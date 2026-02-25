Sreda, 25. 2. 2026, 17.02
Evroliga, 29. krog
Vodilni Fenerbahče gosti Partizan, Prepelič po tekmi v domovino
Za uvod v 29. krog evrolige se bo vodili Fenerbahče danes pomeril s Partizanom, Olympiacos pa čaka zahtevno delo na gostovanju pri Žalgirisu.
V četrtek se bo Dubaj Klemna Prepeliča, ki bo zatem odpotoval na pomoč slovenski izbrani vrsti, ki jo v petek v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo čaka obračun Češko, pomeril z Asvelom.
Evroliga, 29. krog:
Sreda, 25. februar
Četrtek, 26. februar