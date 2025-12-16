Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NBA, 16. december

Liga NBA, 16. december

To noč si lahko vsak posameznik pribori 450 tisočakov

Jalen Brunson in njegovi New York Knicks igrajo za medsezonsko lovoriko.

Jalen Brunson in njegovi New York Knicks igrajo za medsezonsko lovoriko.

Foto: Reuters

V ligi NBA je v noči na sredo na sporedu samo ena tekma. Ta ne šteje kot redni del sezone, saj gre za finale tako imenovanega medsezonskega pokala. V Las Vegasu ob 2.30 za tretjo tako lovoriko igrata kluba New York Knicks in San Antonio Spurs.

Cooper Flagg
Sportal Dallas kljub izjemnemu novincu izgubil v Utahu #video

Tako New York Knicks kot San Antonio Spurs imata po 18 zmag in sedem porazov. Finale ligaškega pokala ne bo štelo kot redni del sezone, samo za lovoriko, za katero v ligi NBA igrajo zadnje tri sezone. Še več kot sama lovorika pa je vredna denarna nagrada. Vsak posameznik v zmagovalni ekipi bo namreč dobil kar 450 tisoč evrov. Pred dvema letoma so pokal osvojili Los Angeles Lakers, lani pa Milwaukee Bucks. Jezerniki z Luko Dončićem so letos izpadli v četrtfinalu, premagali so jih Spursi.

Victor Wembanyama

"Ta tekma veliko šteje. Vanjo bomo vložili vse, kar imamo," je pred dvobojem v Las Vegasu povedal mladi zvezdnik Spursov Victor Wembanyama. Nekoč so bili dvoboji Spursov in Knicksov pravi derbiji, leta 1999 sta se ekipi pomerili tudi v velikem finalu lige. "Ljudje imajo radi denar. Tako pač je. To je življenje," je o denarni nagradi povedal De'Aaron Fox. Prvi zvezdnik Knicksov Jalen Brunson pa pravi: "Ne igraš samo zase. Igraš za svojo ekipo, za svoj klub, za svoje mesto. Ni v igri samo denar." Pravim košarkarjem veliko pomeni že sama zmaga. "Ni pomembno, ali je finale pokala, finale lige ali katerakoli tekma. Ko enkrat okusiš slast zmage, to postane nalezljivo," je povedal Karl-Anthony Towns.

Ligaški pokal lige NBA:

Finale, 16. 12., Las Vegas:
New York Knicks – San Antonio Spurs

Lestvici

Los Angeles Lakers, Luka Dončić
Sportal Drama v Arizoni: Lakersi z Dončićem trepetali, James odločil noro tekmo
San Antonio Spurs New York Knicks Liga NBA
