Alarm v Celju, najboljši zapušča Slovenijo?

"Franko Kovačević je že odigral svoje za Celje," so zapisali pri hrvaškem športnem dnevniku Sportske novosti in dodali, kako obstaja velika verjetnost, da najboljši strelec 1. SNL in konferenčne lige zapusti Slovenijo že pred novim letom. Celjanom bi resda pripadla zajetna odškodnina, a bi vseeno morali na nogometni tržnici najti novega kandidata, ki bi polnil mreže tekmecev tako vestno in vzorno, kot je to večji del jesenskega dela počel 26-letni Hrvat.

Tik pred začetkom zimskega prestopnega roka je napočilo obdobje, polno takšnih in drugačnih govoric. Dogajanje na nogometni tržnici je pestro, pričakovano pa so največjega zanimanja deležni najboljši igralci. Slovenski klubski nogomet že tradicionalno težko zadrži najbolj vroče posameznike. V celjskih vrstah jih je kar nekaj, ki so si s svojimi nastopi in predstavami zagotovili zanimanje tujih oglednikov. Sodeč po tem, kar poroča hrvaški športni dnevnik Sportske novosti, pa je usoda Franka Kovačevića že bolj ali manj dorečena.

Zaradi Hrvaške in SP 2026 zapušča Slovenijo?

Je Franko Kovačević resnično že odigral svoje za Celje? V tem primeru je zadnji nastop vknjižil 18. decembra proti Shelbournu (0:0). Foto: Filip Barbalić Za najboljšega strelca 1. SNL in konferenčne lige, ki je na 28 nastopih v tem jesenskem delu dosegel kar 25 zadetkov in nekaj časa veljal celo za najbolj učinkovitega strelca na svetu v tej sezoni, vlada ogromno zanimanje. Kovačević, katerega je trener Albert Riera mojstrsko vkomponiral v dobro naoljen celjski stroj, Hrvat pa mu ni vračal zaupanja le z zadetki, ampak tudi zgledno kondicijsko pripravo in zavzetostjo pri izpolnjevanju obrambnih nalog, je najboljši strelec slovenskih jesenskih prvakov.

Čeprav se je Celjanom pridružil šele to poletje, je hitro osvojil vse zahteve strokovnega vodstva in se imenitno vklopil v okolje. Vsega lepega pa bi bilo lahko hitro konec. Strelsko obdarjeni dnevi v celjskem dresu bi lahko trajali le polovico sezone, saj bi lahko 26-letni napadalec v bližnji prihodnosti zamenjal klubsko okolje.

Želje navijačev Celja, da bi Franko še naprej branil barve kluba iz knežjega mesta in z njim skušal uresničiti najbolj drzen cilj v klubski zgodovini, preboj v elitno ligo prvakov, bi se lahko že kmalu izkazale za neuresničljive.

In razlog? Želja po igranju za hrvaško reprezentanco na največjem tekmovanju, kar ga pozna nogometni svet. To je seveda svetovno prvenstvo, na katerem bodo slovenski južni sosedi pod taktirko Zlatka Dalića branili bronasto odličje, čez veliko lužo pa se podali z ogromno željo, da še tretjič zapored presenetijo svetovno javnost in se povzpnejo na stopničke. To bo najverjetneje tudi poslovilni turnir kapetana Luke Modrića, ki so ga lani v šali kot morebitno okrepitev omenjali tudi pri vodstvu celjskega kluba.

Albert Riera zelo ceni in spoštuje Franka Kovačevića, podobno velja tudi v obratni smeri. Bosta Španec in Hrvat sodelovala tudi spomladi? Foto: Jure Banfi

Kovačević se je za zadnjo akcijo hrvaške reprezentance prvič znašel na razširjenem seznamu kandidatov. Trener Riera ni skrival ponosa. Prvič v zgodovini državne samostojnosti se je zgodilo, da je tako visoko prilezel hrvaški nogometaš, ki nastopa za slovenski dres. Na koncu se je Dalić kar se tiče dodatnih napadalcev odločil za Petra Muso, 27-letnega Zagrebčana, ki se je lani iz Benfice preselil v ligo MLS k Dallasu. Za prvega strelca Celja, ki ga je na evropskem dvoboju z varšavsko Legio na stadionu Z'dežele v živo spremljal Vedran Ćorluka, ožji sodelavec selektorja Dalića, je tako zmanjkalo prostora.

Bo odšel že konec decembra?

Franko Kovačević je pri 26 letih okusil igranje nogometa že v številnih državah. Lahko se pohvali z izkušnjami iz Nemčije, Cipra, ZDA, Južne Koreje, Slovenije in domovine Hrvaške. Foto: Jure Banfi Pri Sportskih novostih so prepričani, da želi Kovačević ravno zaradi tega zamenjati klubsko okolje in se selektorju dokazati še v močnejšem tekmovanju od slovenskega. Snubcev naj ne bi manjkalo, med njimi izstopajo zlasti prvoligaški klubi iz Italije, Španije in Nemčije, torej treh držav "petice". Kovačević se je v preteklosti že dokazoval na nemških tleh. Resda ne v bundesligi, je pa nosil dres druge ekipe Hoffenheima in pa Wehena iz Wiesbadena.

S formo, ki jo je kazal večji del jesenskega dela pri Celju in novimi izkušnjami iz Evrope, kjer je zadel v polno kar 12-krat, bi se lahko zdaj lažje kosal z najboljšimi nemškimi tekmeci. Ali morda italijanskimi ali španskimi. S tem pa seznam kandidatov, ki se zanimajo za celjsko "devetico", še ni končan. Na njem naj bi bil tudi klub iz Poljske. "Posel bi bil lahko končan še pred novim letom," sporočajo pri vodilnem hrvaškem športnem dnevniku.

Celju izdatna odškodnina, vrača se Kučys

Armandas Kučys je v prejšnji sezoni blestel zlasti v Evropi. Foto: Aleš Fevžer Kovačević na zadnjih tekmah ni mogel zadeti v polno. Po krajši odsotnosti zaradi poškodbe mišice se je vrnil na zelenice, a izgubil strelsko formo, ki ga je krasila poleti, pa tudi v toplejših jesenskih mesecih. Je morda prekomerno zapravljal priložnosti, ki jih je na začetku sezone bolj ali manj znal pretopiti v zadetke, zaradi prisotne nervoze pred načrtovano selitvijo?

Morda je imel prste vmes tudi bližajoči se zimski prestopni rok. Če se bodo napovedi Hrvatov uresničile, bodo Celjani deležni zajetne odškodnine, ki bo morala biti zagotovo izražena s sedmimi številkami v evrih. Kovačević ima namreč sklenjeno pogodbo s Celjem do poletja 2028. Če bo tako zapustil Slovenijo, bo Riera primoran poiskati nove rešitve v napadu.

Žan Karničnik, ki se na igrišču odlično razume s Frankom Kovačevićem, bo moral po prestani operaciji rame še nekaj časa pozabiti na nogometne tekme. Foto: Jure Banfi

Na srečo najboljšega slovenskega nogometnega kluba, ki je prejel tudi priznanje za najboljšo ekipo leta, se bo kmalu pridružil soigralcem dolgo časa odsotni Armandas Kučys. Litovec se vrača po hudi poškodbi kolena, ki je v začetku sezone oddaljila od igrišča zveznega igralca Marka Zabukovnika, za Riero daleč najboljšo "šestico", kar si jo lahko privošči v Sloveniji. Poraja se tudi vprašanje, če bo do prvih evropskih nastopov v letu 2026 po operaciji rame nared kapetan Žan Karničnik.

Celjani želijo v ligo prvakov

Zato bo zimski prestopni rok zelo pomemben. Riera pričakuje izdatno pomoč vodstva kluba, da seže globje v denarnico in zagotovi želene okrepitve, s katerimi bi lahko pokrpal luknje v zasedbi in celjsko ekipo usmeril proti novim ciljem. Za začetek narediti čim več v Evropi, hkrati pa osvojiti naslov slovenskega prvaka in nato v kvalifikacijah za ligo prvakov iskati pot do najbolj ambicioznega načrta, uvrstiti se na elitni nogometni evropski zemljevid in družiti z največjimi. O tem cilju je večkrat javno spregovoril tudi prvi mož Celja, predsednik Valerij Kolotilo.

Franko Kovačević je prve izkušnje v Sloveniji pridobival pri Domžalah. Takrat je "rumena družina" še izžarevala podobo urejenega in ambicioznega kluba, v tej sezoni pa je po številnih rezultatskih, finančnih in organizacijskih udarcih padla v hudo krizo, tako da je celo vprašljivo nadaljevanje sezone. Foto: Aleš Fevžer

Zato se bo potrebno hitro odzvati, če bo resnično prišlo do prvega zimskega odhoda, ki bi lahko močno vplival na nadaljnje predstave Celjanov. Izgubo Kovačevića, ki se trudi v obeh smereh, tako v napadu kot tudi obrambi, namreč ne bi bilo enostavno nadomestiti. Bi pa Celjani prejeli verjetno več milijonov evrov, s katerimi bi bilo še toliko lažje v Sloveniji privabiti želenega novinca. In ponuditi več od vseh slovenskih rivalov, ki bi jih zanimal podoben posel.