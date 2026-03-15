Gregor Pavšič

BMW iX3

Nemčija vrača udarec Kitajski? BMW na Madžarskem za novi iX3 že z drugo izmeno.

BMW iX3 | Foto Gregor Pavšič

BMW je lani ustvaril sedem milijard evrov čistega dobička, za novi iX3 pa so v tovarni na Madžarskem že uvedli še drugo delovno izmeno.

BMW iX3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič BMW je konec lanskega leta na ceste pripeljal novi model iX3, prvi avtomobil z nove platforme “Neue Klasse”. Bavarci so v razvoj tehnologije vložili več milijard evrov, razvoj pa očitno že prinaša rezultate. V tovarni v madžarskem Debrecenu so glede na veliko povpraševanje po iX3 že uvedli tudi drugo izmeno.

Trenutno iX3 predstavlja tretjino vseh naročenih električnih vozil iz BMW. Tovarna v Debrecenu ima letno proizvodno kapaciteto 150 tisoč avtomobilov, ki pa je pri BMW še niso dosegli. Proizvodnjo iX3 bodo pozneje širili tudi v Mehiko in na Kitajsko (različica s podaljšano medosno razdaljo).

Uspešne prodajne številke iX3 so dober znak tudi za tekmece. Mercedes-Benz je vzporedno izdelal novo generacijo električnega GLC, ki tako kot iX3 prihaja s tehnično napredne 800-voltne platforme, primerljiv avtomobil ima z novim EX60 tudi Volvo.

Skupina BMW je lani ustvarila več kot sedem milijard evrov čistega dobička

Podjetje vzporedno razvija več različnih pogonskih tehnologij – od klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem do priključno-hibridnih in povsem električnih vozil, od leta 2028 pa načrtuje tudi uporabo vodikovih gorivnih celic. 

Električni avtomobili ostajajo eden glavnih motorjev rasti. Leta 2025 je BMW prodal več kot 442 tisoč povsem električnih vozil, kar predstavlja skoraj 18 odstotkov vseh prodanih avtomobilov skupine. Skupno je BMW prodal več kot 642 tisoč elektrificiranih vozil, vključno s priključno-hibridnimi modeli, kar pomeni, da je bil že vsak četrti prodani avtomobil elektrificiran. V Evropi je bil ta delež še višji in je dosegel približno 40 odstotkov.

BMW je v letu 2025 dosegel tudi pomembne mejnike elektrifikacije. Od predstavitve modelov BMW i3 in BMW i8 leta 2013 je podjetje prodalo že 1,5 milijona električnih vozil in tri milijone elektrificiranih avtomobilov. Naslednji pomemben mejnik naj bi prišel že letos, ko bo BMW prodal dvomilijonti popolnoma električni avtomobil.

Prodaja vozil skupine je leta 2025 ostala stabilna. BMW je kupcem dobavil približno 2,46 milijona vozil, kar je nekoliko več kot leto prej. Upad prodaje na Kitajskem (-12,5 %) je podjetje nadomestilo z rastjo v Evropi (+7,3 %) in na ameriških trgih (+5,6 %).
 

Ne spreglejte
