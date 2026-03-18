Gregor Pavšič

Sreda, 18. 3. 2026, 11.21

Razkritje: BMW i3

Drugi avtomobil z neue klasse: BMW razkril i3, ki je tehnološko izjemna serija 3

BMW i3 | Foto BMW

BMW je razkril zunanjost novega modela i3, drugega avtomobila s platforme neue klasse.

Po športnem terencu iX3 so pri BMW uradno razkrili še drugi model z nove platforme neue klasse. Na ceste spet vračajo nekdanji model i3 (takrat še mali električni avtomobil), ki pa zdaj predstavlja električno alternativo tradicionalni seriji 3. 

Novi i3 v modelu i3 50 xDrive združuje dva elektromotorja (spredaj in zadaj), sistemsko moč 345 kilovatov (469 "konjev") ter 645 njutonmetrov navora, s čimer cilja na vrhunsko zmogljivost in vozniško dinamiko.

Vrnitev i3, ki postaja alternativa seriji 3

Model uvaja novo generacijo tehnologije eDrive (Gen6) z 800-voltno arhitekturo, ki omogoča do 900 kilometrov dosega (WLTP) ter izjemno hitro polnjenje – do 400 kilometrov dosega v približno desetih minutah. 

Poleg pogona BMW izpostavlja tudi digitalni preskok. Novi Panoramic iDrive in zmogljiv operacijski sistem, oba smo spoznali že v iX3, omogočata bistveno hitrejšo obdelavo podatkov in bolj neposreden odziv vozila. 

Oblikovno novi i3 ohranja prepoznavno silhueto serije 3, vendar jo interpretira na sodoben način z novo zasnovo 2.5-box, kratkimi previsi in izrazito široko držo. Notranjost izkorišča prednosti električne arhitekture za več prostora in poudarjeno vozniško usmerjenost.

Proizvodnja bo potekala v Münchnu, kjer je BMW temeljito posodobil tovarno in jo pripravil na električno prihodnost. Serijska proizvodnja se začne avgusta 2026, dobave pa letos jeseni.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.