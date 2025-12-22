Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
16.52

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 16.52

36 minut

NBA in Fiba januarja pospešujeta projekt nove evropske košarkarske lige

STA

košarkarska žoga | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Krovna Mednarodna košarkarska zveza Fiba in severnoameriška liga NBA bosta januarja nadaljevali pogovore o morebitni ustanovitvi nove poklicne košarkarske lige v Evropi, poročata agenciji AFP in dpa.

Vodstvo NBA in predstavniki Fibe so za zdaj še na zgodnji stopnji sodelovanja, saj še iščejo partnerje in lastnike klubov, ki bi bili pripravljeni sodelovati v projektu.

Januarja naj bi tako začeli iskati morebitne kandidate za "vseevropsko košarkarsko ligo", sta v sporočilu za javnost zapisala NBA in Fiba.

"Naši pogovori s potencialnimi partnerji v Evropi so okrepili naše prepričanje, da je na tem področju veliko prostora za razvoj in ustanovitev nove lige na tej celini. Skupaj s Fibo se veselimo sodelovanja s klubi in lastniki, ki bodo prepoznali, kakšen potencial ima ta igra ob našem sodelovanju," je ob tem dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Predstavili so tudi nekaj podrobnosti tekmovalnega sistema, ki bi ga imeli v novem tekmovanju. Nekaj mest bi bilo stalnih, drugim klubom pa bi omogočili možnost sodelovanja v kvalifikacijah, bodisi prek Fibine lige prvakov ali kvalifikacijskih turnirjev ob koncu sezone. Obenem bi prilagodili tekmovalni koledar, da bi igralcem omogočili igranje tako v novem tekmovanju kot za njihove klube v nacionalnih prvenstvih in za reprezentance.

Ob takšnem tekmovalnem načrtu so predvideli tudi denarna sredstva za "nadaljnji razvoj evropskega košarkarskega ekosistema". Dodali so še, da bodo več podrobnosti o napredku projekta razkrili čez nekaj mesecev.

