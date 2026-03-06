Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
6. 3. 2026,
6.50

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Neue Klasse BMW i3 BMW

Petek, 6. 3. 2026, 6.50

41 minut

Testiranja: BMW i3

Vrača se BMW i3: zadnji testi na Švedskem, razkrije še ta mesec #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
BMW i3 | Foto BMW

Foto: BMW

BMW zaključuje testiranja nove (električne) limuzine, ki na ceste vrača oznako i3.

BMW iX3
Avtomoto Bi sploh pomislili na dizel? Prvi "roadtrip", ki začenja novo rojstvo BMW. #foto

Novi model i3 predstavlja prvi električni limuzinski model družine BMW pod platformo Neue Klasse. Ključna tehnološka novost je šesta generacija električnega pogona, ki uporablja 800-voltno arhitekturo in omogoča hitro polnjenje z močjo do 400 kilovatov (kW). Različica BMW i3 50 xDrive združuje dva elektromotorja s skupno sistemsko močjo 345 kW (469 “konjev”) in navorom 645 Nm.

BMW i3 50 xDrive:

  • Začetek proizvodnje: druga polovica leta 2026
  • Šesta generacija pogona BMW eDrive (Gen6) z 800-voltno tehnologijo
  • Polnilna zmogljivost: največja moč polnjenja do 400 kW
  • Električni pogonski sklop z motorjem EESM na zadnji osi in motorjem ASM na sprednji osi
  • Največja sistemska moč: 345 kW / 469 "konjev" Navor: 645 Nm* 

BMW i3 | Foto: BMW Foto: BMW

Serijska proizvodnja novega i3 že letos

Osrednji element nove arhitekture je računalniški nadzorni sistem Heart of Joy, eden od štirih t. i. “supermožganov” platforme Neue Klasse. V kombinaciji s programsko opremo upravlja pogon, zavore, del krmiljenja in rekuperacijo energije. Sistem deluje do desetkrat hitreje kot prejšnje rešitve, kar prinaša bolj natančno vodljivost, stabilnost in bolj enakomerno obnašanje vozila v ovinkih.

Testiranja na ledenih površinah v severni Švedski omogočajo natančno kalibracijo elektronskih sistemov v pogojih z zelo nizkim oprijemom. To omogoča optimizacijo interakcije med pogonom, stabilizacijskimi sistemi in podvozjem ter zagotavlja značilno vozniško izkušnjo BMW.

Novost je tudi funkcija Soft-Stop, ki z natančnim nadzorom elektromotorjev omogoča gladko ustavljanje brez sunkov ali hrupa zavor. Hkrati sistem omogoča učinkovitejšo rekuperacijo energije – tudi med vožnjo skozi ovinke – brez negativnega vpliva na stabilnost vozila.

Serijska proizvodnja novega BMW i3 je načrtovana za drugo polovico leta 2026.

BMW iX3
Avtomoto Prvič v Sloveniji: razkritje enega ključnih BMW tega desetletja #video

BMW i3 | Foto: BMW Foto: BMW BMW i3 | Foto: BMW Foto: BMW BMW i3 | Foto: BMW Foto: BMW

Neue Klasse BMW i3 BMW
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.