Mojmir Šiftar: Popolnost ni naključje

V svetu, kjer se uspeh pogosto meri v hitrosti, obstajajo ljudje, ki verjamejo v proces. V detajle. V predanost. In prav takšno srečanje smo ujeli v najnovejšem podkastu, kjer se je Eva Cimbola odpravila na nekoliko drugačen pogovor - ne v studio, temveč v PEN Klub, v kulinarični atelje chefa Mojmirja Šiftarja. A zgodba se ni začela v restavraciji. Začela se je že na poti .

"Včasih grem rada tja, kjer se lahko za trenutek ustavim. Hrana ima to lastnost, da te prizemlji. Ne samo telo, tudi misli. In danes grem k človeku, pri katerem hrana ni samo obrok, ampak prostor. Prostor pogovora. Po navadi sem jaz tista, ki pripravljam presenečenja. Ampak tudi ta vloga mi je všeč," se je na tokratno vlogo hitro privadila voditeljica pogovora.

Filozofija, ki jo začutiš že na pragu restavracije

PEN KLUB restavracija je najbolj skrita vrhunska gostilna Ljubljane, ki pa jo vsi poznajo. Danes kuhinjo vodi chef Mojmir Šiftar in snemanje pogovora je želel izpeljati prav tukaj. Razlog za to je preprost: v prostoru, kjer vsak dan ustvarja, lažje govori o svojem delu.

"Gotovo lažje razlagam o svoji ljubezni in svojih čustvih tam, kjer jih tudi izražam. In to je gotovo tukaj, skozi moje krožnike. Krožnik ni vse, je le delček celotnega doživetja. Tukaj se lažje vživim. Ne bi pa primerjal tega s tem, ko prideš k sebi domov, ampak bolj kot takrat, ko prideš k nekomu na dom. Tudi tukaj je bil nekoč dom družine in te energije so še vedno prisotne. In če so energije prisotne, lažje izražaš gostoljubje. Da vsak, ki stopi skozi tvoja vrata, takoj začuti, da je sprejet, dobrodošel. In to je začetek vsega lepega, kar sledi. Kulinarike in vsega, kar sodi zraven," pove Mojmir Šiftar.

Ob vprašanju, kaj obiskovalec tam poleg odlične hrane še dobi, Mojmir Šiftar ne pušča dvomov: vse se začne pri sprejemu. "Ko stopiš skozi vrata, moraš začutiti toplino. Da je nekdo tam zato, da te sprejme. Če se počutiš dobro, so tudi hrana, pijača in celotno doživetje boljši. Zapomniš si jih od prihoda do trenutka, ko prideš domov," izpostavlja vrhunski slovenski chef in s tem jasno obrazloži tudi svojo filozofijo: vrhunska kulinarika ni zgolj tehnika ali kombinacija sestavin, temveč celovit občutek, ki se začne že na pragu restavracije.

Kdo je Mojmir, ko odloži vse vloge?

Eva Cimbola v svojih podkastih, pogovorih, gosta vedno poskuša odmakniti od njegovih primarnih vlog. Zanima jo tisto, česar še ne poznamo. Tudi pri Mojmirju Šiftarju je vlog veliko: je chef, sodnik v MasterChefu, prejemnik nagrad, javna osebnost. A kdo je Mojmir, če vse te vloge postavimo na stran?

"Ostane nekdo, ki zelo ceni osnovne vrednote. Iskrenost. Ljubezen. Toplino. Sem človek, ki da veliko na to. Če mi nekdo reče 'dober dan' ali 'dobrodošli' z iskreno noto, bom to takoj začutil. Ne glede na to, v katerem svetu sem, ali grem v trgovino po špecerijo, kupovati avto ali v restavracijo - veliko mi pomeni iskrenost. Da začutim, da sem dobrodošel. Veliko dam na energijo. In ne glede na nivo, ali je to gostilna, bistro ali vrhunska restavracija, bodi iskren v tem, kar delaš. Na vsakem nivoju kakovosti ali cenovnega ranga lahko dosežeš perfekcijo. Ampak samo, če si iskren sam s seboj. In ko si iskren sam s seboj, si lahko iskren tudi do drugih. To sem jaz. To ti dam. Ti pa to sprejmi ali ne," pojasnjuje.

"Ostani to, kar si"

Med vožnjo in pogovorom pred snemanjem je Eva Cimbola tokratnega gosta lahko spoznala v drugačni luči, kot ga večina vidi na televiziji. Kljub številnim priznanjem, perfekcionizmu v kuhinji in vlogi sodnika v MasterChefu se zdi, da ga nazivi niso spremenili. "Niso. In na to sem najbolj ponosen. Imel sem zelo dobre mentorje, ki so me učili predvsem skromnosti. Da ne počivaš na preteklih nagradah in dosežkih, ampak vedno gledaš naprej. Enega vodila se še posebej držim: ostani to, kar si. Tudi ko sem šel na televizijo, je bil moj glavni cilj, da ostanem jaz. Sem družaben človek, rad spoznavam nove ljudi. Vem, v kaj sem se podal. In samo gas naprej. Mislil sem, da bo kdaj bolj zahtevno, ampak smo Slovenci v tem pogledu zelo spoštljivi. Imamo občutek za mir in zasebnost. Ko pa grem kam kuhat ali ko me kdo na cesti vpraša za nasvet, z veseljem delim svoje znanje. Bolj, kot nekdo želi od mene izvedeti kaj o kulinariki, z večjim veseljem mu predam svoje izkušnje," odgovarja.

Vrhunska kulinarika ni rezervirana le za posebne datume

Seveda pogovor z Mojmirjem Šiftarjem ni mogel mimo kulinarike. Smo Slovenci dovolj odprti za kulinarična doživetja ali jih še vedno razumemo predvsem kot nekaj, kar sodi na koledar ob posebnih datumih? Sogovornik meni, da si kakovostne trenutke prepogosto rezerviramo zgolj za praznike, naj gre za valentinovo, obletnice, rojstne dneve. Po njegovem bi morali takšne izkušnje živeti bolj sproti, ne le ob posebnih priložnostih, temveč tudi med tednom, kolikor si to lahko privoščimo.

Ob tem opozori še na eno zmoto - da vrhunsko doživetje nujno pomeni visoko ceno. "Morali bi ozavestiti, da je lahko doživetje popolno na katerikoli ravni. Ni nujno, da je najdražje. Tudi kava je lahko veliko boljše doživetje za minimalno razliko v ceni, če sta ambient in družba prava. Na koncu je pomembno, da vsak trenutek, ki ga preživiš v dobri družbi - naj bo to ob kavi, kosilu, večerji, sprehodu ali pa preprosto pri vožnji z avtomobilom - postane najboljše, kar lahko dobiš," pove Mojmir Šiftar, ki je med drugim tudi velik ljubitelj čajev, tudi za tem pa se skriva prav posebno, globlje sporočilo.

"To je ljubezen še iz študentskih let. Navdušila me je kulinarika s čajem, vključevanje čajev v jedi. Tako zelo me je prevzelo, da je skoraj v vsakem meniju vsaj ena jed, ki vključuje čaj. Posebej so me navdušili japonski čaji. Tam so stvari izpopolnjevali stoletja, do popolnosti. Ko to vidiš, dobiš spoštovanje do sestavine. In potem želiš ustvariti čim boljšo jed, v kateri čaj ni le dodatek, ampak naredi to, da je 1 + 1 enako 3, ne 2," razmišlja Mojmir Šiftar.

Podpis na krožniku: romb z ocvirki

In ko smo že pri hrani - da pogovor ni ostal zgolj pri besedah, je poskrbelo tudi kulinarično presenečenje. Mojmir je Evi predstavil svojo prepoznavno specialiteto: romb z ocvirki. Na prvi pogled nepričakovana kombinacija. Riba in svinjski ocvirki. A prav v tem je bistvo njegovega pristopa.

Kot pojasni, je jed nastajala dolgo. Združil je dve sestavini, ki sta mu osebno najljubši - eno iz morja, drugo s kopnega. Za tem pa stoji veliko več kot ideja. Sledila so preizkušanja, raziskovanje razmerij, tekstur in tehnik. "Kuhar si jedi ne izmisli kar tako. Razmišljaš, preizkušaš, iščeš, zakaj nekaj deluje in kako to lahko izboljšaš. Leta izobraževanja in prakse te pripeljejo do točke, ko lahko takšno kombinacijo samozavestno postaviš na krožnik," pojasni.

Pa z več nagradami in priznanji pride tudi večja odgovornost? Mojmir Šiftar se s tem delno strinja. "Višje, kot greš, večja so pričakovanja, tako drugih kot lastna. In bolj, kot obvladaš svoje področje, bolj si samokritičen. Perfekcionizem postane standard," odgovarja. Romb z ocvirki zato ni le jed, temveč njegov podpis. "To je ta jed. Nosi moj podpis, ker verjamem, da mora imeti vsak vrhunski kuhar eno jed, ki je srčika njegovega ustvarjanja. To je moja. File romba, pečen z ocvirki gospoda Kodila iz Prekmurja. To je stalnica PEN kluba že od prvega dne. Vse ostalo okoli nje pa prilagajamo sezoni. To zimo jo spremljajo pire pečene zelene, vložene različne pese in maslena vinska omaka z božičnimi začimbami - vaniljo, klinčki, cimetom in kardamomom," razloži Mojmir Šiftar.

Prostor, kjer se lahko zares umiriš

Jed je voditeljico navdušila, čeprav sama priznava, da si te kombinacije nikoli ne bi predstavljala kot "zmagovalne". A podobno presenečenje jo je čakalo že med vožnjo. Tudi tam, kot je poudarila, si ne bi mislila, da si je v avtomobilu sploh mogoče spočiti. A med potjo sta ugotovila, da je v tempu vsakdanjega življenja avto včasih edini prostor, kjer si lahko za trenutek sam s seboj, v miru in tišini.

"Res je. Hočeš nočeš veliko časa preživimo v avtu. Vsaj jaz ga. Ko se vozim iz Kamnika v Ljubljano, pa nazaj v Kamnik, v BTC in v PEN Klub, več kot dve uri na dan preživim v avtu. Takrat je zame pomembno, da mi je udobno in da imam občutek varnosti. Da ne razmišljam o tem, ali bom zaradi vožnje utrujen. Avto mora ponujati udobje, v katerem lahko mirno razmišljam o stvareh, ki me čakajo na koncu poti. Ali pa, ko grem domov, da se že med vožnjo začnem sproščati, da pridem domov sproščen, ne pa še dodatno napet, ker sem bil eno uro na cesti. Gledano v celoti na splošno morda delujem miren in sproščen, ampak stresa je v tem poslu veliko," odkrito priznava.

Kljub temu oddaja lahkotno energijo in na izzive gleda s "prave" perspektive. Kot pravi sam: "Življenje ni potica. Ampak vedno iščem načine, kako si lahko stvari naredim lepše in kako lahko zmanjšam stres," pojasnjuje.

Kaj druži znamko Lexus in Mojmirja Šiftarja?

In tudi zato mu sodelovanje z znamko Lexus veliko pomeni. Lexus in chef Mojmir Šiftar sta namreč združila svoja svetova v zgodbo o mojstrstvu, predanosti in umetnosti doživetja - v zgodbo, v kateri vsaka poteza nosi pomen, vsak okus pa svojo razlago. Zgodbo, ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa. Zgodbo o mojstrstvu, ki povezuje kulinarično umetnost z inženirsko popolnostjo. "To je top. Saj si videla, kakšna je bila vožnja," pove sogovornik. A hitro doda, da ga ni prepričala le izkušnja za volanom.

"Navdušen sem nad priložnostjo, da skupaj z znamko Lexus ustvarjamo nekaj popolnoma edinstvenega. Naše partnerstvo presega običajno promocijo. Pri avtomobilski znamki sem najprej videl nekaj onkraj samega avtomobila. Tako kot jaz želim pokazati, kaj je onkraj jedi, ki jo ješ. Pozanimal sem se, preveril, začutil, kaj stoji za tem produktom. Da je nekdo vložil deset tisoče ur dela, da je nastal tak rezultat. Ne gre zgolj za materiale ali tišino vožnje. Gre za detajle. Za odločitev, da ne pristaneš na povprečju. Da greš korak dlje," pojasnjuje.

Tudi sam je v svoje delo vložil nešteto ur, da so krožniki danes takšni, kot so. "Obstaja rek, da če neko delo opravljaš deset tisoč ur, postaneš mojster. V kulinariki to zagotovo drži," dodaja. Prav zato mu je blizu japonski koncept takumi mojstrov - posameznikov, ki z desetletji izkušenj razvijejo skoraj instinkt za nepravilnosti. Opazijo detajl, ki ga večina spregleda.

"To je podobno kot pri meni. Na steaku takoj vidim, ali je perfektno zapečen ali bi lahko bil še malo boljši," ponazori vrhunski chef, ki ga z japonsko znamko druži več očitnih skupnih imenovalcev: predanost. Spoštovanje do procesa. In zavedanje, da popolnost ni naključje, temveč rezultat discipline, izkušenj in tisočerih ponovitev.

Pa gre ljubezen res skozi želodec?

Seveda pogovor z vrhunskim chefom ni mogel mimo večnega vprašanja: ali gre ljubezen res skozi želodec? "Bi rekel, da ja. Svojo ženo sem namreč prepričal prav s kuhanjem. To je bila prva kljukica, vse ostalo je zgodovina," pove z nasmehom. Romantiko sicer vidi v preprostih stvareh, v gestah, v pozornosti, v kavalirstvu. V majhnih dejanjih, ki polepšajo dan. Ne v spektaklu, temveč v detajlu. Tudi tukaj ostaja zvest svoji filozofiji.

In če kaj, je ta pogovor tik po valentinovem in pred dnevom žena lep opomnik, da si trenutke za dvoje ali za dober pogovor lahko ustvarimo tudi brez posebnega datuma na koledarju. Včasih so dovolj dober krožnik, prava družba in malo pozornosti.