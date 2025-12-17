Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

17. 12. 2025,
4.00

prazniki božič moda Kire Kirby

Praznična eleganca po vzoru Kire Kirby: stajling, ki vas bo zagotovo navdušil

Taja Kaja Cekuta

Kira Kirby | Foto Instagram

Foto: Instagram

Modna vplivnica Kira Kirby modna vplivnica je svojo prepoznavnost zgradila s poznavanjem nakita, še posebej luksuznih kosov. Znanje pogosto deli s svojimi sledilci, hkrati pa tudi modne nasvete glede oblačil. Na svojem profilu na Instagramu je delila čudovit stajling, ki je popoln za božično večerjo. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Elegantna rdeča obleka

Kira se je odločila za rdečo obleko klasične silhuete, ki poudari postavo, hkrati pa je dovolj preprosta, da deluje sofisticirano. Ključ je v kakovostnem materialu in kroju. Izberite obleko, ki se lepo prilega telesu, ne da bi bila pretesna. Dolžina do kolen ali malo nižje je idealna za praznično večerjo, medtem ko lahko rahlo strukturirani rokavi ali nežni detajli dodajo piko na i. Rdeča barva je simbol topline, samozavesti in prazničnosti, zato se odlično poda decembrskemu vzdušju.

Fotogalerija
1
 / 7

Elegantni čevlji

Kira je stajling zaključila s klasičnimi balerinkami s konico v nevtralnem tonu. Bež, črna ali nežna zlata barva ustvarijo uravnotežen videz in ne tekmujejo z izrazito obleko. Izberite udoben par, da boste lahko sproščeno uživali celoten večer. Če želite nekoliko bolj drzno noto, pa lahko posežete po lakiranem usnju ali nežnem lesku, ki se ujema s prazničnimi lučmi.

Fotogalerija
1
 / 5

