… leta 1994 je Jure Košir, nekdanji slovenski alpski smučar, na olimpijskih igrah v Lillehammerju zasedel tretje mesto. Za Koširja je bila to prva in edina medalja na olimpijskih igrah. Tisti slalom je zmagal Avstrijec Thomas Stangassinger, drugi pa je bil Italijan Alberto Tomba.

Mitja Kunc je takrat zasedel nehvaležno četrto mesto in za Koširjem zaostal pičlih devet stotink sekunde. Košir je v svoji karieri dosegel tri zmage, na stopničkah pa je stal 20-krat. Svojo športno kariero je končal v sezoni 2005/2006.

Zgodilo se je še …

Leta 1900 se je skupina 18 nezadovoljnih mladih članov münchenskega gimnastičnega kluba, ki so hoteli, da bi v njem več zanimanja posvečali vse bolj prihajajoči igri v Nemčiji - nogometu, sestalo v Münchnu in ustanovilo nogometni klub FC Bayern.



Leta 1977 je Danilo Popivoda zabil odločilni gol za Eintracht Braunschweig pri gostujoči zmagi v 23. krogu bundeslige nad Schalkejem s 3:2.

Leta 1994 je Vladimir Smirnov v Lillehammerju postal olimpijski prvak v teku na 50 kilometrov v klasični tehniki.



Leta 1995 je Švicarka Vreni Schneider zmagala na slalomu za svetovni pokal v Mariboru.



Leta 1997 je na prijateljski tekmi proti Madžarski v Buenos Airesu (5:1), ko je bil star vsega 16 let in 120 dni, prvič nastopil za Argentino Diego Armando Maradona, po mnenju mnogih eden najboljših nogometašev vseh časov, ki je za Argentino igral 91-krat in zabil 34 gole.

Leta 2005 je Milenko Ačimović zabil gol na povratni tekmi 1/16 finala pokala UEFA pri zmagi Lilla nad Baslom z 2:0. Lille je napredoval v osmino finala s skupnim izidom 2:0.

Leta 2006 je s svojega položaja odstopil predsednik madridskega Reala Florentino Perez, ki je v klub prišel julija leta 2000 in uvedel politiko kupovanja velikih zvezdnikov. V klub je pripeljal Zinedina Zidana, Ronalda, Luisa Figa, Davida Beckhama in Michaela Owena, kar pa klubu kljub vsemu ni prineslo želenih rezultatov. Nasprotno, doživel je enega bolj črnih obdobij v klubski zgodovini.

Leta 2008 je bil za novega selektorja slovenske reprezentance do 21 let imenovan Tomaž Kavčič, ki je na tem položaju nasledil Branka Zupana.

Leta 2016 je plavalka Špela Bohinc dobila štiriletno prepoved nastopanja na plavalnih tekmovanjih. Slovenska protidopinška organizacija (Sloado) je kazen izrekla, ker se je Bohinčeva izmuznila dopinškemu testu 14. oktobra 2015 na olimpijskem bazenu v Kranju.

Leta 2018 je svojo bogato atletsko pot zaključila slovenska atletinja Snežana Vukmirović. Njen osebni rekord v troskoku je 14,58 metra. Dosegla ga je leta 2013. Istega leta je postavila tudi osebni rekord v skoku v daljino (653 centimetrov). Najbližje medalji na velikih tekmovanjih je bila leta 2011, ko je bila na dvoranskem evropskem prvenstvu četrta. Leta 2013 je na sredozemskih igrah osvojila srebro.

Rodili so se …

1929 nekdanji brazilski nogometaš Djalma Santos

1958 nekdanji nizozemski nogometaš Johnny Metgod

1961 nekdanji košarkar lige NBA James Worthy

1965 nekdanji nemški nogometaš Oliver Reck

1976 nekdanji ruski nogometaš Sergej Semak

1978 nekdanji angleški nogometaš James Beattie

1978 nekdanji gruzijski nogometaš Kakha Kaladze

1987 slovenski nogometaš Dalibor Volaš

