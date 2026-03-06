Novi model i3 predstavlja prvi električni limuzinski model družine BMW pod platformo Neue Klasse. Ključna tehnološka novost je šesta generacija električnega pogona, ki uporablja 800-voltno arhitekturo in omogoča hitro polnjenje z močjo do 400 kilovatov (kW). Različica BMW i3 50 xDrive združuje dva elektromotorja s skupno sistemsko močjo 345 kW (469 “konjev”) in navorom 645 Nm.

BMW i3 50 xDrive:

Začetek proizvodnje: druga polovica leta 2026

Šesta generacija pogona BMW eDrive (Gen6) z 800-voltno tehnologijo

Polnilna zmogljivost: največja moč polnjenja do 400 kW

Električni pogonski sklop z motorjem EESM na zadnji osi in motorjem ASM na sprednji osi

Največja sistemska moč: 345 kW / 469 "konjev" Navor: 645 Nm*

Foto: BMW

Serijska proizvodnja novega i3 že letos

Osrednji element nove arhitekture je računalniški nadzorni sistem Heart of Joy, eden od štirih t. i. “supermožganov” platforme Neue Klasse. V kombinaciji s programsko opremo upravlja pogon, zavore, del krmiljenja in rekuperacijo energije. Sistem deluje do desetkrat hitreje kot prejšnje rešitve, kar prinaša bolj natančno vodljivost, stabilnost in bolj enakomerno obnašanje vozila v ovinkih.

Testiranja na ledenih površinah v severni Švedski omogočajo natančno kalibracijo elektronskih sistemov v pogojih z zelo nizkim oprijemom. To omogoča optimizacijo interakcije med pogonom, stabilizacijskimi sistemi in podvozjem ter zagotavlja značilno vozniško izkušnjo BMW.

Novost je tudi funkcija Soft-Stop, ki z natančnim nadzorom elektromotorjev omogoča gladko ustavljanje brez sunkov ali hrupa zavor. Hkrati sistem omogoča učinkovitejšo rekuperacijo energije – tudi med vožnjo skozi ovinke – brez negativnega vpliva na stabilnost vozila.

Serijska proizvodnja novega BMW i3 je načrtovana za drugo polovico leta 2026.

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW