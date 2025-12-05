Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
5. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
spanje pižama moška moda nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik

Petek, 5. 12. 2025, 4.00

6 ur, 34 minut

To je tiha skrivnost moškega dobrega spanca, ki jo redko omenjamo

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vitapur, Borut Pahor pižama | Foto Vitapur

Foto: Vitapur

Kakovosten spanec je rezultat več dejavnikov, od urejene spalne rutine do primerne posteljnine, a ena stvar je pri moških pogosto spregledana, to je pižama. Prav tako kot ženske prisegajo na udobne svilene srajčke ali mehke bombažne komplete, imajo tudi moški svoje skrivno orožje za mirnejše noči. To potrjuje tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je v javnosti že večkrat delil, da rad nosi elegantne in udobne pižame. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kje lahko najdete udobne in hkrati modne moške pižame.

Modre moške pižame

Modra barva je že tradicionalno povezana z občutkom miru, zato ni presenetljivo, da veliko moških poseže prav po modri pižami. Gre za barvo, ki deluje hladilno in sproščujoče, zato je odlična za večere po napornem dnevu. Izberite material, ki diha, da bo vaš spanec zares kakovosten. 

Fotogalerija
1
 / 5

Sive moške pižame

Siva je barva minimalizma in elegance, zato je priljubljena med moškimi, ki radi preživljajo večere v umirjenem tempu. Sive pižame so nevtralne, preproste in brezčasne, idealne za moške, ki cenijo funkcionalnost in diskretnost.

Fotogalerija
1
 / 7

Pižame z vzorci

Moški, ki radi izstopajo ali pa si preprosto želijo malo igrivosti, pogosto izberejo pižame z vzorci. Črte, karo, drobne pike ali geometrijski motivi – vsak vzorec nosi svojo osebnost. Čeprav se vzorčaste pižame zdijo bolj modna odločitev, imajo lahko tudi psihološki učinek, saj vzorci dvigujejo razpoloženje, dajejo občutek domačnosti in ustvarjajo prijetno rutino pred spanjem. Pri mnogih moških prav ta vizualna komponenta pomaga ustvariti občutek sproščenosti.

Fotogalerija
1
 / 7

Črne moške pižame

Črna je sinonim moči, elegance in samozavesti. Črne pižame so idealne za moške, ki radi ostanejo zvesti preprostosti, a želijo obenem delovati prefinjeno. Zaradi svoje barvne globine črna vizualno pomirja, absorbira svetlobo in ustvarja atmosfero, ki spodbuja sprostitev. Pogosto so črne pižame izdelane iz nekoliko debelejših, izjemno mehkih materialov, ki so primerni tudi za hladnejše noči.

Fotogalerija
1
 / 5

Preberite še:

moda
Trendi To je najbolj priljubljen kroj kavbojk ta hip
Ondina Klara Kerec
Trendi Znana slovenska igralka navdušila s to posebno večerno obleko
moda
Trendi Zimska eleganca: jakne iz umetnega krzna, ki jih letos ne smete spregledati
spanje pižama moška moda nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.