Pižama, ki si jo bodo želeli imeti pod smrečico vsi

Nekdanji predsednik Borut Pahor je znova poskrbel, da se o njem govori – tokrat ne zaradi politike ali protokola, temveč zaradi pižame. S sproščeno iskrenostjo je razkril, da je Vitapurjeva pižama Svilanit " najboljša, kar jih je imel v življenju" . In ko Borut Pahor nekaj razglasi kot najboljše, ljudje poslušajo. Njegov zapis je sprožil val radovednosti in vprašanje, ki buri domišljijo: katera v resnici greje Boruta Pahorja ponoči? Zanimivo je, da odgovor ni oseba, temveč tradicija, ki traja že več kot 85 let. Tradicija, ki jo poznajo generacije, in mehkoba, ki je del slovenskih domov že skoraj stoletje. A ob tem se poraja še drugo vprašanje, pomembno za vse, ki cenijo kakovost in udobje: kaj omenjeno pižamo v resnici dela tako posebno?

Svilanit je zaupanja vredna znamka podjetja Vitapur, ki ima več kot 2,5 milijona zadovoljnih kupcev po vsej Evropi, in znamka, ki je v več kot 85 letih postala sinonim za domačnost, tradicijo in zanesljivo kakovost. Danes Svilanit ostaja simbol udobja, tradicije in domačnosti. Čeprav se je mnogo spremenilo, nekaj ostaja nespremenjeno: vsaka nit še vedno pripoveduje svojo zgodbo. In vsaka zgodba se začne tam, kjer se človek zavije v mehkobo – v objem Svilanita. Čeprav se trendi spreminjajo, ostaja njihova filozofija enaka: ustvarjati tekstil, v katerem je udobje postavljeno na prvo mesto. Zato Svilanitove pižame niso le pižame, temveč udobje, ki vlada, udobje, ki zasluži svojo funkcijo, in udobje, ki je – ne glede na letni čas ali modni trenutek – vedno v trendu. Pri Svilanitu pravijo, da je vsaka noč uradna priložnost, zato je njihov pristop popolnoma predsedniški – natančno krojenje, izbrani materiali in premišljeni detajli ustvarijo občutek, ki ga lahko brez pretiravanja imenujemo predsedniško udobje do zadnjega šiva. Več o kolekciji bombažnih pižam najdete tukaj.

Foto: Vitapur

Pižama Borut – Imperial Blue, ki je osvojila predsednika

Med vsemi modeli pižam je Boruta Pahorja najbolj prepričala Svilanit dolga moška pižama Borut – Imperial Blue, izdelana iz izjemno mehke mešanice bombaža in bambusove viskoze. Tkanina je na otip svilnato prijetna, naravno zračna in ravno prav lahkotna, da se telesu popolno prilagodi. Bambusova vlakna uravnavajo toploto, dihajo s kožo in ustvarjajo idealno ravnovesje med toplino in svežino, kar zagotavlja miren, sproščujoč spanec.

Neprosojna, lepo padajoča tkanina je oblikovana s kontrastnimi robovi, okrasnim žepom in diskretnimi gumbi, ki ji dajejo eleganten, brezčasen videz. Gre za pižamo, ki prestane vsak stilni test – zato jo mnogi opisujejo kot predsedniško udobje po protokolu.

Da je pižama res posebna, je potrdil tudi Borut Pahor. Njegova objava je zaokrožila po družbenih omrežjih in hitro postala predmet številnih pogovorov: "Ej, dekleta in žene, želite podariti svojemu moškemu najboljšo pižamo na svetu? Ej, fantje in možje, se želite nagraditi z najboljšo pižamo na svetu? Vzemite Vitapur Svilanit pižamo. Jaz sem občudovalec pižam. Toda Vitapur Svilanit pižama je next level. Prisežem, da še nikoli nisem imel na sebi boljše in bolj prijetne pižame. Kdor jo bo nosil, bo srečnež, dekle ali žena, ki se bo privila k njemu, pa srečnica. Čudovito darilo."

Foto: Vitapur

Takšen odziv v resnici ni presenečenje. Pižama Borut – Imperial Blue namreč ni le kos oblačila za spanje. Je pižama, ki jo občutiš v trenutku, ko jo oblečeš – tkanina, ki te objame v mehkobo, ti da občutek varnosti in naredi večerne rituale prijetnejše. To je udobje, ki je vedno v trendu, ne glede na letni čas ali razpoloženje.

Ko se večer umiri in noč postane protokol, od pižame pričakujemo več kot le toplino: želimo si popolno prileganje, naravne materiale, ki dihajo, in kakovost, ki zdrži. Prav zato pižama Borut – Imperial Blue uteleša vse tisto, kar Svilanit poudarja že desetletja – da je vsaka noč uradna priložnost. Njena natančna izdelava in premišljeni detajli so dokaz, da gre za predsedniško udobje do zadnjega šiva, za mehkobo in kroj, ki ne ponujata zgolj sprostitve, temveč tudi samozavest in eleganco. V njej je ujet duh tradicije in sodobnega oblikovanja – to je udobje, ki vlada, udobje, ki se brez dvoma zasluži svojo funkcijo.

Zato mnogi, ki jo preizkusijo, hitro spoznajo, da pižama Borut – Imperial Blue ni samo pižama, ampak svojo obljubo tudi drži: Svilanit – udobje, ki je vedno v trendu.

Svilanit dolga moška pižama Borut – Imperial Blue Kaj odlikuje trenutno najbolj priljubljeno pižamo pri nas? Popolna mehkoba na prvi dotik – svilnato prijeten občutek za sproščujoč in miren spanec.

na prvi dotik – svilnato prijeten občutek za sproščujoč in miren spanec. Harmonija naravnih materialov – mešanica bambusove viskoze in bombaža zagotavlja naravno antibakterijsko zaščito.

– mešanica in zagotavlja naravno antibakterijsko zaščito. Odlična raztegljivost za popolno udobje – neprosojna, lepo padajoča tkanina se popolno prilega vašemu telesu.

za popolno – neprosojna, lepo padajoča tkanina se popolno prilega vašemu telesu. Izjemna lahkotnost in zračnost – bambusova vlakna uravnavajo toploto med spanjem in dihajo z vašim telesom.

in – bambusova vlakna uravnavajo toploto med spanjem in dihajo z vašim telesom. Eleganten in brezčasen slog – minimalističen kroj in prefinjeni detajli.

in slog – minimalističen kroj in prefinjeni detajli. Najvišji certifikat OEKO-TEX® Standard 100 – izdelano brez škodljivih snovi, prijazno do vaše kože.

certifikat – izdelano brez škodljivih snovi, prijazno do vaše kože. Zaupanja vredna kakovost – več kot 80 let izkušenj pri izdelavi vrhunskega tekstila.

– več kot pri izdelavi vrhunskega tekstila. Nakup brez tveganja s 14-dnevno garancijo zadovoljstva.

Fotogalerija 1 / 15 / 15

Zakaj izbrati pižamo Svilanit? Naravni materiali, prava razlika.

Pri pižamah Svilanit ni nič prepuščeno naključju. Že izbor materialov pove, zakaj številni uporabniki po prvem preizkusu pravijo, da se na sintetične tkanine preprosto ne morejo več vrniti. Mešanica bombaža in bambusove viskoze je eden ključnih razlogov za njihovo izjemno priljubljenost: gre za kombinacijo, ki je naravno antibakterijska, nežna do kože in hkrati dovolj trpežna, da ohranja mehkobo tudi po številnih pranjih.

Tkanina se razteza ravno prav, da sledi gibanju telesa, ne da bi izgubila obliko ali začela pokati po šivih. Bambusova vlakna poskrbijo za izjemno zračnost, kar pomeni, da se telo pod pižamo nikoli ne pregreva, bombaž pa zagotavlja nežnost, ki jo začutite že ob prvem dotiku. To je eden od razlogov, zakaj Svilanit tudi po desetletjih ostaja zvest opisom, kot so odličen material, kakovost, ki zdrži, in pižama, ki se je ne naveličaš.

Foto: Vitapur

Za dodatno brezskrbnost je vsa linija izdelana v skladu s certifikatom OEKO-TEX® Standard 100, kar pomeni, da so tkanine brez škodljivih snovi in prijazne koži. Tukaj ni prostora za kompromise – niti pri materialih niti pri izdelavi. Več kot 80 let tekstilnega znanja se odraža v natančnem krojenju, lepo padajoči neprosojni tkanini, kontrastnih robovih, ki dodajo pridih elegance, ter detajlih, kot sta okrasni žep in diskretno zapenjanje z gumbi. To je brezčasen slog, ki deluje urejeno in prefinjeno, ne glede na to, ali pižamo nosite le doma ali jo podarite.

In prav tu se pokaže največja razlika med Svilanitom in številnimi drugimi znamkami. Druge pogosto uporabljajo umetne materiale, tanjše in manj obstojne tkanine ali necertificirane surovine, ki se hitro raztegnejo, izgubijo obliko ali razbarvajo. Svilanit pa ostaja to, kar je bil od začetka – zanesljiv, naraven, udoben in narejen tako, da traja. Zaradi tega je ta pižama ena redkih, ki jo ljudje s ponosom priporočajo naprej. Ko enkrat začutiš razliko, veš, da gre za pravo stvar.

Idealno darilo za moške, ženske in vse generacije

Svilanit ponuja modele tako za moške kot za ženske, zato se v prazničnem času pogosto znajdejo med najbolj priljubljenimi darili. Gre za tisto redko kombinacijo tradicije, elegance in naravnih materialov, ki resnično naredijo razliko. Mladi jo vzljubijo zaradi izjemne mehkobe, starejši zaradi preverjene kakovosti, mnogi pa (tudi in preprosto) zato, ker je "to tista Pahorjeva pižama, ki jo hočejo vsi pod smrekico".

Fotogalerija 1 / 36 / 36

Svilanitove pižame so darilo, ki ne pozna starosti – primerne so zanjo in zanj, za mlade in mlade po srcu, za tiste, ki cenijo udobje, in tiste, ki radi razveselijo bližnje z izdelkom, ki traja. Ker so na voljo v različnih krojih in barvah, jih lahko brez težav prilagodite vsakemu okusu, od minimalističnega do nekoliko bolj klasičnega.

In ker je pred vrati praznični december, je izbira še lažja: pri Vitapurju črni petek traja do srede, kar pomeni, da je pravi trenutek, da si najboljše udobje zagotovite po ugodnejši ceni. Mnogi kupci pravijo, da je to tisto darilo, ki ga nihče ne vrne, ker združuje praktičnost in razkošje – pa še malo predsedniškega šarma zraven.

Kaj greje Pahorja ponoči? Več kot jasno.

Čeprav mnogi radovedno čakajo, ali se bo v kampanji pojavila še kakšna blondinka, je odgovor že zdaj jasen: Boruta Pahorja greje pižama, ki združuje naravne materiale, tradicijo, eleganco in razkošno mehkobo. Včasih je popolna pižama več kot dovolj.

Več o kolekciji bombažnih pižam najdete tukaj.

Foto: Vitapur