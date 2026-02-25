Vodilni Fenerbahče gosti Partizan, Prepelič po tekmi v domovino

Za uvod v 29. krog evrolige se bo vodili Fenerbahče danes pomeril s Partizanom, Olympiacos pa čaka zahtevno delo na gostovanju pri Žalgirisu.

V četrtek se bo Dubaj Klemna Prepeliča, ki bo zatem odpotoval na pomoč slovenski izbrani vrsti, ki jo v petek v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo čaka obračun Češko, pomeril z Asvelom.

Evroliga, 29. krog:

Sreda, 25. februar

Četrtek, 26. februar

Lestvica: