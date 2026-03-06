Petek, 6. 3. 2026, 6.50
41 minut
Testiranja: BMW i3
Vrača se BMW i3: zadnji testi na Švedskem, razkrije še ta mesec #foto
BMW zaključuje testiranja nove (električne) limuzine, ki na ceste vrača oznako i3.
Novi model i3 predstavlja prvi električni limuzinski model družine BMW pod platformo Neue Klasse. Ključna tehnološka novost je šesta generacija električnega pogona, ki uporablja 800-voltno arhitekturo in omogoča hitro polnjenje z močjo do 400 kilovatov (kW). Različica BMW i3 50 xDrive združuje dva elektromotorja s skupno sistemsko močjo 345 kW (469 “konjev”) in navorom 645 Nm.
BMW i3 50 xDrive:
- Začetek proizvodnje: druga polovica leta 2026
- Šesta generacija pogona BMW eDrive (Gen6) z 800-voltno tehnologijo
- Polnilna zmogljivost: največja moč polnjenja do 400 kW
- Električni pogonski sklop z motorjem EESM na zadnji osi in motorjem ASM na sprednji osi
- Največja sistemska moč: 345 kW / 469 "konjev" Navor: 645 Nm*
Serijska proizvodnja novega i3 že letos
Osrednji element nove arhitekture je računalniški nadzorni sistem Heart of Joy, eden od štirih t. i. “supermožganov” platforme Neue Klasse. V kombinaciji s programsko opremo upravlja pogon, zavore, del krmiljenja in rekuperacijo energije. Sistem deluje do desetkrat hitreje kot prejšnje rešitve, kar prinaša bolj natančno vodljivost, stabilnost in bolj enakomerno obnašanje vozila v ovinkih.
Testiranja na ledenih površinah v severni Švedski omogočajo natančno kalibracijo elektronskih sistemov v pogojih z zelo nizkim oprijemom. To omogoča optimizacijo interakcije med pogonom, stabilizacijskimi sistemi in podvozjem ter zagotavlja značilno vozniško izkušnjo BMW.
Novost je tudi funkcija Soft-Stop, ki z natančnim nadzorom elektromotorjev omogoča gladko ustavljanje brez sunkov ali hrupa zavor. Hkrati sistem omogoča učinkovitejšo rekuperacijo energije – tudi med vožnjo skozi ovinke – brez negativnega vpliva na stabilnost vozila.
Serijska proizvodnja novega BMW i3 je načrtovana za drugo polovico leta 2026.