Po športnem terencu iX3 so pri BMW uradno razkrili še drugi model z nove platforme neue klasse. Na ceste spet vračajo nekdanji model i3 (takrat še mali električni avtomobil), ki pa zdaj predstavlja električno alternativo tradicionalni seriji 3.

Novi i3 v modelu i3 50 xDrive združuje dva elektromotorja (spredaj in zadaj), sistemsko moč 345 kilovatov (469 "konjev") ter 645 njutonmetrov navora, s čimer cilja na vrhunsko zmogljivost in vozniško dinamiko.

Vrnitev i3, ki postaja alternativa seriji 3

Model uvaja novo generacijo tehnologije eDrive (Gen6) z 800-voltno arhitekturo, ki omogoča do 900 kilometrov dosega (WLTP) ter izjemno hitro polnjenje – do 400 kilometrov dosega v približno desetih minutah.

Poleg pogona BMW izpostavlja tudi digitalni preskok. Novi Panoramic iDrive in zmogljiv operacijski sistem, oba smo spoznali že v iX3, omogočata bistveno hitrejšo obdelavo podatkov in bolj neposreden odziv vozila.

Oblikovno novi i3 ohranja prepoznavno silhueto serije 3, vendar jo interpretira na sodoben način z novo zasnovo 2.5-box, kratkimi previsi in izrazito široko držo. Notranjost izkorišča prednosti električne arhitekture za več prostora in poudarjeno vozniško usmerjenost.

Proizvodnja bo potekala v Münchnu, kjer je BMW temeljito posodobil tovarno in jo pripravil na električno prihodnost. Serijska proizvodnja se začne avgusta 2026, dobave pa letos jeseni.

