To noč si lahko vsak posameznik pribori 450 tisočakov

V ligi NBA je v noči na sredo na sporedu samo ena tekma. Ta ne šteje kot redni del sezone, saj gre za finale tako imenovanega medsezonskega pokala. V Las Vegasu ob 2.30 za tretjo tako lovoriko igrata kluba New York Knicks in San Antonio Spurs.

Tako New York Knicks kot San Antonio Spurs imata po 18 zmag in sedem porazov. Finale ligaškega pokala ne bo štelo kot redni del sezone, samo za lovoriko, za katero v ligi NBA igrajo zadnje tri sezone. Še več kot sama lovorika pa je vredna denarna nagrada. Vsak posameznik v zmagovalni ekipi bo namreč dobil kar 450 tisoč evrov. Pred dvema letoma so pokal osvojili Los Angeles Lakers, lani pa Milwaukee Bucks. Jezerniki z Luko Dončićem so letos izpadli v četrtfinalu, premagali so jih Spursi.

Victor Wembanyama Foto: Guliverimage "Ta tekma veliko šteje. Vanjo bomo vložili vse, kar imamo," je pred dvobojem v Las Vegasu povedal mladi zvezdnik Spursov Victor Wembanyama. Nekoč so bili dvoboji Spursov in Knicksov pravi derbiji, leta 1999 sta se ekipi pomerili tudi v velikem finalu lige. "Ljudje imajo radi denar. Tako pač je. To je življenje," je o denarni nagradi povedal De'Aaron Fox. Prvi zvezdnik Knicksov Jalen Brunson pa pravi: "Ne igraš samo zase. Igraš za svojo ekipo, za svoj klub, za svoje mesto. Ni v igri samo denar." Pravim košarkarjem veliko pomeni že sama zmaga. "Ni pomembno, ali je finale pokala, finale lige ali katerakoli tekma. Ko enkrat okusiš slast zmage, to postane nalezljivo," je povedal Karl-Anthony Towns.

Ligaški pokal lige NBA:

Finale, 16. 12., Las Vegas:

New York Knicks – San Antonio Spurs

Lestvici