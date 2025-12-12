Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
12. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 36 minut

To je barva leta 2026: kako jo nositi?

moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Prihodnje leto prinaša nove trende in nekateri izmed njih že glasno odmevajo. Med njimi tudi barva, ki jo bomo videvali povsod, tudi v modi. Uradno je poimenovana Cloud Dancer, pod edinstveno kodo PANTONE 11-4201 je bela niansa, ki jo je barvni inštitut Pantone razglasil za barvo leta 2026. Gre za nežno, mehko belo, ki ni popolnoma čista, ampak ima kanček toplega tona, zaradi česar je izjemno vsestranska in elegantna. Ta barva bo prevladovala tako pri oblačilih kot pri dodatkih in obutvi, saj odraža občutek svežine, čistosti in prefinjenosti.

Srajce 

Srajce v odtenku Cloud Dancer bodo popolna izbira za prehod iz poslovnega v sproščen vsakdan. Nosite jih samostojno ali kombinirajte z nevtralnimi hlačami in minimalističnimi dodatki. Mehka bela bo poudarila vse barvne kombinacije, od pastelnih tonov do klasičnih temnih odtenkov. 

Fotogalerija
1
 / 5

Majice  

Prijetne majice v tem odtenku bele bodo ključni kos za vsakdanji videz. Cloud Dancer dodaja prefinjenost običajnim majicam, zato jih lahko nosite tako s kavbojkami kot s športnimi hlačami ali krili. Idealna je za minimalistične stajlinge ali za večplastno oblačenje s kontrastnimi jopami in jaknami. 

Fotogalerija
1
 / 4

Hlače  

Umazano bele hlače so trend, ki bo zaznamoval pomladne in poletne kolekcije, od visokih pasov do širokih krojev. Bela namreč prinaša svežino in eleganco vsakemu stilu. Kombinirajte jih z bolj živahnimi topi ali pa ohranite monokromatski videz za minimalističen, a prefinjen učinek. 

Fotogalerija
1
 / 7

Dodatki   

Torbice, pasovi, klobuki in drugi dodatki v tem odtenku bele bodo subtilno poudarili vaš videz. Cloud Dancer daje občutek lahkotnosti in urejenosti, hkrati pa se odlično ujema z drugimi nevtralnimi ali pastelnimi odtenki. Takšni dodatki lahko popolnoma preoblikujejo enostaven videz in mu dodajo pridih luksuza. 

Fotogalerija
1
 / 9

Čevlji  

Od športnih superg do elegantnih salonarjev, umazano bela bo prihodnje leto prevladovala tudi na stopalih. Ta odtenek se poda na vsakdanjo obutev, pa tudi k svečanim kombinacijam, saj dajejo videzu čistočo in minimalistično prefinjenost.  

Fotogalerija
1
 / 7

