Slaba novica za navijače Luke Dončića

Slovenski košarkar Luka Dončić v noči na sredo proti Phoenix Suns očitno ne bo igral. Njegova poškodba mečne mišice najbrž le ni tako nedolžna. Koliko časa bo odsoten s parketa, za zdaj še ni znano.

Reaves is questionable, Luka, Rui, and Gabe OUT against the Suns. Ayton will return. pic.twitter.com/rOYWDAABmP — Trevor Lane (@TrevorLane) December 23, 2025

Še v ponedeljek je kazalo, da bi Luka Dončić lahko igral tekmo proti Phoenixu. J. J. Redick, prvi trener ekipe LA Lakers, je ameriškim predstavnikom sedme sile povedal, da se bodo o igranju Dončića odločali "iz dneva v dan", kar je bila spodbudna novica za ljubitelje košarke. "Lepo, da ste opazili, da prejme veliko takšnih udarcev. Mogoče je to način obrambe ali način, kako igra, ne vem. O tem se pogovarjamo in poskušamo najti način, kako bi ga pred tem zavarovali, torej da ne prihaja do toliko stika in udarcev," je razlagal trener Lakersov.

Luka Dončić je moral v tej sezoni tekme že spremljati s klopi. Foto: Guliverimage

Pri prvi poškodbi je izpustil tri tekme

A očitno poškodba Dončića le ni tako nedolžna, saj v zadnjem bolniškem poročilu Lakersov piše, da 26-letni slovenski košarkar ne bo mogel igrati tekme v noči na sredo. Slovenski zvezdnik je poškodbo staknil na tekmi proti Los Angeles Clippers. Do poškodbe je prišlo v prvi četrtini, ko je Bogdan Bogdanović s kolenom udaril Dončića v levo mečno mišico. To je že drugič v tej sezoni, da bo zaradi udarca v nogi izpustil tekmo. Dončić je v uvodu v sezono zaradi podobne poškodbe izpustil tri tekme.

Pri Lakersih bosta prav tako odsotna Rui Hachimura in Gabe Vincent. Hachimura zaradi bolečin v desnih dimljah, Vincent pa zaradi poškodbe hrbta, medtem ko je Austin Reaves še pod vprašajem.

Los Angeles Lakers imajo trenutno na svojem računu 19 zmag in osem porazov in so četrti v zahodni konferenci.

