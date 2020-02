… leta 1988 je Mateja Svet na olimpijskem slalomu v Calgaryju osvojila srebrno medaljo. Zanesljivo je zmagala Švicarka Vreni Schneider.

Svetova je zaostala sekundo in 68 stotink, za tri stotinke pa je prehitela Nemko Christo Kinshofer. Mojca Dežman je končala na 9. mestu.

Mateja Svet je v sezoni 1987/88 osvojila tudi mali veleslalomski globus v svetovnem pokalu, v tisti zimi je trikrat stala na najvišji stopnički odra za zmagovalke, dvakrat na veleslalomih, enkrat na slalomu.

Katja Koren se je veslila bronastega olimpijskega odličja v Lillehammerju na Norveškem. Foto: Sportida

Leta 1994 je na olimpijskem slalomu v Lillehammerju Katja Koren osvojila bronasto odličje. Zmagala je Švicarka Vreni Schneider, druga pa je bila Avstrijka Elfi Eder.

Korenova je po prvi vožnji celo vodila, a z olimpijskim bronom vseeno prišla do uspeha kariere. Urška Hrovat je bila osma, Špela Pretnar pa 13.

Zgodilo se je še:

Leta 1973 se je rodil norveški nogometaš Ole Gunnar Solskjär. V sezoni 1995/96 je dosegel 31 golov v 42 tekmah za Molde. To je opazil Alex Ferguson, ki ga je poleti zvabil v Manchester. Že v prvi sezoni v Premier ligi je zablestel z 18 goli, United pa je osvojil naslov prvaka. Bržčas najpomembnejši gol v karieri je dosegel v 93. minuti finala Lige prvakov v Barceloni leta 1999. Z njegovim golom je Manchester United po pravi drami premagal Bayern z 2:1. Za norveško reprezentanco je v 67 nastopih zabil 23 golov. Kariero je končal leta 2007.

Leta 1974 se je rodil francoski reli dirkač Sebastien Loeb. Med letoma 2004 in 2011 je osvojil rekordnih osem zaporednih naslovov svetovnega prvaka v reliju. Po koncu kariere v reliju je Loeb leta 2013 podrl še rekord vzopna na Pike's Peak v ZDA, ko se je spustil pod mejo devetih minut (video spodaj).

Leta 1992 je na prijateljski tekmi proti ZDA (3:0) v Fortalezi prvič za Brazilijo zaigral Roberto Carlos, s 125 tekmami drugi najboljši na večni brazilski lestvici števila nastopov. Prispeval je tudi 11 golov.

Leta 1994 so v štafeti biatloncev na olimpijskih igrah v Lillehammerju zmagali Nemci Ricco Gross, Frank Luck, Mark Kirchner in Sven Fischer. Druga je bila Rusija, tretja pa Francija. Slovenija je v postavi Jure Velepec, Uroš Velepec, Boštjan Lekan in Janez Ožbolt osvojila 10. mesto.

Leta 1999 so japonski skakalci so zasedli prva tri mesta na srednji skakalnici na svetovnem prvenstvu v Ramsauu. Naslov prvaka si je priboril Kazujoši Funaki (96 in 94 metrov). Srebro je na prvi nočni tekmi na SP-jih pripadlo Hideharuju Mijahiri (95,5 in 93,5 m), bron pa si je priskakal Masahiko Harada (98 m in 94 m). Najboljši Slovenec je bil Peter Žonta na 19. mestu (90 in 84,5 m),

Leta 2005 je Avstrijec Benjamin Raich dobil veleslalom na 44. Pokalu Vitranc v Kranjski Gori. Za 45 stotink je prehitel rojaka Hermanna Maierja, tretji pa je bil z zaostankom 79 stotink Finec Kalle Palander. Med slovenskimi tekmovalci je bil v finalu le Aleš Gorza, ki je končal na 15. mestu.

Leta 2007 je nemški kolesar Jan Ullrich, zmagovalec dirke po Franciji leta 1997, na novinarski konferenci v Hamburgu sporočil, da končuje kariero.

Leta 2017 je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec s tretjim mestom na zadnji kombinacijski tekmi sezone zadržala vodstvo v skupnem seštevku discipline in osvojila svoj prvi mali kristalni globus v karieri.

Rodili so se:

1931 – pokojni škotski nogometaš Ally MacLeod

1942 – nekdanji češkoslovaški nogometaš Josef Adamec

1946 – nekdanji angleški nogometaš Colin Bell

1952 – nekdanji hrvaški nogometaš Luka Peruzović

1963 – nekdanji makedonski nogometaš Milko Đurovski

1970 – nekdanji srbski košarkar Saša Danilović

1973 - nekdanja ameriška plavalka Jenny Thompson

1973 – nekdanji norveški nogometaš Ole Gunnar Solskjär

1974 – francoski dirkač Sebastien Loeb

1978 – nekdanji senegalski nogometaš Abdoulaye Diagne-Faye

1979 – nekdanji portugalski nogometaš Pedro Mendes

1982 – kitajska teniška igralka Li Na

1983 – brazilsko-portugalski nogometaš Pepe

1984 – nogometaš Toga Emmanuel Adebayor

1985 – španski nogometaš Fernando Llorente

1986 – slovenski hokejist Sabahudin Kovačević

1988 – turški nogometaš Denis Yilmaz