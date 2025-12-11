Nič kaj optimistična napoved za Milwaukee

Po koncu četrtfinalnih obračunov pokalnega tekmovanja in izpadu LA Lakersov z Luko Dončićem se bo v noči na petek nadaljeval redni del lige NBA. Na sporedu bodo štiri tekme. Še četrtič v zadnjih šestih tednih se bodo pomerili Sacramento Kings in Denver Nuggets, LA Clippers bodo na delu pri Houston Rockets, Milwaukee Bucks bodo gostili Boston Celtics, Portland pa bo na delu pri New Orleans Pelicans.

Pot iz krize bo proti Bostonu iskal Milwaukee, ki pa bo igral brez Giannisa Antetokounmpa. Bucks so izgubili zadnjih deset od 12 odigranih tekem. Šest od teh je bilo brez Antetokounmpa, na še eni pa je igral le tri minute. Trener Doc Rivers je dejal, da pričakuje, da bo Antetokounmpo za okrevanje po poškodbi mečne kosti potreboval skoraj štiri tedne namesto dveh, zaradi česar bo odsoten do konca decembra.

V skromnem nizu so tudi LA Clippers, ki so izgubili sedem od zadnjih osmih tekem. Tokrat jih čaka srečanje s Houstonom, pri katerem bi po dveh tekmah odsotnosti zaradi bolezni lahko znova zaigral Alperen Sengun.

