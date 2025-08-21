Alja Ponikvar debitantski nastop na SP v Riu začela z 39. mestom

Edina slovenska udeleženka svetovnega prvenstva v ritmični gimnastiki v Riu de Janeiru Alja Ponikvar je debi v svetovni eliti po prvem dnevu kvalifikacij končala na 39. mestu, so sporočili iz Gimnastične zveze Slovenije. V vajah z žogo in obročem je skupaj zbrala 49,650 točke.

Šestnajstletna Ponikvar, mladinska evropska podprvakinja iz leta 2024, je nastope začela z žogo. Izvedla je vajo brez napake, za katero je prejela oceno 24,450. Uvrstila se je na 43. mesto.

S svojim najljubšim rekvizitom obročem je prikazala solidno vajo in z oceno 25,200 zasedla 39. mesto. "Danes sem na tepihu zelo uživala, trudila sem se biti artistična in elegantna. Z vajami sem zadovoljna. Pri žogi, ki je bila prva vaja, sem bila še malo nervozna, zato sem pri obroču poskušala čim bolj pogumno nastopati, kar se mi zdi, da mi je tudi uspelo. V dvorani je bilo veliko glasnih in spodbujajočih gledalcev, ki so mi dali dodatno moč in energijo na tepihu," je po tekmi dejala edina Slovenka na tekmi, letos prvič prisotna v članski eliti.

Foto: Guliverimage

Njena dolgoletna trenerka Alena Salaujova je bila s prikazanimi sestavami zadovoljna: "Zadovoljna sem, ker je uspela biti zbrana v obe vajah. Ni šlo vse tako, kot zna. Imela je težave pri izvedbi težin, vendar se je borila in obe vaji izpeljala brez večjih napak."

Kvalifikacije z obročem in žogo je najbolje opravila Nemka Darja Varfolomeev, ki je edina na tekmovanju presegala mejo 30,000 točk. Za vajo z obročem je prejela oceno 30,600 in z žogo 30,350.

Danes tekmovalke čakajo kvalifikacije s kiji in trakom. Za končni rezultat v mnogoboju in uvrstitev v finale mnogoboja se šteje seštevek najboljših treh sestav oziroma ocen. V petkov finale mnogoboja se bo uvrstilo najboljših 18 tekmovalk iz kvalifikacij. Darja Varfolomeev ima po prvem dnevu več kot 2,000 točke prednosti pred drugo uvrščeno Bolgarko Stiliano Nikolovo.