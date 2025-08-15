Slovenska košarkarska reprezentanca je na tretji pripravljalni tekmi na letošnje evropsko prvenstvo doživela boleč poraz. Slovenci so na obračunu v Šiauliuju proti Litvi po povsem enosmernem prometu klonili z 72:94. "Če želimo biti uspešni na prvenstvu moramo zmanjšati število napak v obrambi in pa biti precej bolj odločni v napadu," je po srečanju dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Že res, da končni rezultati na pripravljalnih tekmah na velika tekmovanja ne igrajo velikega pomena, zagotovo pa imajo veliko veljavo poti in načini, na katere se ti porazi zgodijo. Slovenci so bili proti Litvi brez prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je srečanje po odločitvi strokovnega štaba izpustil, povsem nemočni, Litovci pa so jim odčitali veliko lekcijo na srečanju, na katerem so vodili tudi z več kot 30 točkami naskoka.

Litovci so že po treh četrtinah vodili z 72:43, v zadnjem delu so Slovenci le še nekoliko omilili visok zaostanek, na koncu je Litva slavila s 94:72. Litva je Slovenijo nadigrala v vseh košarkarskih elementih, zadela je kar 16 trojk v 27 poskusih, na drugi strani Slovenija le šest v 28. Slovenci so sicer držali stik v skoku (32:30), a so Litovci zbrali kar 11 asistenc več (26:15), izjemno razpoložena je bila tudi domača klop, ki je dosegla kar 60. klop, slovenska na drugi strani le 25.

Gregor Hrovat je bil z 18 točkami najboljši slovenski strelec. Foto: Jure Makovec/STA

"Igrali smo proti zelo kvalitetnemu nasprotniku, ki je kaznoval praktično prav vsako našo napako v obrambi. Ko so se razigrali sploh pri metu za tri točke, pa jih je bilo nemogoče zaustaviti. To je bil zagotovo tudi eden od glavnih razlogov, da se je ustvarila takšna razlika. Na drugi strani nam je zmanjkalo tudi malce kvalitete in samozavesti v napadu, predvsem v tretji četrtini smo se precej namučili, da smo dosegali koše, zgrešili smo kar nekaj odprtih metov. Akcije so bile dobro izdelane, a nam je malce zmanjkalo kvalitete, sreče, karkoli že ..." je po visokem porazu dejal selektor Sekulić.

Sekulić: Ostali smo skupaj

Kljub porazu je našel tudi nekaj pozitivnega. "Pozitivno je to, da smo kljub temu, da je bila razlika visoka, ostali skupaj in se borili do konca ter iskali način, kako se iz tega izvleči. Je pa res, da je bilo prisotnih precej napak in da če želimo biti uspešni na prvenstvu moramo zmanjšati število napak v obrambi in pa biti precej bolj odločni v napadu," je še dodal slovenski selektor.

Leon Stergar je dosegel enajst točk. Foto: www.alesfevzer.com

Srečanje je v prvi peterki odprl Leon Stergar, ki je bil na koncu z enajstimi točkami poleg Gregorja Hrovata (18) edini dvomesten v slovenski izbrani vrsti. "Glava je še vroča, tako da ni še veliko za povedati. Ni pomemben poraz, temveč lahko iz tega potegnemo to, da je to nova velika tekma iz katere se lahko veliko naučimo, predvsem to, kako se proti tako agresivnemu nasprotniku odzvati že od samega začetka," je bil jedrnat Stergar.

Slovenci se bodo v soboto v Rigi pomerili še z Latvijo (17.00), na tem obračunu pa bo zaigral tudi Dončić. Zatem Slovence čaka vrnitev v domovino, kjer se bodo v torek v Stožicah pomerili z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta. Zatem pa Slovence čaka pot v Katovice na EuroBasket, do katerega pa Sekulićevo četo glede na videno čaka še ogromno dela.

