Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
27. 2. 2026,
19.00

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Villarreal Real Madrid Barcelona La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid

Petek, 27. 2. 2026, 19.00

1 ura, 30 minut

Špansko prvenstvo, 26. krog

Jan Oblak odhaja k najslabšemu, Real bo navijal za rumeno podmornico

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jan Oblak, Atletico Madrid | Jan Oblak bo z Atleticom v soboto gostoval v Oviedu. | Foto Guliverimage

Jan Oblak bo z Atleticom v soboto gostoval v Oviedu.

Foto: Guliverimage

V uvodnem dejanju 26. kroga španskega prvenstva se bosta zvečer pomerila Levante in Alaves, ki potrebujeta točke v boju za obstanek. Vodilna Barcelona bo v soboto pričakala tretjeuvrščeni Villarreal, Atletico Madrid pa z Janom Oblakom odhaja na gostovanje k zadnjeuvrščenem Oviedu. V nedeljo bo v ospredju seviljski derbi, Real Madrid pa bo na delu šele v ponedeljek, ko bo gostil Getafe.

Real Madrid, Kylian Mbappe
Sportal Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.

Vodilna Barcelona je pred napornim tednom. V soboto bo na Camp Nouu gostila Villarreal, za katerega bo stiskal pesti tudi Real Madrid. Spodrsljaj Kataloncev bi namreč lahko belim baletnikom ponudil priložnost za vrnitev na prvo mesto. Rumena podmornica bo tako skušala presenetiti Blaugrano, ki jo že tri dni pozneje čaka nov zahteven izziv. To bo povratna tekma polfinala španskega pokala, v katerem bo lovila čudežen preobrat proti Atleticu, s katerim je na prvi tekmi v Madridu izgubila kar z 0:4.

Barcelona lahko v soboto pobegne madridskemu Realu na +4. | Foto: Guliverimage Barcelona lahko v soboto pobegne madridskemu Realu na +4. Foto: Guliverimage

Na torkovi pokalni tekmi v Barceloni bo med vratnicama Atletica najverjetneje Argentinec Juan Musso, v soboto pa naj bi v prvenstvu od prve minute branil Jan Oblak. Simeonejeva četa bo na stadionu Carlos Tartiere absolutni favorit, saj se bo mudila pri zadnjeuvrščenem prvoligašu Oviedu, ki je v tej sezoni zbral le 17 točk.

THUMb
Sportal Kam se je skril Jose Mourinho? Mladi zvezdnik Reala jo je dobro odnesel.

Real Madrid se bo v ponedeljek v mestnem obračunu spopadel z Getafejem. Vprašljiv je nastop najboljšega strelca la lige Kyliana Mbappeja, ki ima težave s kolenom. V zadnjem obdobju je v napadu učinkovit Brazilec Vinicus Junior. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel pet zadetkov, v polno je meril tudi na obeh tekmah lige prvakov proti Benfici.

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Ponedeljek, 2. marec:

Lestvica:

Najboljši strelci:

23 – Mbappé (Real Madrid)
16 – Muriqi (Mallorca)
12 – Budimir (Osasuna), Torres (Barcelona) 
10 – Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Yamal (Barcelona)
9 – Moleiro (Villarreal), Sorloth (Atletico Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid),
8 – Hernandez (Real Betis), Mikautadze (Villarreal), Raphinha (Barcelona), Vanat (Girona)
...
Barcelona : Levante, Lamine Yamal, Marc Bernal
Sportal Barcelona po Realovem spodrsljaju znova na vrhu lige
Villarreal Real Madrid Barcelona La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.