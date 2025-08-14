Slovenska košarkarska reprezentanca je danes preko Brnika odpotovala na Baltik, kjer jo v petek in soboto čakata pripravljalni tekmi na evropsko prvenstvo. V petek se bodo Slovenci udarili z Litvo, v nedeljo pa z Latvijo, kar pomeni, da se obeta priložnost za srečanje med Luko Dončićem in Kristapsom Porzingisem.

Po dveh porazih z Nemčijo bo slovenska izbrana vrsta ta konec tedna odigrala dve novi pripravljalni tekmi na bližajoče se evropsko prvenstvo. Slovenci se bodo najprej v petek ob 18. uri po slovenskem času v kraju Šiauliu pomerili z Litvo, dan kasneje pa v Rigi še z Latvijo, katere del je v letošnjem poletju tudi NBA zvezdnik in nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Kristaps Porzingis.

V soboto se tako obeta morebitna priložnost, da si bosta iz oči v oči gledala Dončić in njegov nekdanji soigralec Kristaps Porzingis. Latvijec si je garderobo Mavsov med letoma 2019 in 2022 delil s Slovencem. V sezoni, ko je prišel v Teksas, zaradi rehabilitacije po operaciji križne kolenske vezi sploh ni zaigral. V sezoni 2019/20 je manjkal 21-krat, zatem 29-krat, z Dončićem in soigralci pa na parketu ni našel skupnega jezika. Porzingis in Dončić sta skupaj za Dallas zaigrala le na 110 tekmah in bila na koncu daleč od naveze, za katero je marsikdo mislil, da bo strah in trepet lige NBA.

Slovence zdaj čakata gostovanji v Litvi in Latviji. Foto: Filip Barbalić

Porzingis: To je poglavje, ki je končano

Porzingis je po ne preveč posrečenem poglavju v Teksasu leta 2022 dres Dallasa zamenjal za dres Washingtona. Bil je del menjave v zameno za Spencerja Dinwiddieja in Davisa Bertansa. Pred začetkom sezone 2023/24 pa je sledila selitev v Boston, s katerim se je Dallas pomeril v finalu sezone 2023/24, kljub odličnim predstavam Ljubljančana pa se je šampionskega prstana na koncu veselil Porzingis.

Tridesetletni Latvijec, ki bo v prihodnji sezoni igral za Atlanto, je pred EuroBasketom v pogovoru za latvijske medije spregovoril tudi o odnosu z Dončićem pri Dallasu. "Z Luko Dončićem imam normalen odnos. Seveda najin skupin čas v Dallasu ni uspel. To je poglavje, ki je končano. Od takrat sva se veliko srečevala, Celticsi in Mavericksi so se lani pomerili v finalu. V evropskem kontekstu pa imam občutek, da nisva igrala že od leta 2017," je dejal Porzingis, ki je leta 2017 tudi nazadnje nosil dres Latvije na evropskem prvenstvu, takrat pa je bil s 23,6 točke na tekmo tretji strelec turnirja, a je Latvijo takrat v četrtfinalu po pravem trilerju kasneje ustavila zlata Slovenija na čelu z Luko Dončićem, ki je bil takrat s 27 točkami pri le 18 letih prvi slovenski strelec.

Sodelovanje, ki ni obrodilo sadov Foto: Reuters

Zdaj bo za oba nova priložnost, čeprav je slovenski selektor Aleksander Sekulić že naznanil, da se strokovni štab Slovenije nagiba k možnosti, da bo Dončić zaigral le na eni izmed tekem z Litvo in Latvijo, za zdaj pa še ni znano, na kateri. "To je na koncu le pripravljalna tekma. Če pa se bomo srečali v četrtfinalu ali polfinalu, zakaj tega ne bi vzeli kot dodatno motivacijo? A tudi na domačem pripravljalnem obračunu bomo dali vse od sebe," je še dejal Porzingis, ki bo z Latvijo na evropskem prvenstvu iskal priložnost za uspeh v domači Rigi.

