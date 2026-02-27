Jan Oblak odhaja k najslabšemu, Real bo navijal za rumeno podmornico

V uvodnem dejanju 26. kroga španskega prvenstva se bosta zvečer pomerila Levante in Alaves, ki potrebujeta točke v boju za obstanek. Vodilna Barcelona bo v soboto pričakala tretjeuvrščeni Villarreal, Atletico Madrid pa z Janom Oblakom odhaja na gostovanje k zadnjeuvrščenem Oviedu. V nedeljo bo v ospredju seviljski derbi, Real Madrid pa bo na delu šele v ponedeljek, ko bo gostil Getafe.

Vodilna Barcelona je pred napornim tednom. V soboto bo na Camp Nouu gostila Villarreal, za katerega bo stiskal pesti tudi Real Madrid. Spodrsljaj Kataloncev bi namreč lahko belim baletnikom ponudil priložnost za vrnitev na prvo mesto. Rumena podmornica bo tako skušala presenetiti Blaugrano, ki jo že tri dni pozneje čaka nov zahteven izziv. To bo povratna tekma polfinala španskega pokala, v katerem bo lovila čudežen preobrat proti Atleticu, s katerim je na prvi tekmi v Madridu izgubila kar z 0:4.

Barcelona lahko v soboto pobegne madridskemu Realu na +4. Foto: Guliverimage

Na torkovi pokalni tekmi v Barceloni bo med vratnicama Atletica najverjetneje Argentinec Juan Musso, v soboto pa naj bi v prvenstvu od prve minute branil Jan Oblak. Simeonejeva četa bo na stadionu Carlos Tartiere absolutni favorit, saj se bo mudila pri zadnjeuvrščenem prvoligašu Oviedu, ki je v tej sezoni zbral le 17 točk.

Real Madrid se bo v ponedeljek v mestnem obračunu spopadel z Getafejem. Vprašljiv je nastop najboljšega strelca la lige Kyliana Mbappeja, ki ima težave s kolenom. V zadnjem obdobju je v napadu učinkovit Brazilec Vinicus Junior. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel pet zadetkov, v polno je meril tudi na obeh tekmah lige prvakov proti Benfici.

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Ponedeljek, 2. marec:

Lestvica: