​​​​​​

1994 nizozemska plavalka Kira Toussaint​​​​​​​

1995 slovenski nogometaš Gašper Udovič​​​​​​​

1997 madžarski nogometaš Roland Sallai​​​​​​​

1997 slovenski nogometaš Jon Šporn​​​​​​​

1997 finski košarkar Lauri Markkanen​​​​​​​