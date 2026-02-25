Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
25. 2. 2026,
17.02

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Evroliga, 29. krog

Vodilni Fenerbahče gosti Partizan, Prepelič po tekmi v domovino

Wade Baldwin Fenerbahče | Fenerbahče se bo pomeril s Partizanom. | Foto Guliverimage

Fenerbahče se bo pomeril s Partizanom.

Foto: Guliverimage

Za uvod v 29. krog evrolige se bo vodili Fenerbahče danes pomeril s Partizanom, Olympiacos pa čaka zahtevno delo na gostovanju pri Žalgirisu.

V četrtek se bo Dubaj Klemna Prepeliča, ki bo zatem odpotoval na pomoč slovenski izbrani vrsti, ki jo v petek v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo čaka obračun Češko, pomeril z Asvelom. 

Evroliga, 29. krog:

Sreda, 25. februar

Četrtek, 26. februar

Lestvica:

